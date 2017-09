Oameni și fapte. Adriana Sita, mai aproape de oameni prin muzică populară

Hmmm… greu de decis despre cine sau despre ce anume să scrii în așa fel încât să fie și interesant și plăcut și bine primit. Totuși, mă gândesc că în comunitatea noastră, în jurul nostru, sunt oameni pe care îi vedem, îi cunoaștem aparent… dar despre care de fapt nu știm mai nimic. Cei mai dezavantajați din acest punct de vedere și din multe altele, sunt tinerii. Constrânși oarecum să trăiască într-o societate care le oferă foarte puține șanse de afirmare, indiferent de domeniul în care aleg să activeze, tinerii își îngroapă zilnic visele și aspirațiile sau le dau la schimb pentru slujbe prost plătite și de multe ori umilitoare în raport cu pregătirea și cu aspirațiile lor.

Fără urmă de îndoială și fără a dori să fac vreun fel de discriminare, știind bine cu ce greutăți se confruntă toți tinerii, cei care vor să facă artă în toate formele ei de manifestare, sunt parcă și mai dezavantajați. De aceea am ales să scriu despre tinerii noștri artiști. La acest capitol comunitatea noastră stă bine, chiar foarte bine, atâta doar că eu, tu, noi, toți la un loc, ne-am obișnuit să apreciem mai mult ceea ce vine din exterior decât ceea ce este chiar sub nasul nostru. Avem tineri interpreți talentați, muncitori, motivați de pasiune, dar din păcate știm atât de puține lucruri despre ei și nici măcar nu suntem înclinați să le acordăm credit. Însăși lumea artistică îi acceptă foarte greu, e un fel de lume în care poți să accezi rapid doar dacă îți vinzi sufletul, într-un anume fel. Pentru cei care nu sunt dispuși să facă acest lucru, dar care totuși vor să fie cunoscuți, munca, munca și iar munca, strădania zilnică, continuă, asiduă sunt sigurele arme pe care le au la îndemână. Și credeți-mă pe cuvânt… nu e deloc ușor!

Așa că azi am ales să vă scriu despre Adriana Sita. Probabil că unii dintre voi o cunoașteți sau ați auzit despre ea. Da, e chiar a noastră, crescută aici în Ungheni, educată și formată de către profesorii noștri.

Vine din Tirimia, născută într-o familie cu frică de Dumnezeu, o familie care a sacrificat foarte multe, inclusiv privilegiul de a fi alături de ea, tocmai pentru ca ei să-i fie bine și să-și poată împlini visele. Spun asta deoarece pe toată perioada școlii a fost crescută și ajutată de către mătușa și unchiul ei din Ungheni, pentru a-i fi mai ușor și pentru a nu fi nevoită să facă naveta de la o vârstă atât de fragedă. Din acest punct de vedere se consideră a fi foarte norocoasă deoarece a avut parte de două mame și de doi tați. Cunoscând-o de foarte multă vreme mi-am permis să o invit la mine acasă pentru a sta de vorbă pe îndelete și pentru a realiza un scurt interviu despre viața și activitate ei artistică.

Reporter: De ce muzică populară?

Adriana Sita: Cânt muzică populară deoarece este mai aproape de sufletul meu decât orice alt gen de muzică. Simt că sunt mai aproape de oameni și în plus, muzica populară reușește întotdeauna să-mi facă ”piele de găină” atunci când o ascult. Totodată, prin intermediul ei pot să transmit mai bine ceea ce simt deoarece este reflectarea fidelă a gândurilor și sentimetelor mele.

Rep: Ce simți atunci când esti pe scenă?

A.S.: Ce aș putea simți? Bucurie în primul rând, împlinire sufletească, relaxare, un amalgam de sentimente, toate bune! Știu că s-a mai spus, dar atunci când sunt pe scenă, efectiv uit de toate grijile și acest lucru îmi permite să fiu destinsă și sigură pe mine.

Rep.: Care au fost începuturile tale?

A.S.: Am început de fapt cu dansul popular în cadrul Ansamblului „Hora” din Ungheni, condus la acea vreme de către domnul Ilie Ilieș. Cântatul e venit ca ceva firesc și bine împletit cu activitatea de dansatoare.

Rep.: Vorbind despre Ansamblul „Hora”, ce a însemnat el pentru tine?

A.S.: O familie! Și când spun asta, spun totul! Am crescut în mijlocul ”Horei” și m-am dezvoltat atât personal cât și profesional. M-a ajutat să am încredere în mine, să am curaj să urc pe scenă și faptul că am făcut parte dintr-un ansamblu, mi-a dat posibilitatea să mă familiarez cu lumea spectacolelor.

Rep.: Ca interpretă bănuiesc că ai participat la o grămadă de festivaluri și concursuri. Poți să ne spui cum a fost, ce premii ai primit?

