FOTO: Salvatorii se întrec, pe ceas, la descarcerări și în acordarea primului-ajutor

Timp de încă trei zile, mureșenii care nu au văzut cum se desfășoară o intervenție de descarcerare a pompierilor sau cum se acordă primul ajutor unei persoane care a suferit o traumă pot asista la Competiția Mondială de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat. În competiția care se desfășoară în Parcul Municipal din Tîrgu Mureș participă 35 de echipaje de descarcerare și 34 de echipaje de prim ajutor din 16 țări. E o oportunitate nu doar de a câștiga un concurs, ci de a acumula din experiența celorlalți, a punctat, ieri, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Pentru că tot încerc să gândesc pozitiv, deși nu îmi iese întotdeauna, întârzierea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, poate să fi fost de bun augur, până la urmă, pentru că am văzut la lucru mai multe echipaje de descarcerare și de prim ajutor care se întrec pentru titlurile puse în joc de către World Rescue Organization, organizatoarea competiției.

Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Columbia și Brazilia au intrat în concurs cât a durat așteptarea, observate de pe margine de către omologi de-ai lor din Franța, Cehia, Columbia, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii și ale ISU din țară – Călărași, Dâmbovița, Dolj, Iași, Maramureș și Vâlcea – și din județul Mureș și or fi fost și alții interesați de cum rezolvă proba complexă de 30 de minute, cu două victime încarcerate, respectiv cea rapidă, de 10 minute, și proba standard, de 20 minute, fiecare cu câte o victimă încarcerată și grade diferite de dificultate.

De asemenea, am asistat la proba paramedicilor de la ISU Alba care se desfășoară în cortul care iarna devine o parte a patinoarului.

Un coctail de experiențe

La ora 13, în Parcul Municipal și-a făcut apariția și Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, care s-a oprit la Rupea ca să se întâlnească, a spus în cursul conferinței, cu un polițist care a salvat de la înec o familie care s-a răsturnat cu mașina într-un lac.

Iar acum să vedem cum a fost conferința de deschidere. Toți vorbitorii s-au declarat onorați de organizarea competiției în România, la Tîrgu Mureș, așa că sărim repede peste aceste declarații.

“Aici se învață, nu este doar o competiție cine iese primul, cine iese al doilea, cine iese al treilea. Se învață, se face schimb de experiență între diferite țări și diferite echipe și, bineînțeles, asta va duce la îmbunătățirea activității în domeniul descarcerării și primului ajutor în toate țările participante”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, despre importanța și valoarea competiției.

“Nu putem simula realitatea unui accident la care trebuie să răspundem, dar facem cele mai mari eforturi în a ajuta la dezvoltarea unor politici și tehnici mai bune în vederea limitării leziunilor și salvării vieților”, a fost mesajul lui Dan Zinge, președintele World Rescue Organization (WRO).

Participant la toate cele 18 ediții, găzduite în toate colțurile lumii, Dan Zinge a mai subliniat că întrecerea din România este cea mai mare din punct de vedere al numărului de echipaje și participanți. “Personal am fost implicat în toate și nu am fost primiți atât de bine nicăieri, ca răspuns, ca implicare a comunității, ca paradă la ceremonia de deschidere de ieri (n.a. miercuri, 30 august) care a fost spectaculoasă și va fi o provocare mare pentru competițiile care vor veni”, a mai adăugat, elegant, președintele WRO.

A fost apoi rândul ministrului să se adreseze rândului 1, reprezentat de jurnaliști, cameramani și fotografi, și rândului al doilea – șefii ISU cu echipaje participante, echipajele participante din România, prefecți ai județelor care au competitori la Tîrgu Mureș ș.a.m.d.

Carmen Dan ne-a povestit despre polițiștii salvatori – cel de la Rupea și un polițist care a salvat un nou-născut acordându-i prim de ajutor (și vor beneficia de sporuri salariale) – și de proiectul de extindere a pregătirii, în domeniul paramedical, a polițiștilor și jandarmilor. Ceea ce dă roade, 700 de polițiști urmează deja acest curs de pregătire.

De asemenea, ministrul a lăudat inspectoratele de situații de urgență, inclusiv prezentând cifre statistice. “Pe primele 7 luni ale acestui an, echipajele de salvatori au intervenit la peste 200.000 de salvări, de asistență medicală și descarcerare. (…) Peste 20.000 de persoane au fost instruite în ultimii doi ani de personal specializat în cadrul Caravanei „Fii pregătit”. 1300 de voluntari s-au alăturat campaniei “Salvatori de pasiune”, a enumerat ministrul.

Patriotism local

Vizita întârziată a ministrului ne-a permis un moment de respiro între declarații cât să stăm, rapid, de povești cu echipa ISU Mureș care a evoluat prima în competiție, echipă formată din plutonier adjutant Sergiu Cotea, comandantul de echipaj pe lotul de descarcerare, trei servanți de descarcerare, plt. adj. șef Ioan Sima, plt. maj. Claudiu Miheșan și plt. maj. Vlad Toma. Paramedicii echipei sunt plt. maj. Eugen Anca și plt. maj. Adrian Săcărea.

“A fost deosebit de grea din punct de vedere tehnic, iar noi am făcut față cu brio primei zile și sperăm că vom merge și mai bine în următoarele zile. A fost mai dificil decât ne așteptam, dar am făcut o pregătire adecvată pentru tipul acesta de competiție și vom reuși să ducem și competiția, și probele la capăt în zilele ce urmează”, a sintetizat plutonier adjutant Sergiu Cotea proba de 30 de minute.

Comandantul echipajului de descarcerare ne-a trasmis și un mesaj pe care îl dăm mai departe și cititorilor: “În primul rând să circulați preventiv, să nu aveți parte de accidente, ca să nu fie nevoie să intervenim noi pentru a rezolva tipul acesta de probleme”.

De astăzi până duminică, începând cu ora 8 și până la ora 19 (vineri și sâmbătă) și de la 8 la 18 duminică, mureșenii care nu au văzut cum se desfășoară o intervenție de descarcerare a pompierior sau cum se acordă primul ajutor unei persoane care a suferit o traumă pot asista la Competiția Mondială de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat. În competiția care se desfășoară în Parcul Municipal din Tîrgu Mureș participă 35 de echipaje de descarcerare și 34 de echipaje de prim ajutor din 16 țări – Australia, Africa de Sud, Brazilia, Canada, Cehia, Columbia, Elveția, Franța, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Portugalia, România, Spania, Statele Unite ale Americii.

Despre World Rescue Challenge

Competițiile World Rescue Challenge reunesc, începând cu anul 1999, cele mai bune echipe de descarcerare și prim-ajutor din lume, care provin din țările membre World Rescue Organization, la care și România a aderat în urmă cu patru ani.

În țara noastră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează competiția de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat din anul 2012.

Probele competiției de descarcerare constau în proba rapidă, de 10 minute, o probă standard, de 20 minute, fiecare cu câte o victimă încarcerată și grade diferite de dificultate, și o probă complexă de 30 de minute. De asemenea, în cadrul competiției este testat modul de acordare a primului ajutor calificat persoanelor care sunt victime ale accidentelor rutiere și prezintă diferite traume sau leziuni la nivelul corpului.

Întrecerea salvatorilor urmăreşte dezvoltarea şi îmbunătăţirea metodelor de intervenție în cazul accidentelor rutiere cu victime, prin creșterea performanțelor profesionale ale salvatorilor și preluarea metodelor de acțiune ale echipelor din celelalte țări participante.

Ligia VORO