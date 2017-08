Mierea rămâne un produs căutat

O prezență constantă la festivalurile de pe văile Mureșului și a Gurghiului sunt producătorii de miere. Prezentă și la ediția a XII-a a Festivalului Văii Gurghiului este și producătoarea de miere Flori Baigotă, stupar din Reghin. Îndeletnicire moștenită de la tatăl său, familia sa are în acest moment în jur de 50 familii. „Putem spune că avem în acest an o producție mai bună decât anul trecut, dar în ultimii ani aceasta a înregistrat o scădere constantă. De obicei, primăvara obținem miere de la florile de pomi fructiferi, dar acum recolta de dinainte, cea a florilor de salcâm nu mai prea există. Motivul este în mare parte timpul nefavorabil. Ne deplasăm totuși în Oltenia, dar și acolo, din cauza interperiilor au înghețat salcâmii, s-au defrișat păduri, dar recolta, atâta cât este, o obținem. Am moștenit această îndeletnicire de la tatăl meu, care a fost apicultor. El este pensionar acum, dar o consider o meserie nobilă, deoarece avem multe de învățat de la albine, lucru pe care nu îl cunosc doar cei care se ocupă cu această îndeletnicire. Produsele le desfacem în piața de la Reghin, joia în piața mare, dar venim și la aceste festivaluri. Pe etichete avem adresa și numărul de telefon, iar cei care au cumpărat înainte de la noi, ne caută și acum”, a dezvăluit apicultoarea reghineană.