Am fost (la) Awake și nu mi-a părut rău deloc!

De când Peninsula a devenit prilej de nostalgie pentru amatorii de festivaluri de muzică, iar Clujul se laudă cu două festivaluri celebre (știți voi care), am și uitat că orășelul nostru adormit ar mai putea surprinde pe cineva din acest punct de vedere. Se pare că m-am înșelat, iar anul ăsta am avut prilejul de a participa la prima ediție a Festivalului AWAKE. Ce-i drept, nu se află în oraș, dar este oricum asociat cu acesta de către participanți, și organizatorii au ales bine domeniul Teleki ca spațiu de desfășurare.

Nu mai fusesem până vinerea trecută acolo și nici nu știam mare lucru despre domeniu, dar în cele două zile de festival (din trei) la care am participat am avut suficient timp să apreciez cadrul și să mă familiarizez cu acesta. Un lucru mi s-a părut clar încă din prima seară: era suficient spațiu încât să nu te simți strivit de ceilalți participanți. De fapt, ar fi fost și greu: dacă sâmbătă numărul participanților a fost destul de ridicat, în prima zi mă simțeam aproape ca-n pustietate. Nici la concertul Alternosfera lucrurile nu au stat cu mult mai bine, iar temperatura părea cu zece grade mai scăzută decât în oraș, ceea ce mă făcea să tremur din toate celulele. Am fost prevăzător să îmi iau o haină suplimentară și, astfel echipat, am explorat festivalul în lung și-n lat. Am făcut o oprire la micuța scenă unde Fără Zahăr au strâns un număr considerabil de fani care le știau multe dintre versuri pe de rost. Bobo Burlăcianu tocmai împlinea 38 de ani inspirați, iar publicul l-a răsplătit cu un Mulți ani trăiască! sincer și binemeritat. Cei de la Knife Party (folosesc pluralul, deși am văzut doar unul din cei doi membri pe scenă) m-au cam lăsat rece.

Nu am stat cu mult până după ora 1 noaptea fiindcă aveam un alt eveniment de bifat în acea noapte, dar a doua zi am ajuns ceva mai devreme și am recuperat. Am făcut cunoștință cu DJ Undoo și cu Psihotrop, tânărul rapper care are doar 19 ani, dar face rime de parcă ar fi petrecut la microfon 19 ani. Cei doi au susținut în fiecare zi, timp de trei ore, un workshop de freestyle și DJ-ing pentru cei interesați. Eu m-am numărat printre aceștia, dar, cu toate astea, n-am îndrăznit să mă așez la platane (iar acum îmi pare rău).

M-am mai întâlnit cu prieteni, amici și cunoștințe, am studiat din toate unghiurile exponatele realizate în cadrul Expoziției Artdoor (printre care și Give more sky to the flags a lui Mircea Cantor), am băut bere la 8 lei paharul de 0.4 (admit: prețurile mi s-au părut exagerate, în special la băuturi), am mai trecut să arunc un timpan și la scena mică (River Stage), la proiecțiile de filme (unde n-am stat, dar am constatat că aveau o audiență de câteva zeci de persoane), apoi m-am instalat la scena mare unde i-am ascultat pe cei de la Irie Maffia și, în cele din urmă, pe omniprezenții Subcarpați.

N-aș putea să nu menționez că am fost plăcut impresionat de numărul de copaci seculari care se aflau pe tot domeniul. Arborii erau foarte mari, iar trunchiul unuia dintre ei avea o circumferință de câțiva metri. Mi-au amintit subit cât de fugară e existența oamenilor pe planeta asta și că, în absența noastră, copacii ar fi la fel de frumoși, chiar dacă le-ar lipsi, poate, ochi care să-i admire și câte-un obiectiv care să îi imortalizeze.

AWAKE nu m-a ținut treaz, până la urmă, și nici n-a constituit o experiență super-memorabilă. Mi s-a părut un festival agreabil și relaxant care oferă mai degrabă un potențial decât o concretizare. Dar cred că pentru o primă ediție a fost la înălțime. Să sperăm că la anul va reveni în forță și va aduce cât mai mulți oameni de pe tot cuprinsul țării pe primitoarele noastre plaiuri (târgu)mureșene.

Andrei VORNICU