FOTO: Spectaculosul vernisaj al expoziției Artdoor în cadrul Festivalului AWAKE

Exponatele din cadrul proiectului Artdoor aflat în derulare la Festivalul AWAKE vor putea fi admirate începând de astăzi, când se dă startul celor trei zile de muzică, proiecții de filme și multe alte activități antrenante. Vernisajul expoziției a avut loc în cadru restrâns ieri, în ultima zi de august, în prezența artiștilor.

Veste bună: au fost selecționate 11 proiecte în loc de 7

În luna iunie, organizatorii au demarat concursul care s-a adresat artiștilor români și internaționali. Aceștia au fost invitați să înscrie una sau mai multe propuneri pentru instalații artistice de mari dimensiuni. În cadrul competiței urmau să fie finanțate până la 7 instalații artistice de mari dimensiuni, valoarea totală a premiilor depășind 20.000 EUR, însă juriul a suplimentat selecția finală. Instalațiile câștigătoare vor fi expuse pe toată durata festivalului AWAKE, pe domeniul Teleki. Tema concursului s-a aflat la latitudinea artiștilor care au fost încurajați să se lase inspirați de spațiul de poveste oferit de domeniul Teleki, format dintr-un impresionant parc englezesc și castelul de secol XVIII.

Attila Kim, membru al juriului, a declarat în deschidere: „Mi-aș dori să vă mai spun o dată povestea Artdoor care într-adevăr transformă domeniul Teleki în această grădină de arte și muzică. Subliniez cuvântul arte fiindcă este un loc unde se întâlnesc literatura, artele plastice, cinematografia, teatrul și muzica. Acest program relansează pentru prima dată ideea de artă în spațiu public, de instalații de artă de dimensiuni mari în cadrul unui asemenea eveniment: Inspirația a venit din tradiția care există la domeniul Teleki unde deja din anii 1800 există o puternică tradiție de colecționare de artă, de întâlnire a artiștilor, intelectualilor și a susținătorilor lor. Am dorit să reînviem această inițiativă atât de veche, dar atât de europeană pe atunci și să insuflăm din nou acest spirit european în acest loc, acum în secolul XXI. Inițial am intenționat să premiem un număr mai mic de lucrări, dar cumva am reușit să împărțim bugetul alocat între premii și mențiuni astfel încât publicul să se poată bucura de un număr cât mai mare de lucrări.”

Teme variate, propuneri îndrăznețe

Proiectele înscrise au fost jurizate de către reputatul Mircea Cantor împreună cu Attila Kim și Angela Kovács și au fost luate în considerare criterii precum originaliteatea și creativitatea, conceptul, impactul și fezabilitatea.

În urma unei selecții riguroase, au fost alese următoarele propuneri: Cătălin Nicolae Oancea – „Mirroring”, Emil Dobriban – „Tree body vs. Timber”, Marius Burhan – „Turnul”, Obie Platon și Diana Grigoraș – „Portal Sonor”, Rizi-Alina Rizescu, Bogdan Ștefănescu și Mihaela Popescu – „Fluid”, Ștefan Radu Crețu – „Stromatopteryga”.

De asemenea, s-au acordat premii speciale propunerilor: Ileana Oancea – „Contesa”, Ildikó Oláh, Emese Pop, Eszter Kilén, László Kopacz – „The Woven Castle” și Julien Britnic – „Copacii sunt statui vii”.

Câștigătoarea premiului OAR a fost echipa de elevi a Liceului de Arte din Târgu-Mureș, coordonați de profesoara Laura Borotea, pentru lucrarea „Eclipsa”: Diana Vlasa, Macrina Moldovan, Roxana Nae și Gabriel Boldiș

Expoziția va include instalația „Lampnest”, creată de Alexandru Fleșeriu și Andreea Mureșanu, premiată de Grolsch, sponsorul principal al Festivalului AWAKE.

Mircea Cantor expune lucrarea „Give more sky to the flags”

Președintele competiției Artdoor, Mircea Cantor, artist de notorietate internațională, va expune lucrarea „Give more sky to the flags” care semnifică două steaguri care se întretaie în unghiuri de 90 grade, reprezentând uniunea între naționalități. Asta va fi prima prezentare în România a lucrării care a mai fost expusă în Grădina Tuileries din Paris și la Galeria Art Bassel Miami.

Organizatorii evenimentului sunt Asociația Culturaft, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, Filiala Mureș și Consiliul Județean Mureș.

Andrei VORNICU