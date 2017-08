FOTO: Merge piața? V-ați luat vinete?

Simțeam că parcă lipsește ceva din peisaj vara asta, mai ales din peisajul olfactiv – mirosul de vinete coapte. Așa că am dat o tură pe la piață. Am început cu piața din Dâmbu, Piața 1848, unde la intrare două doamne povesteau: „Nici nu mai știu când am mâncat ultima dată așa cu poftă! Am făcut niște ardei umpluți… uite așa!” Atunci, să vedem că fac și ardeii 🙂

Majoritatea legumelor pe care le găsim în piețele din Târgu Mureș în această perioadă vin din Oltenia, dar găsim și producători locali din județ. „Acum e sezonul la vinete, la gogoșari și la ardei capia, iar cea mai mare parte a mărfii vine din zona Olteniei. Din zona noastră, doar cei din Luduș vin cu vinete și gogoșari, în piața din Dâmbu sunt mai mulți”, mi-a spus Ovidiu Selcudean, șef serviciu Piețe în cadrul SC Administrator Imobile și Piețe SRL. Dacă majoritatea legumelor din sudul țării pe care le găsim în piețe sunt aduse de comercianți, totuși avem posibilitatea să cumpărăm și direct de la câțiva producători din Oltenia care au mese rezervate.

Vinetele, mult mai scumpe

În comparație cu prețurile din vara trecută vinetele sunt mult mai scumpe. „Dacă anul trecut vinetele se cumpărau undeva la 0,8 – 1,5 lei, anul acesta vinetele au ajuns la 3-4 lei. Din cauza secetei s-au făcut foarte repede și puține. Atunci, normal, a crescut și prețul. La începutul sezonului prețul la masă era undeva la 1,5 lei și toată lumea se aștepa să scadă, dar de la 1,5 lei prețurile au sărit la 2,5 lei, chiar până la 4 lei acum”, a explicat Ovidiu Selcudean. „După părerea mea, mai mult de două săptămâni nu cred că se vor mai găsi vinete. Marfa e foarte puțină și prețurile tot vor crește”, a adăugat.

Cum merge piața?

M-am dat o tură și prin Piața Cuza Vodă, unde am schimbat câteva vorbe cu oamenii de la tarabă. „Cum merge piața?”, „Nu merge chiar așa bine, e foarte încet, prețurile sunt foarte mici”, mi-a spus o doamnă din Izbiceni, Olt, de la care mi-am luat o legătură de ardei iuți cu 1 leu.

„O mers, așa nu prea strălucit, dar o mers. Avem trei sere, avem și în grădină afară. O mers și 3 lei kilogramul și 2 lei”, mi-a spus un producător de roșii din Valea Largă. L-am întrebat cam cât ar trebui să fie prețul ca să își acopere cheltuielile și să mai și rămână ceva. „Dacă ar fi 3 lei, ar fi bine, dar să fie constant 3 lei. Deja sub 3 lei nu mai ai câștig. Scoți, dar numai cât ai băgat. Acum e slabă piața, dar vom avea marfă și în toată luna septembrie și în octombrie”.