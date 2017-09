Codruţa Jucan, eleva de 10 din Sărmaşu

Conducerea Primăriei oraşului Sărmaşu a premiat recent, în deschiderea celei de-a 15-a ediţii a Zilelor Sărmăşene, cei mai destoinici elevi şi dascăli din localitate. Printre cei premiaţi pentru rezultatele foarte bune obţinute pe parcursul anului şcolar 2016-2017 se numără şi eleva Codruţa Jucan, pe care am invitat-o la un scurt dialog.

Reporter: Pentru ce ai fost premiată în acest an de conducerea Primăriei oraşului Sărmaşu?

Codruţa Jucan: Am fost premiată pentru obţinerea unei menţiuni la Olimpiada de Matematică pe judeţ şi a unei alte menţiuni la un concurs de limba engleză intitulat „FAST”. Ţin să mulţumesc prin intermediul ziarului dumneavoastră conducerii Primăriei oraşului Sărmaşu pentru că a găsit resursele necesare pentru a premia cei mai buni elevi şi dascăli. Este un semn de apreciere şi un stimul serios pentru elevi.

Rep.: De unde ai pasiunea pentru Matematică?

C.J.: În clasa I îmi plăcea să scriu numerele, ca oricărui copil. Apoi, bunicul meu, fiind profesor de Matematică, m-a îndrumat de multe ori în rezolvarea unor ecuaţii şi aşa a apărut pasiunea. Pur şi simplu, îmi plăcea să rezolv ecuaţii. Între timp, am descoperit şi geometria şi pasiunea s-a dezvoltat. Am început să particip la concursuri gen „Canguraşul matematic” în clasele primare, iar apoi, din clasa a V-a până acum, în clasa a VII-a, am participat în fiecare an la olimpiadă. În acest an, la faza locală a olimpiadei am făcut 17 sau 18 puncte din 28, iar la faza judeţeană m-am descurcat destul de bine, fiind răsplătită cu menţiune. M-am străduit să obţin punctaje cât mai bune şi pe această cale ţin să le mulţumesc profesorilor mei.

Rep.: Anul trecut erai premiată şi pentru rezultatele foarte bune obţinute la Limba Română…

C.J.: Aşa e. Am participat şi în acest an şcolar la Olimpiada de Limba Română, unde am obţinut locul 7 la nivel judeţean.

Rep.: Cum te-ai calificat la acel concurs de Limba Engleză?

C.J.: Am vrut să particip şi la Olimpiada de Engleză şi la cea de Franceză, dar din păcate faza locală de la Franceză a avut loc în aceeaşi zi cu cea de la Matematică şi cu cea de la Engleză, unde eram calificată pe judeţ. Am ales între Matematică şi Engleză, dar apoi mi-a părut rău că nu am putut participa la ambele competiţii. Astfel, doamna profesoară mi-a sugerat să particip la un concurs online, descoperit pe Facebook, intitulat „FAST”. Era un concurs contra cronometru, iar întrebările de început nu au fost foarte grele. Trebuia însă să dai răspunsuri rapide, în 5 secunde. Dacă nu răspundeai în primele cinci secunde, răspunsul tău nu mai era luat în considerare. Ba mai mult, a contat şi viteza de reacţie deoarece doar primele patru răspunsuri erau luate în considerare. După întrebările de început, mai uşoare, gradul de dificultate a crescut, au fost chiar întrebări din părţi ale materiei pe care încă nu le parcusesem la şcoală. Am obţinut menţiunea a doua, rezultat de care sunt foarte mulţumită pentru că am concurat cu alţi elevi de la „Unirea”, „Papiu” şi „Tudor Vladimirescu”, şcoli foarte bune din Târgu-Mureş.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în privinţa şcolii?

C.J.: Deşi suntem în vacanţă, am început deja să mă pregătesc pentru examen. Învăţ la Matematică şi la Limba Română. E un pic dificil, deoarece Matematica din clasa a VIII-a nu e deloc uşoară. Vreau să continui la Mate-Info, bilingv sau intensiv engleză, la Liceul „Emil Racoviţă” din Cluj. E prima mea opţiune, iar a doua opţiune va fi Liceele „Gheorghe Şincai” şi „Tiberiu Popoviciu”, ambele din Cluj.

Rep.: Cu ce rezultate ai încheiat anul colar care s-a încheiat?

C.J.: Şi în acest an şcolar am intrat în vacanţă tot cu media 10, ca şi în anii anteriori. Sper ca şi în clasa a VIII-a să fie la fel. Vreau să mă menţin la un nivel ridicat la toate materiile.

Rep.: Care este secretul obţinerii de rezultate foarte bune la şcoală?

C.J.: Ţine în primul rând de tine ca să înveţi. Trebuie să ai şi puţină strălucire, puţin talent şi voinţă, să îţi dai silinţa. Apoi, depinde şi de profesor, pentru că profesorii buni îţi dau întotdeauna un impuls şi te îndrumă pe calea cea bună. Nu în ultimul rând, trebuie să faci şi o serie de sacrificii. În perioada în care m-am pregătit la olimpiade, care s-au suprapus cu perioada tezelor şi testelor, a trebuit să îmi gestionez cu mare atenţie fiecare minut. Timp de o săptămână, i-am dat telefonul tatălui meu pentru a mă putea concentra mai bine pe obiectivele pe care mi le-am propus. Depinde şi de atmosfera în care înveţi, la şcoală şi acasă. Ca o curiozitate, eu nu pot să învăţ sau să îmi fac temele fără muzică. Şi vorbind despre casă, despre acasă, le mulţumesc părinţilor mei pentru că m-au susţinut mereu în ceea ce fac.

A consemnat Alex TOTH