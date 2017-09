Investiţii de aproape 6 milioane de lei la Spitalul Clinic Judeţean Mureş în cursul anului 2017

Consiliul Judeţean Mureş a aprobat ieri (joi, 30 august – n.r.) în cadrul rectificării bugetului judeţean suma de 1.365.000 lei spitalului judeţean pentru a acoperi o serie de investiţii de urgenţă. Din suma repartizată, 300.000 de lei vor fi cheltuiţi pentru achiziționarea de echipamente de sterilizare pentru specializările ginecologie și oftalmologie, iar restul sumei pentru achiziționarea a 3 cazane pentru centrala termică, astfel încât să se poată asigura încălzirea adecvată a secțiilor pe perioada iernii.

O altă investiţie care este în pregătire este reabilitarea energetică a două clinici pentru care la şedinţa ordinară de ieri s-au aprobat indicatori tehnico-economici. Pentru realizarea acestor investiţii Consiliul Judeţean doreşte să obţină finanţare europeană, astfel în perioada următoare vom depune în cadrul Programului Operativ Regional două proiecte.

Reabilitarea energetică a secției de pneumologie are o valoarea totală de 12.825.504,84 lei (inclusiv TVA 19%), iar durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 14 de luni. Pentru secția oncologie, valoarea totală pentru realizarea investiţiei este de 10.331.107,96 lei (inclusiv TVA 19%). Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 14 de luni.

În afara sumelor sus menţionate, în anul 2017 Spitalului Clinic Judeţean Mureş i s-a alocat din bugetul judeţean aproximativ 4,6 milioane de lei pentru investiţii şi lucrări de reparaţii.

„Consiliul Judeţean face eforturi pentru a acoperi toate investiţiile, atât cele de urgenţă cât şi cele care vizează modernizarea şi dezvoltarea Spitalului, dar din păcate lista necesităților este atât de mare, încât nu avem capacitatea de a finanţa toate acestea în ritmul în care am dori noi. Din acest motiv încercăm să obţinem fonduri europene pentru investiţii şi de asemenea încercăm să obţinem şi fonduri guvernamentale. Astfel spitalul judeţean în fiecare an înaintează Ministerului Sănătăţii o listă a investiţiilor necesare. Obiectivele incluse în lista din acest an au o valoare totală de 90 milioane lei”, a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă Péter Ferenc, preşedintele Consililui Judeţean Mureş.

La conferinţa de presă organizată cu scopul de a prezenta situaţia actuală a Spitalului Clinic Judeţean a fost prezent şi managerul interimar al instituţiei, domnul dr. Ovidiu Gîrbovan, care a enumerat care sunt investiţiile şi lucrările care au avut loc în acest an sau sunt programate pentru perioada următoare.

„În centrul preocupărilor noastre se află pacientul. Avem un spital mare cu peste 1.300 de paturi în 16 locaţii. Ceea ce este din punct de vedere administrativ un efort destul de mare pentru a putea coordona această activitate. Referitor la problemele care pot apărea în fiecare zi, cum ar fi defecţiuni la aparatură, noi avem contractul cu Spitalul Clinic de Urgenţă, astfel încât dacă un aparat se strică spre ex. CT-ul bolnavii nu vor suferi, vor fi preluaţi prin contract şi programare. Vreau să subliniez, că aceste aparate sunt în regim special, nu pot fi reparate de la o zi la alta. Cum este şi cazul CT-ului, care este blocat de două luni. Numai firmele specializate pot repara. Sper că la sfârşitul acestei luni va fi pus în funcţie”, a declarat managerul interimar al Spitalului Judeţean.

Anul acesta au fost efectuate reparaţii la blocul de naşteri din clinica de obstetrică-ginecologică, s-a realizat mutarea serviciului de anatomie patologică de la subsolul din UMF la clădirea noastră de la Policlinica 2, reparaţii la clinica de ortopedie, reparaţii la Clinica de Boli Infecţioase. De asemenea, sunt demarate procedurile şi până la finalul anului se vor executa lucrări de reparaţii la faţadele clinicilor, recompartimentări la sediul administrativ, se va achiziţiona un turn laparoscopic 3D pentru Clinica de Urologie, ecografe pentru Clinica de Ginecologie şi pentru clinicile unde această aparatură este învechită, platformă de micro-chirurgie cu accesoriile necesare pentru sălile de operaţii şi nu numai.

(Biroul de presă al Consiliului Judeţean Mureş)