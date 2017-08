Femeile Mileniului III se întâlnesc la Târgu-Mureş

Asociaţia Femeia Mileniului III împreună cu Associated Country Women of the World (ACWW), a cărei membră este, organizează, în perioada 4-8 septembrie, la Târgu-Mureş, Conferinţa Europeană ACWWW “90 years of achievements, building 90 years of opportunities” – “90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunităţi”.

100 de invitate din toate colţurile lumii

La lucrările conferinţei vor participa peste 100 de femei din lume, inclusiv Ruth Shaks din Australia, preşedintele ACWW, precum şi participante din Europa, Canada şi Africa de Sud, keynote speaker de la Reprezentanta Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Bucureşti, guest spekeri din Elveţia şi Kenya. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc în data de 5 septembrie, ora 8.30, la Palatul Culturii din Târgu-Mureş.

“Conferinţa este organizată sub umbrela Associated Country Women of the World, cea mai mare organizaţie pentru femeile din mediul rural, având 9 milioane de membre, în 70 de ţări ale lumii, al cărei scop principal este de a îmbunătăţi standardul de viaţă, sănătate şi educaţie al femeilor şi familiilor acestora. Associated Country Women of the World are statut consultativ la ONU, iar conferinţele sunt organizate o dată la trei ani, pentru a propune şi stabili noi iniţiative. Ne mândrim că România este pentru prima dată gazda unei astfel de conferinţe, iar totul se desfăşoara în oraşul Târgu-Mureş!”, a precizat Afrodita Roman, preşedintele Asociaţiei Femeia Mileniului III.

Totodată, preşedintele Asociaţiei Femeia Mileniului III împreună cu Comitetul de organizare a transmis un călduros “Bun venit în Târgu-Mureş, România”, tuturor participantelor la eveniment.

(Redacţia)