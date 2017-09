Produs unic în România: jambonul crud uscat Petry!

Interviu cu Suba Ferenc-Alpár, director de dezvoltare produs la Petry.

Reporter: De unde a venit ideea de a pregăti o șuncă crudă uscată?

Suba Ferenc-Alpár: Acest tip de șuncă este pulpa din spate a porcului, uscată la aer timp de mai multe luni, feliată subțire şi servită crudă. Prepararea acestei delicatese este un vis de-al nostru de mai bine de 10 ani. De-a lungul anilor am testat mai multe tipuri de condimentare, macerare și uscare, dar nu am reușit să producem o șuncă care să ajungă din punct de vedere calitativ la nivelul produselor Petry. Am ajuns la concluzia că ar fi util dacă am vizita marii producători de jambon din Spania și Italia, pentru un schimb de experiență.

Rep.: Ce informații ați primit cu ocazia schimbului de experiență?

S.F.A.: În urma vizitei noastre am aflat secretele preparării jambonului Serrano și a șuncii de Parma. Pulpele de porc se usucă și se maturează lent de-a lungul mai multor luni, într-un mediu cu umiditate și temperatură controlată. Există însă și multe alte secrete și proceduri greu de aflat, în urma cărora carnea se transformă în jambon crud uscat delicios. La prepararea jambonului perfect, este nevoie de cei mai buni porci, care sunt hrăniți cu hrană bio și sunt crescuți în aer liber. Firma Petry achiziționează animalele de la fermele locale, alegând pentru prepararea jambonului cele mai sănătoase și bine ținute exemplare.

Rep.: Care a fost rezultatul?

S.F.A.: După doi ani de muncă și experimentare, combinând tradițiile locale cu tehnologia din Europa de vest, am găsit cea mai bună soluție pentru prepararea și uscarea acestui produs crud uscat. Suntem mândri de faptul că Petry este prima carmangerie din România care a reușit să prepare jambonul crud uscat. Clienții noștri apreciază acest produs și conform opiniilor acestora gustul și calitatea jambonului este excepțională. Vă invităm și pe dumneavoastră în magazinele Petry să gustați această delicatesă și ne împărtășiți părerea pe pagina noastră de Facebook.

(S.G.)