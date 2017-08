Afrodita Roman: „Conferința Europeană 90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunități este cel mai mare proiect organizat până acum de Asociația Femeia Mileniului III.”

Asociația Femeia Mileniului III organizează împreună cu Associated Country Women of the World (ACWW) Conferința „90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunități” în perioada 4-8 septembrie, la Hotel Grand.

România va fi în premieră gazda unei astfel de conferințe itinerante, organizată trienal, iar deschiderea oficială va avea loc marți, 5 septembrie, ora 8:30 la Palatul Culturii. Evenimentul va reuni peste 100 de femei din toată lumea, iar limba în care se va comunica pe tot parcursul conferinței va fi engleza.

Doamna Afrodita Roman, președinte al Asociației Femeia Mileniului III, ne-a povestit despre istoria asociației, demersurile acesteia și despre conferința de săptămâna viitoare.

Reporter: Pentru început, ne-ați putea spune câteva cuvinte despre asociația dumneavoastră?

Afrodita Roman: Asociația Femeia Mileniului III a fost înființată la sfârșitul anului 2002, deci are aproape 15 ani de activitate. A fost creată ca urmare a unor contacte personale ale mele cu un grup de doamne care au venit în 1994 în Târgu-Mureș din Anglia pentru a sădi semințele unor organizații pentru femei care aici nu existau. Eu m-am informat, am studiat problema, m-am împrietenit cu o doamnă cu care și în momentul de față sunt în legătură și am participat la câteva conferințe ale organizației la care ulterior ne-am afiliat după ce am înființat eu asociația. Este vorba de Associated Country Women of the World (ACWW).

Asociația Femeia Mileniului III numără patru filiale

Rep.: În ce an v-ați afiliat?

A.R.: În 2004. Am vrut neapărat să fac acest lucru fiindcă de-acolo am învățat cum lucrează aceste organizații, cum își obțin fondurile, cum își organizează proiectele, pe ce baze, ș.a.m.d. Și noi am început modest, cu grupuri mai mici sau mai mari de copii și femei din medii defavorizate, mai exact la Centrul de zi Rozmarin care funcționa mai demult, și am format grupuri de mame și copii pentru care am început să creem programe. În primii patru sau cinci ani s-a întâmplat cu ajutorul ACWW, ajutor în sens de sprijin financiar pe proiecte, iar după 2011 am primit sprijin și de la Consiliul Județean sub formă de subvenții pentru proiecte. Pe lângă asta, am avut timp de opt ani tabere pentru copiii defavorizați. Am beneficiat la vremea respectivă de sprijin financiar de la o abație din Londra. Cred că suma se ridica la 600 sau 700 de lire. Ajutorul a încetat când cei doi responsabili s-au pensiont și, prin urmare, nu am mai reușit să organizăm taberele. Chiar și atunci când le organizam, o parte din costuri erau acoperite de sumele respective, iar restul era contribuția asociației, cum era și normal.

Rep.: În ce constau aceste tabere? Aveau un scop educativ?

A.R.: Erau tabere obișnuite. Am colaborat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș pentru tabere școlare. Noi ne interesam de ofertă, iar responsabilul de acolo ne recomanda un profesor însoțitor. Cred că toți copiii din grupurile respective mergeau pentru prima dată într-o tabără, ceea ce era un lucru mare. Au fost la Sovata, la Căprioara, în Dâmbovița, chiar și la mare. S-au relaxat, s-au simțit bine și și-au făcut prieteni cu aceste ocazii. În ultimii ani am încercat să ne îndreptăm atenția și către membrele asociației. Am organizat ateliere de dezvoltare personală, am invitat traineri. Avem întâlnirile noastre obișnuite ținute cu diverse ocazii precum 8 martie, Crăciun, Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural care e în 15 octombrie, căreia i-am acordat activități mai mulți ani la rând. Noi funcționăm pe modelul britanic despre care v-am zis, în sensul că suntem membre cotizante. Ne înscriem de bună voie în asociație și plătim o cotizație lunară de 10 lei, sumă care există de la înființarea asociației și pe care nu am modificat-o.

Rep.: Câte membre are în prezent asociația?

A.R.: Suntem destul de multe, pe listă figurăm aproape 100 de persoane din Târgu-Mureș. Am înființat patru filiale: prima la Zau de Câmpie, care funcționează foarte bine, iar doamna care se ocupă, o profesoară pensionată, e deosebită. Celelalte trei filiale sunt la Brașov, Sighetu Marmației și la Iași. Avem și o asociație în curs de înființare la București. De asemenea, e foarte posibil să se mai înființeze o asociație la Oradea. M-a contactat o doamnă care m-a găsit pe Facebook și mi-a spus că mama ei ar dori să înființeze o asociație și mi-a cerut niște informații. Se pare că informația zboară acum cu tehnologia asta modernă și ne bucurăm că se întâmplă lucrul ăsta.

Trei ani de pregătiri pentru Conferința Europeană „90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunități”

Rep.: Proiectul dumneavoastră de cea mai mare amploare este Conferința Europeană care va avea loc în intervalul 4-8 septembrie.

A.R.: Da, este cel mai mare de până acum. De trei ani îl tot pregătim. Atunci ni s-a propus să preluăm organizarea conferinței fiindcă se organizează o dată la trei ani în diferite țări care sunt membre afiliate. Inițial am cam ezitat fiindcă este dificil de organizat un eveniment pentru un număr atât de mare de persoane. Până la urmă am acceptat, și de doi ani am început discuțiile, întâlnirile cu doamnele de la Londra, unde este sediul ACWW. De un an am început să lucrăm serios, să ne organizăm, iar în ultimele luni a fost o muncă susținută, mai ales din ianuarie, când au început înscrierile.

Rep.: Vor participa 105 persoane?

A.R.: Da, vor participante care deja au plătit, deci știm că vin. Majoritatea sunt din Marea Britanie, dar sunt vreo șase din Norvegia, din Suedia, avem o doamnă din Ungaria, două din Letonia, cinci din Africa de Sud, una din Canada și o doamnă care e, de fapt, guest speaker, și e din Kenya. În plus, vom avea participante din România fiindcă, în afară de asociația noastră, la organizația din Anglia mai sunt afiliate alte două organizații independente, una din București și una din Sibiu, care vor participa la rândul lor.

Rep.: Care este tema generală a Conferinței intitulate „90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunități”?

A.R.: E o trimitere la faptul că în 2015 s-au împlinit 90 ani de la înființarea primei organizații care s-a dezvoltat și a pus bazele acestei organizații. Se pot face trimiteri pentru că ACWW, pe lângă conferința pe zone cum e cea europeană (la fel este pe America, Asia, Africa etc.), organizează tot o dată la trei ani și una mondială, care nu se suprapune cu celelalte. La fel, se desfășoară alternativ în Europa, în America de Nord, Australia etc. Pentru fiecare astfel de trienală se stabilește câte un titlu generic. În cadrul conferinței, pe lângă rapoartele și prezentările organizațiilor (rapoartele unor comitete care funcționează în cadrul ACWW) vor fi speakeri, printre care șefa Biroului Organizației Mondiale a Sănătății la București, care va avea miercuri o prezentare despre depresie. De asemenea, marți vom avea două doamne care sunt guest speakers, una din Elveția și una din Kenya. De asemenea, doamnele vor susține și un workshop.

Rep.: Cine poate participa la conferință?

A.R.: Conferința se adreseasză participanților înscriși, dar există și posibilitatea unui acces de tip „vizitator pentru o zi” contra unei taxe.

Andrei VORNICU