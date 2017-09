Conferință europeană despre problematica femeii mileniului III

Care sunt problemele cu care se confruntă femeia mileniului III și cum au evoluat acestea după decenii de trâmbițată egalitate? Cum o mai duce ea cu sănătatea dar și cu afirmarea personală? Există deosebiri notabile între problematicile femeii de la oraș față de cele ale trăitoarelor în mediul rural? Peste 100 de femei, majoritatea din Europa de Vest, dar și din Kenya, Canada, Australia și desigur România, încearcă să găsească răspunsuri și soluții la aceste întrebări, în cadrul conferinței internaționale „90 de ani de realizări, 90 de ani de oportunități”. Prestigiosul eveniment trienal este organizat de către Asociația ”Femeia Mileniului III” din Târgu Mureș, împreună cu Associated Country Women of the World (ACWW), organizație a cărei afiliată este. Conferința se desfășoară în perioada 4-8 septembrie, la Hotelul ”Grand” din Târgu Mureș.

Cine este ”Femeia Mileniului III”?

Încă de la înființarea asociației caritabile din anul 2002, Asociația caritabilă mureșeană și-a propus să identifice, să prevină și să găsească soluții la problemele cu care se confruntă copiii din mediile defavorizate, femeile în general și cele din mediul rural în special. O problematică foarte dezbătută, dar ale cărei soluții sunt deocamdată mai degrabă punctuale. Astfel, afilierea din 2004 a Asociației la ACWW, organizație mondială cu statut de consultant la Națiunile Unite pe problematicile amintite, a fost una de bun augur pentru târgumureșence, iar organizarea Conferinței Europene a venit ca o recunoaștere a activității fructuoase din toți acești ani. Atmosfera plină de căldură și zâmbete a caracterizat evenimentul festiv de deschidere, desfășurat în Sala Mare a Palatului Culturii. Ambianța a fost deosebit de apreciată de către Președinta ACWW , australianca Ruth Shanks. Aceasta s-a declarat impresionată deja de la primii pași de România și de Târgu Mureș. ”Este o altă lume, încărcată de istorie și de provocări, în care ca și copil nu credeam că voi ajunge vreodată. Sunt în schimb conștientă și de provocările de care femeia din mediul rural din Europa de Est are parte în continuare”, a arătat Ruth Shanks.

Condiția femeii, continuă provocare

Importanța evenimentului a fost subliniată și de participarea lui Lucian Goga, prefectul județului Mureș, care s-a declarat încântat de participarea la un eveniment atât de prestigios și a invitat călduros participantele să fie ambasadoarele municipiului și județului în lumea largă. ”Scopul pentru care militați este unul extrem de nobil. Fără îndoială noi, bărbații, nu am putea fi ceea ce suntem fără aportul Dumneavoastră”, a susținut prefectul de la tribuna oficială.

În România, cu toată evoluția recunoscută de la 1989 încoace, condiția femeii în societate continuă să fie o provocare, a fost de părere Codruța Pop, în calitate de reprezentantă a Primăriei Târgu Mureș. O provocare acceptată și de către Claudia Carmen Pescar în dubla ei calitate de gazdă, manager al Hotelului ”Grand” și membră a Clubului Rotary ”Maris”. Aceasta a lansat o invitație de cooperare către ”Femeile Mileniului III”, pentru realizarea unor proiecte comune de anvergură.

Astăzi, relaxate și aranjate…

Privind participantele la Conferință, femeia mileniului III pare senină, încrezătoare și zâmbitoare. ”Astăzi le vedeți relaxate și foarte aranjate, dar trebuie să ținem cont că majoritatea invitatelor noastre provin din Europa de Vest, unde femeile au început de multe zeci de ani să se preocupe de mai-binele lor. La noi sunt încă multe probleme care așteaptă rezolvare. Noi deocamdată am reușit să realizăm câteva proiecte în acest sens. Ne implicăm inclusiv pe partea de educare a femeilor, organizăm ateliere de dezvoltare personală, avem invitați psihologi și alți specialiști”, a explicat Afrodita Roman, președinta Asociației ”Femeia Mileniului III”. În cele câteva zile ale Conferinței, participantele vor dezbate problematica sănătății femeii și copilului, a violenței în familie, vor avea loc discuții despre meșteșuguri, vor avea ocazia să se cunoască între ele și să găsească soluții la întrebările ivite. Lucrările Conferinței vor fi finalizate joi, 7 septembrie, cu o recepție de gală.