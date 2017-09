EXCLUSIV. Încă o premieră pentru societatea deţinătoare a brandului “Telemeaua de Ibăneşti”. Trei produse montane certificate, în portofoliul Mirdatod

La un an după ce “Telemeaua de Ibăneşti” a devenit primul produs românesc inclus de Comisia Europeană în registrul european al produselor cu “denumire de origine protejată”, echipa societăţii Mirdatod Produs SRL din Ibăneşti “recidivează” cu un alt succes, respectiv cu obţinerea primelor trei certificate montane din România pentru tot atâtea produse: caşcaval montan, smântână montană şi urdă montană. Prezent sâmbătă, 2 septembrie, cu un stand de produse în zona Sălii de Manej a Depozitului de Armăsari din Târgu-Mureş, unde a avut loc expoziţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Bălţatei, reprezentantul SC Mirdatod Produs SRL din Ibăneşti, Nicu Aurel Bumb, ne-a acordat un scurt interviu pe această temă.

Reporter: Cu ce ocazie la Târgu-Mureş?

Nicu Aurel Bumb: Participăm la cea de-a doua ediţie a Zilei Bălţatei Româneşti şi suntem mândri că suntem invitaţi cu un stand de produse lactate. Suntem regina produselor lactate din România, cu prima brânză înregistrată la nivel european, respectiv Telemeaua de Ibăneşti cu Saramură de Orşova. Am venit la acest eveniment cu o gamă variată de produse, cum ar fi caşcaval, caşcaval afumat, brânză de burduf, smântână, ruladă afumată cu boia şi piper.

Rep.: Ce noutăţi aveţi în privinţa portofoliului de produse?

N.A.B.: În urmă cu aproximativ o lună şi jumătate am primit primele trei certificate montane din România, pentru caşcaval montan, smântână montană şi urdă montană.

Rep.: Ce calităţi au aceste trei produse montane?

N.A.B.: Toată trasabilitatea, de la furcă la furculiţă, de la ce mănâncă animalul în zona unde creşte, respectiv o zonă montană defavorizată, şi procesarea se face doar în zona montană defavorizată. Astfel, calitatea produsului este de zece ori mai bună comparativ cu un produs similar din altă zonă, deoarece zonele defavorizate au o floră spontană deosebită care oferă calităţi superioare produsului finit. Consumatorul va şti tot timpul că de exemplu caşcavalul cu smântâna şi urda respectivă se va fabrica din acel arial geografic bine delimitat.

Rep.: Ce urmează?

N.A.B.: Pe viitor ne dorim să realizăm un caiet de sarcini pentru a certifica la nivel european cu indicaţie geografică protejată, primul produs pe care îl pregătim în acest sens fiind un caşcaval din zona Gurghiului numit „Poiana Narciselor”.

Rep.: Despre piaţa de desfacere ce ne puteţi spune?

N.A.B.: Produsele noastre ajung în toată ţara, în supermarketuri.

Rep.: Faceţi faţă cererii?

N.A.B.: În momentul de faţă da, facem faţă, şi sperăm ca în viitor să ne mărim producţia, să putem oferi clienţilor mai multe produse de calitate. Singura problemă pe care o avem în momentul de faţă se referă la consumatorul român, care nu cumpără mult şi cumpără prost, din care un sfert se aruncă. Se ştie, există produse aduse din străinătate, despre care se afirmă că sunt de top dar în realitate au zero lapte. Mai bine să cumpărăm produse româneşti, iar astfel rămân banii în ţară, ceea ce este un sprijin pentru producători, care creează locuri de muncă pentru copii noştri. De mici trebuie să ne educăm copii să mănânce sănătos, să mănânce şi să se îmbrace româneşte, şi atunci la 18 ani vor avea în România un loc de muncă, astfel încât să poată să trăiască liniştiţi, ei şi familiile lor.

Rep.: Cum colaboraţi cu fermierii locali?

N.A.B.: Avem o colaborare de lungă durată, de mai bine de 20 de ani. Avem peste 1.000 de producători de la care valorificăm lapte, iar în momentul de faţă procesăm zilnic 43.000 de litri de lapte. Vara am avut chiar 60.000 de litri de lapte. Colectăm laptele de la producătorii din zonă, este o sursă foarte importantă de venit pentru ei, pentru mulţi dintre ei, laptele este singura sursă de venit o dată la 30 de zile. Certificarea pe care am făcut-o nu am făcut-o doar pentru noi, n-am făcut-o doar pentru comuna Ibăneşti şi pentru satele aparţinătoare, pentru ţară, ci am făcut-o şi pentru producătorii care ne valorifică lapte, astfel încât să aibă în continuare de unde să îşi ia salariul şi să ducă o viaţă decentă la ţară.

Rep.: Câte locuri de muncă asiguraţi, în afară de cei 1.000 de producători cu care aveţi încheiate contracte?

N.A.B.: În prezent, în unitatea noastră de producţie avem 120 de angajaţi.

Rep.: Sub ce slogan vă comercializaţi produsele?

N.A.B.: Sloganul nostru este „Nicio zi din cele şapte fără produse lactate de Ibăneşti, pe care le guşti şi nu te mai opreşti! Poftă bună!”

A consemnat Alex TOTH