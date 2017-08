Generalul de brigadă Dorin Oltean, trecut în rezervă. Fostul şef al ISU Mureş, mesaj emoţionant pe Facebook

Generalul de brigadă dr. ing. Dorin Oltean, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, a trecut în rezervă la începutul lunii august 2017, decretul fiind semnat marţi, 1 august, de preşedintele României, Klaus Iohannis.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul generalului de brigadă Dorin Oltean, preluat de pe pagina de Facebook a domniei sale.

„Dragi prieteni,

La data de 7 ianuarie 1983 am îmbrăcat pentru prima data haina de pompier, ca militar în termen la Grupul de Pompieri ”Horea” al judeţului Mureş. Coincidenţă sau nu, în luna august 1984 am trecut în rezervă ca militar în termen, iar la 1 august 2017 ca ofiţer cu gradul de general.

Iată că după 34 de ani a sosit momentul să ”pun în cui” casca/cascheta.

Am parcurs toate gradele şi funcţiile,” pas cu pas” (numai în structuri operative), de la gradul de ”soldat” cu funcţia de servant, la gradul de ”general” cu funcţia de inspector şef.

Am participat împreună cu colegii mei, la mii de intervenţii, salvând multe vieţi omeneşti şi bunuri materiale. Am avut privilegiul şi şansa să comand trei din cele cinci unităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti: Comandant Batalion 2, Comandant Batalion 3 şi Comandant al Grupului Special de Salvatori (ale cărui baze le-am pus în anul 2005). Începând cu anul 2011 şi până în prezent am fost onorat să ocup funcţia inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului Mureş.

Vă rog să-mi permiteţi, acum, la final de carieră, să mulţumesc tuturor comandanţilor/şefilor, colegilor mei şi colaboratorilor, pentru sprijinul acordat pe toata durata carierei militare, în această nobilă arma a Pompierilor Militari.

Mulţumesc familiei mele (în special soţiei şi copiilor) pentru toate sacrificiile făcute pentru ca eu să am o carieră de excepţie.

Doamnelor si domnilor:

”AM ONOAREA SĂ VĂ SALUT”

General de brigadă (r.) dr. ing. Dorin OLTEAN