FOTO: O junincă din judeţul Covasna, Miss Bălţata 2017

37 de vaci din rasa Bălţată din mai multe judeţe ale Transilvaniei au participat sâmbătă, 2 septembrie, la Expoziţia de Bălţată organizată în incinta Sălii de Manej a Depozitului de Armăsari din Târgu-Mureş. Evenimentul s-a desfăşurat cu ocazia celei de-a doua ediţii a Zilei Naţionale a Bălţatei, manifestare carea avut loc între 1-2 septembrie.

Comisia de bonitare alcătuită din dr. ing. Iacob Lelior (Agenţia Naţională pentru Zootehnie), dr. Johannes Aumann (bonitor internaţional), dr. ing. Lajos Peterfi (Organizaţia Naţională de Însămânţări Artificiale din România), ing. Maria Fola (Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Mureş), dr. Szilard Gerendi (COP) şi dr. Eugen Jurco (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca) a acordat premii atât pentru cele trei categorii, „Vaci multipare”, „Vaci primipare” şi „Juninci”, cât şi la nivelul întregii expoziţii. Marele Premiu i-a revenit fermierului care a primit cele mai lungi aplauze din partea publicului, respectiv lui Kanabe Gergely din judeşul Covasna, iar trofeul a fost înmânat de dr. Georg Rőhrmoser, secretarul general al Asociaţiei Europene de Bălţată.

Reporter: De unde aţi venit pentru a participa la expoziţia de la Târgu-Mureş?

Kanabe Gergely: Tocmai din judeţul Covasna, din satul Sânzieni de lângă Târgu Secuiesc. Acolo avem o fermă de familie cu un efectiv de 50 de capete.

Rep.: Ce rase creşteţi?

K.G.: Bălţată românească 100%, iar vaca cu care am câştigat astăzi este o junincă în vârstă de doi ani.

Rep.: Aţi câştigat astăzi Marele Premiu al expoziţiei. Care e secretul?

K.G.: Secretul vine în primul rând de la genetica bună, de 30 de ani. Am preluat activitatea de la tatăl meu, pe timpuri el creşterea vaci cu bunicii mei. În 1987 chiar a câştigat un loc 1 la un concurs organizat la Târgu-Mureş.

Rep.: Efectiv, de când vă ocupaţi de ferma de acasă?

K.G.: Am preluat ştafeta de la tatăl meu din anul 2010.

Rep.: Care a fost evoluţia fermei?

K.G.: Activitatea a crescut, am pornit de la trei vaci, n-am cumpărat niciodată vaci, doar am crescut şi am înmulţit vacile pe care le aveam.

Rep.: Care sunt satisfacţiile activităţii dumneavoastră?

K.G.: Munca cu animalele este foarte grea, de dimineaţă până seară, uneori şi noaptea, dacă sunt probleme. Energia de a continua ne este dată de rezultatul muncii, când vedem că animalele sunt frumoase şi sănătoase şi dau lapte bun. De asemenea, mai vindem şi viţei. Rezultatele bune ne dau puterea să continuăm.

Mândria de a fi fermier

Directorul Semtest-BVN Mureş, totodată lider al Organizaţiei Naţionale de Reproducţie şi Însămânţări Artificiale, ing. zoot. Valer Sician, s-a declarat mulţumit atât de vaoarea expoziţiei, cât şi de faptul că din ce în ce mai mulţi tineri se îndreaptă spre sectorul creşterii animalelor.

„Ceea ce am văzut astăzi aici ne arată faptul că se tratează la un alt nivel creşterea vacilor. M-am bucurat pentru că am văzut fermieri îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, ceea ce îmi spune că au venit cu mândrie şi cu bucurie la acest eveniment. Am mai constat un lucru, am văzut mulţi tineri aici, care şi-au condus singuri animalele, şi aş spune că există un alt trend. Un trend care sper să se generalizeze, un trend al celor care spun „sunt mândru că sunt fermier, sunt mândru că sunt crescător de animale”. Este un slogan pe care aş dori să îl promovăm pentru că deja încep să pară tineri pregătiţi, vin şi din domeniul bancare, ceea ce înseamnă că au calculele în buzunar, vin din alte domenii, am văzut aici studenţi care învaţă la Universitatea de profil din Cluj Napoca sau la alte universităţi, ceea ce înseamnă că se pune accent pe profesionalism şi înseamnă că în viitor vom avea o altă categorie de fermieri”, a declarat ing. Valer Sician.

Alex TOTH