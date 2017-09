Expoziția cu eroii Primului Război Mondial, apreciată la „Fâncel”

Ca la fiecare ediție a fesivalurilor sau a altor evenimente importante organizate pe teritoriul județului Mureș, Consiliul Județean este prezent îndeosebi prin intermediul Muzeului Județean Mureș cu un stand în care vizitatorii pot vedea imagini, documente și alte obiecte culese de către reprezentanții Muzeului Județean. La ediția Festivalului Văii Gurghiului din acest an Muzeul Județean a venit cu alte lucruri inedite. În întâmpinarea Centenarului Marii Uniri de anul viitor, tematica expoziției de pe Platoul „Fâncel” la a XII-a ediție a cuprins imagini și documente din Primul Război Mondial, în urma căruia s-a realizat reîntregirea țării, o colecție impresionantă de documente legate de corespondența celor aflați pe Front sau prizonieri aflați în captivitate. De asemenea, pe unul dintre pereți a fost expusă o listă cu eroii din această zonă, indiferent în care tabără s-au aflat. Aceasta a suferit câteva completări chiar și în zilele festivalului.

Mai multe ampnunte ne-a oferit Angela Pop, șefa Secției de Etnografie din cadrul Muzeului Județean Mureș.

„Chiar dacă promovăm tradițiile, portul și arta populară, care sunt aceleași, noi în fiecare an încercăm să venim cu ceva nou. În acest an prezentăm un proiect al Muzeului Județean lansat în acest an, legat de Primul Război Mondial. Este munca noastră de actualitate, fiind înaintea Centenarului. Am adunat din arhive, din satele noastre, din județul Mureș în special, tot ceea ce ține de documentarea despre Primul Război Mondial. Avem expuse fotografii, scrisori, brevete, medalii, distincții și alte documente de război, aduse din arhivele noastre, dar aceasta se îmbogățește în asemenea ocazii cu informații noi, adunate de la locuitori.

Expozițiile ajută la îmbogățirea arhivelor

Majoritatea vizitatorilor sunt atrași de imaginile expuse, iar cei din zonă prezintă un interes suplimentar justificat. Aceștia își pot vedea, unii chiar recunoaște bunicii, cei care au apucat să-i cunoască. Totodată, unii dintre cei care mai dețin informații sau imagini noi contribuie la îmbogățirea arhivei.

„Legat de lista eroilor, am adunat informații documentate din revistele editate de cotdianul Zi de zi, care a publicat listele celor căzuți pe front din localitățile din împrejurimi, din Beica de Jos, Solovăstru, Toaca, Hodac și altele. Vrem să punem în valoare aceste informații, dar mai mult decât această listă sunt imaginile sau corespondențele între cei aflați pe front și familiile acestora. Pentru noi, ca și în proiectele anterioare în care am expus imagini acest lucru a dus chiar la o interacțiune cu locuitorii. Ni se oferă informații noi, pe care le notăm. Vin chiar copii care se uită pe listă, văd un nume care li se pare cunoscut, întreabă cine este și află că este bunicul sau străbunicul lor. La fel și cu imaginile de familie, unde li se arată fotografii cu bunicii sau străbunicii, aceștia se bucură foarte mult și sunt foarte mândri să vadă că aceste imagini sunt păstrate cu grijă, într-o arhivă și în albume”, a specificat Angela Pop.

Imagini și documente emoționante, în special în cazul unora mai vârstnici, care își recunosc părinți și mai varsă câteva lacrimi în memoria lor.