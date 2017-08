FOTO: Excelenţa în învăţământ, apreciată la Sărmaşu

Conducerea Primăriei oraşului Sărmaşu a premiat vineri, 25 august, în debutul celei de-a 15-a ediţii a Zilelor Sărmăşene, elevii şi dascălii din localitate care s-au remarcat cu rezultate excelente în anul şcolar 2016-2017.

Rezultatele bune, răsplătite

Ceremonia a avut loc în Parcul Monumentul Eroilor, la puţin timp după deschiderea oficială a evenimentului, iar elevii şi dascălii au fost felicitaţi de ing. Ioan Mocean, primarul oraşului Sărmaşu.

„În acest an, la fel ca şi în anii anteriori, am încercat ca Zilele Oraşului Sărmaşu să fie organizate de către sărmăşeni pentru sărmăşeni şi nu numai, deoarece am avut invitaţi din judeţul Mureş, din ţară şi chiar din străinătate. E normal ca având această deviză să dăm fiecărui segment profesional ceea ce i se cuvine. Bineînţeles că cei tineri merită, şi elevii şcolilor sărmăşene merită scoşi în evidenţă după o activitate curriculară şi extracurriculară cu rezultate bune. Astfel, pe cei care au participat şi au avut rezultate bune la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor pe discipline i-am apreciat public, cu diplome şi sume modice, dar sugestive şi importante pentru ei. De asemenea, la fel am procedat şi cu dascălii care i-au pregătit şi având în Sărmaşu un liceu, respectiv Liceul Teoretic „Samuil Micu”, ne-am gândit să îi premiem pe absolvenţii care obţin medie mai mare de 9 la examenul de maturitate. Pentru aceasta şi pentru că sunt un exemplu pentru toţi elevii mai mici care urmează să ajungă şi ei liceeni”, a afirmat ing. Ioan Mocean.

Elevi şi dascăli de excepţie

În acest an, lista elevilor premiaţi de autorităţile locale din Sărmaşu este alcătuită din: Larisa Xenia Naciu, Andreea Magdalena Păcurar, Anca Maria Sărac, Imre József Jáfet, Traian Alexandru Baciu, Loredana Nicoleta Huza, Alex Borzan, Tőkés Odett Szidonia, Adela Ştefania Hărţăgan, Alexandra Denisa Mariş, Kiraly Loredana (toţi pentru rezultate remarcabile obţinute la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2017), Codruţa Jucan (pentru rezultatul de excepţie obţinut la Faza judeţeană a Concursului de limba engleză „F.A.S.T. English Tournament” şi pentru rezultatul de excepţie obţinut la Olimpiada de Matematică – faza judeţeană), Daria Oltean (pentru rezultatul de excepţie obţinut la Olimpiada Şcolară – Faza Naţională, disciplina de învăţământ Limba Franceză), Carmen Hulpe (pentru rezultatul de excepţie obţinut la Olimpiada Şcolară – Faza Judeţeană, disciplina de învăţământ Limba Română) şi Tokes Alexandra (pentru rezultatul de excepţie obţinut la Olimpiada Şcolară – Faza Judeţeană, disciplina de învăţământ Chimie).

Totodată, au primit aprecierea celor prezenţi şi următorii dascăli: Laura Hulpe (pentru rezultatul de excepţie obţinut în pregătirea elevilor participanţi la Faza Judeţeană a Concursului de limba engleză „F.A.S.T. English Tournament”), Măriuca Pop (pentru rezultatul de excepţie obţinut în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Şcolară – Faza Naţională, disciplina de învăţământ Limba Franceză), Liana Bârlean (pentru rezultatul de excepţie obţinut în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Matematică – Faza Judeţeană), Fekete Aletta (pentru rezultatul de excepţie obţinut în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Şcolară – Faza Judeţeană, disciplina de învăţământ Limba Română) şi Simona Crişan (pentru rezultatul de excepţie obţinut în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Şcolară – Faza Judeţeană, disciplina de învăţământ Chimie).

Au mai fost premiaţi Ana Moldovan, Gherasim Şerban şi Floarea Şerban – toţi trei dascăli care au ieşit la pensie, precum şi echipa de atletism a Liceului Teoretic „Samuil Micu” şi profesoara Kiss Erika (pentru rezultatul de excepţie obţinut la „Întrecerile Sportive de la Cămăraşu” – ediţia a VI-a), echipa de fotbal a ciclului gimnazial de la Liceul Teoretic „Samuil Micu” şi profesoara Kiss Erika (pentru rezultatul de excepţie obţinut la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa regională).

În cadrul aceleiaşi ceremonii, au fost premiaţi şi veteranii de război Teodor Iclodean şi Aurel Hulpe, în semn de apreciere şi recunoştinţă faţă de contribuţia adusă pentru apărarea patriei.

Alex TOTH