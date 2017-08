Casa Gurghiu, asaltată de vizitatori și personalități

Casa alegorică a comunei Gurghiu amenajată cu ocazia celei de-a XII-a ediție a Festivalului Văii Gurghiului a fost supusă unui adevărat „asediu”. Bineînțeles, la sensul pozitiv. Vizitatorii, atât oaspeții din zonă, rude și prieteni ale acestora, precum și de din alte colțuri ale țării, chiar din străinătate, s-au arătat interesați de exponatele sau produsele culinare specifice Gurghiului. Casa alegorică în care puteau admira straiele populare și uneltele aflate în gospodăriile moștenite de la părinți și bunici, a fost ca de fiecare dată completată de standurile cu aranjamente florale, cu trofeele și exponatele Colegiului Silvic al comunei, cu trofeele cucerite la diverse concursuri sau cele de vânătoare. Nelipsite, cazanele în care se preparau produsele culinare, bucătarii fiind și în febra ultimelor retușuri înainte de intrarea în concursul de gastronomie.

Membrii comunității, implicați de fiecare dată trup și suflet

Forfota este un lucru obișnuit în asemenea ocazii. Pe lângă vizitatorii casei alegorice roiesc membrii ansamblurilor artistice care urmează să urce pe scenă, cei care pregătesc masa pentru comisia care va degusta din produsele pregătite pentru concurs, dar și pentru oaspeți totodată. Tot venind vorba despre oaspeți, unul dintre cei mai de seamă a fost președintele Pardidului Național Liberal Ludovic Orban. În aceste condiții, edilul Laurențiu Boar a fost greu de găsit înaintea și în timpul vizitei. „Mă bucur să mă aflu aici, în acest loc superb, cu oameni harnici și primitori. Abia am sosit, am vizitat doar una dintre casele comunelor participante și intenționez să le vizitez pe toate. Eu îmi voi continua vizitele, iar dumneavoastră vă doresc petrecere frumoasă și La mulți ani festivalului”, au fost cuvintele adresate de către liderul PNL.

Edilul s-a putut baza în schimb pentru ca toate lucrurile să se desfășoare în cele mai bune condiții pe echipa aflată în spatele său. Câteva amănunte ne-a oferit poate cel mai vechi reprezentant al primăriei comunei la acest festival, viceprimarul Kiss Tibor Ștefan. „Sunt prezent la acest festival pentru a douăsprezecea oară. Am participat așadar la toate edițiile, de la început, de când aici era pășune, după care am realizat mai întâi construcția. An ne an am încercat să aducem îmbunătățiri, iar despre ediția din acest an pot să spun că la pregătiri am fost aici dinainte cu aproape două săptămâni. La munca efectivă au participat toți angajații primăriei, dar am avut ajutor și din partea locuitorilor comunei, inclusiv cei care beneficiază de ajutoare sociale. Aici depinde de fiecare comună, care cum se organizează, dar la noi au participat toți, care cu ce a putut. Ca de obicei, avem obișuitele standuri de grădinărit, la care Laszlo Levente și-a implicat aproape toată familia, sau cum e acela al Colegiului Silvic. Avem permanent vizitatori, din zonă, din alte părți, chiar din străinătate, oameni care admiră și apreciază tot ceea ce avem expus. Afară, unde sunt expuse diferitele unelte, sau amenajările interioare. Eu personal sunt mulțumit de felul în care s-au implicat toți, sper ca toată lumea să se simtă bine, dar cel mai important lucru este acela ca toată lumea să fie mulțumită”, a spus viceprimarul Kiss Tibor.. Următorii pași erau cei ai concursului gastronomic, cel al vizitei președintelui Orban, dar și al ansamblurilor care aveau de susținut programul artistic pe scena festivalului. Program bogat, variat, realizat de un colectiv inimos, așa cum sunt toate cele aflate pe Valea Gurghiului.