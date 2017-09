Nou operator de salubritate în Livezeni

Firma Salubriserv a anunțat în 25 august că, începând din data de 1 septembrie, nu mai colectează deșeurile din comuna Livezeni, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei comunei Livezeni. „În scurt timp trebuia să căutăm o soluție și am depus un efort imens ca să rezolvăm problema, am avut la dispoziție doar câteva zile. Am găsit o firmă care va prelua sarcina, contractul a fost semnat pe 1 septembrie. Această soluție este doar o măsură provizorie, deoarece, conform legii, numai pe cinci luni putem încheia un astfel de contract, deci o să scoatem la licitație transportul deșeurilor. Până la 1 februarie 2018 vom semna contractul definitiv cu câștigătorul licitației”, se mai precizează în comunicat.

Astfel, noul program de colectare a deșeurilor este următorul:

luni: Livezeni

marți: Sânișor, Ivănești și Poienița.

De asemenea, Primăria Livezeni mai anunță locuitorii că, între timp, Consiliul Local Livezeni a decis ca taxa de salubrizare, adică 14 RON/lună/gospodărie, va fi inclusă în impozitul local, iar firmele care au sediul în Livezeni vor încheia un nou contract cu noua firmă de salubrizare, taxa fiind de 75 RON/m3+TVA.

Foto: arhiva