A.S.: Sigur că festivalurile concurs sunt cele mai în măsură să arate valoarea pe care o ai la un moment dat. Juriile sunt formate din oameni de specialiate, cu ani de folclor în spate și o recunoaștere a meritelor din partea lor nu poate fi decât de bun augur în activitatea noastră a interpreților. Și dacă tot m-ai întrebat, aș menționa doar câteva dintre cele mai importante premii pe care le-am primit. Astfel, am obținut Marele premiu la festivalul ”Mureș dorurile tale” desfășurat la Reghin în anul 2015, premiul trei la festivalul ”Florile Ceahlăului”, Piatra Neamț 2016, premiul doi la festivalul ”Felician Fărcașiu”, Sebeș 2015, premiul întâi la festivalul ”Mureș pe marginea ta”, Ocna Mureș 2016.

Rep.: Multe și frumoase și probabil nu singurele! Dar ca planuri de viitor? Ce ne poți spune?

A.S.: Planuri de viitor ar fi multe. Depinde de sănătate și de puterea financiară, bineînțeles. Aș vrea să scot un album, probabil în colaborare cu sora mea Claudia Sita, care este la rândul ei interpretă de muzică populară și împreună cu care am și un duet, numit ”La răscrucea drumului”, care zice așa:

”La răscrucea drumului,

în dogoarea soarelui,

se-ntâlnesc două surori,

ce poartă în suflet dor,

dor de mamă, dor de tată

și de anii de-altădată”…

De asemenea, împreună cu sora mea și cu prietenul meu drag Răzvan Porime, alt interpret de muzică populară de aici, de la noi, mai exact din Cerghizel, am înființat o asociație culturală non-profit, pe care toți trei am gândit-o ca fiind menită să vină în sprijinul tinerilor care își doresc să devină interpreți sau dansatori de muzică populară. O să revenim cu amănunte legate de această asociație, deoarece numai cât s-a uscat cerneala pe actul constitutiv. Am realizat un duet special și deosebit de frumos cu Răzvan Porime, care ne e foarte drag și care se numește ”Mulți zâc că-s pretini cu noi” și care se referă tocmai la răutățile cărora, în cariera pe care am ales-o, suntem supuși fără a avea vreo vină.

Cam așa sună:

Hai Ioane dragă, mulți zâc că-s pretini cu noi

Da’ pe la spate ne vând pe-amândoi

Nu fi năcăjâtă doară știe tot satul

Că de mici ne leagă pe noi cântecul

Că-mpreună am crescut

Și ca frații ne-am avut.

Am reușit să-i facem și videoclip în această primăvară și a fost deja difuzat la televiziunile local și la Hora TV.

Rep.: Lăsând la o parte partea artistică, cine este omul Adriana Sita?

A.S.: Omul Adriana Sita este o persoană normală, obișnuită, cu aceleași probleme zilnice ca voi toți, adică serviciu, casă, timp liber. Pot spune că am avut norocul să ajung să lucrez pentru oameni care îmi înțeleg pasiunea pentru muzică și care mă sprijină din acest punct de vedere, deaoarece multe specatcole sau deplasări au loc în timpul programului de lucru. Nu toți angajatorii sunt al fel de toleranți atunci când este vorba de orele de muncă! Sigur că merită toate mulțumirile și recunoștința mea, pe care vreau să le-o transmit și pe această cale. Primii care m-au sprijinit, așa cum am mai spus sunt părinții mei, care numai ei știu ce-a fost în sufletul lor și cum au reușit să se desprindă de mine, pentru ca mie să-mi crească aripi. Am avut două mame și doi tați și acest lucru se pare că mă urmărește în continuare, deoarece deși soțul meu deși va fi unul singur, voi avea parte totuși de două soacre! Ne amuzăm deseori pe chestia asta! Și pentru că veni vorba de viitorul meu soț, trebuie să vă spun că ne vom căsători luna viitoare.

Rep.: Cum vede viitorul tău soț cariera ta artistică?

A.S.: Viitorul meu soț mă sprijină necondiționat! Se bucură pentru realizările mele, mă însoțește la spectacole și înțelege că muzica e parte integrantă din mine și că dacă se însoară cu mine, se însoară și cu muzica. Ceea ce e un lucru bun și fain, până la urmă, nu-i așa?

Rep.: Pe lângă toate aceste planuri de viitor, atât pe plan profesional cât şi personal, care ar fi una din marile tale dorințe?

A.S.: Alături de dorința de a-mi întemeia o familie împreună cu omul pe care-l iubesc, o altă mare dorință ar fi să pot pot realiza exact atât încât să fie suficient pentru a putea trăi decent făcând ceea ce-mi place, adică muzică.

Rep.: Care este motto-ul tău în viață?

A.S.: Simplu…”Totul se întâmplă cu un motiv!”

Rep.: Ce gând ai vrea să le transmiți cititorilor?

A.S.: În primul rând aș vrea să le spun că fără ei, fără prezența lor în sălile de spectacol, munca noastră ar fi aproape zadarnică. Aplauzele lor sunt cele care confirmă munca noastră. De asemenea, ei sunt cei pentru care ne străduim să punem suflet în tot ceea ce aducem pe scenă în spectacolele noastre. Să iubească folclorul și să nu renunțe la tradițiile neamului nostru. Iar pe cei care se pregătesc să pășească spre altar îi invit să ne asculte și să ne acorde credit! Cu siguranță nu vor regreta!

A consemnat Mădălina PORIME

