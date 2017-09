Câini din 150 de rase, la „Dracula Dog Show” 2017

Asociaţia Chinologică a Judeţului Mureş organizează, în perioada 9-10 septembrie, în Parcul Municipal din Târgu-Mureş, tradiţionala expoziţie canină „Dracula Dog Show”.

Participanţi din peste 12 ţări

Potrivit preşedintelui Asociaţiei Chinologice a Judeţului Mureş, ing. Lokodi Csaba Zsolt expoziţiile canine “Dracula Dog Show” din acest an îşi păstrează caracterul de internaţionalitate prin prezenţa unor expozanţi din ţări precum Ungaria, Polonia, Cehia, Rusia, Ucraina, Norvegia, Finlanda, Franţa, Suedia, Estonia, Austria, Italia, Serbia, Croaţia. „Vor fi prezentate şi arbitrate peste 150 de rase omologate internaţional, în cadrul celor patru expoziţii naţionale şi a două expoziţii internaţionale. Vor fi prezenţi arbitri de mare reputaţie mondială din Letonia, Olanda, Finlanda, Suedia, Cipru, Grecia, Puerto Rico, Danemarca, Irlanda, Azerbaidjan, Ungaria, precum şi din România”, a precizat ing. Lokodi Csaba Zsolt.

Marele câştigător, premiat taman de Dracula

Expoziţiile vor debuta sâmbătă dimineaţa de la ora 9.00, cu două expoziţii naţionale şi vor continua după-masa de la ora 16.00, cu expoziţia internaţionala Dracula. „Programul „Best in Show” al expoziţiei „Dracula Dog Show” va începe la ora 20.00 şi se va desfăşura pe Piaţeta Cetăţii Medievale însoţit fiind de un spectacol seducător de muzică, lumini şi dansuri medievale, culminând cu apariţia cunoscutului Conte Dracula, care va alege cel mai frumos exemplar canin al expoziţiei Dracula Dog Show”, a subliniat preşedintele Asociaţiei Chinologice a Judeţului Mureş.

Duminică, 10 septembrie, maratonul continuă cu două expoziţii naţionale şi se încheie cu încă o expoziţie internaţională, care va începe la ora 11.00. „Programul de „Best in Show” al expoziţiilor de duminică va avea loc în Parcul Municipal cu începere de la ora 15.00. Ca în fiecare an, expoziţia îşi păstrează originalitatea şi prin prezenţa unor rase foarte rare. În acest an vom avea plăcerea de a vedea exemplare din rase în curs de omologare cum ar fi Bulldog Continental Continental bulldog şi Lancashire Heeler Lancashire Heeler. De asemenea, expoziţiile din acest an înregistrează un număr record de 62 de exemplare înscrise la rasa Ciobănesc de Asia Centrală”, a menţionat ing. Lokodi Csaba Zsolt.

Alex TOTH