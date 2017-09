Învăţământ şi cercetare de prestigiu, la Facultatea de Medicină

Oferta educațională a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș cuprinde următoarele programe de licență: Medicină (M), în trei limbi: română, maghiară și engleză, Asistență Medicală Generală (AMG), în două limbi: română și maghiară, Nutriție și Dietetică (ND), Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare (BFKT) și Educație Fizică și Sportivă (EFS). La nivel postuniversitar, programele de masterat completează studiile de licență și acoperă următoarele domenii: Laborator Clinic (LC), Managementul Serviciilor de Sănătate (MSS), Nutriție Clinică și Comunitară (NCC), Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), Terapia Fizică și Reabilitarea Funcțională (TFRF) și Educația Fizică și Consilierea Sportivă (EFCS).

În componența Facultății de Medicină se regăsește și Catedra de Pregătire Medico-Militară (MM), parte distinctă deopotrivă atât a corpului medical, cât și a celui militar, care de peste 27 de ani formează medicii de elită ai Armatei Române.

Programele de licență se studiază 6 ani pentru Medicină, 4 ani pentru Asistență Medicală Generală și 3 ani pentru restul. Programele de masterat se studiază unul sau doi ani. Toate programele de licență și de masterat ale Facultății de Medicină sunt acreditate de către Ministerul Educației Naționale și sunt evaluate periodic de către ARACIS.

La Medicină primii trei ani cuprind materiile preclinice în care se studiază disciplinele fundamentale: Anatomia, Biochimia, Biologia Celulară, Fiziologia, Farmacologia, Histologia, Morfopatologia și altele. Următorii 3 ani sunt considerați anii clinici în care se studiază disciplinele medicale și disciplinele chirurgicale. În anii preclinici partea practică se desfășoară mai ales în sălile de disecție, în laboratoare și în centrul de simulare. În anii clinici partea practică se desfășoară preponderent în clinicile universitare, direct la patul bolnavului. Foarte importantă este și practica de specialitate pe care studenții o desfășoară pe parcursul perioadei de vacanță, de obicei vara sau toamna, în Tîrgu Mureș și în alte unități medicale din țară sau din străinătate. Toate activitățile practice desfășurate de către studenți sunt prevăzute și înregistrate în Caietul de Abilități Practice. Astfel, fiecare student are o evidență clară a manevrelor efectuate, a tehnicilor învățate, a cazurilor studiate și a gărzilor la care a participat.

Pe lângă partea didactică, studenții sunt încurajați să se implice și în activități de cercetare, inițial în cadrul cercurilor științifice studențești ale fiecărei discipline și ulterior pentru lucrări științifice și pentru lucrare de licență.

Cadrele didactice ale Facultății de Medicină, majoritatea cu dublă „menire” de dascăl și medic, sunt, prin profesionalismul și dăruirea lor, acele „unelte nevăzute” care șlefuiesc neîncetat viitoarele talente medicale și continuatorii tradiției Școlii Medicale Tîrgumureșene. Facultatea de Medicină oferă un program de tutoriat îndreptat spre nevoile studenților, specifice pentru fiecare an de studiu. Tutorii de an sunt cadre didactice titulare care, alături de Departamentul de Consiliere al Studenților, susțin și întăresc fiecare student să-și finalizeze studiile și să-și atingă țelul de deveni medic sau asistent medical dedicat în slujba vieții și a umanității.

Interesele studenților mediciniști își găsesc reprezentarea prin cele trei ligi studențești (română, maghiară și engleză), fiecare dintre acestea având membri cu drepturi depline și în organele de conducere ale Facultății sau Universității (Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral și Senat). Toți studenții Universității noastre beneficiază de numeroase burse de merit, de studiu, de cercetare științifică, sportive și sociale.

UMF Tîrgu Mureș organizează, în data de 14 septembrie 2017, examenul de admitere pentru ocuparea locurilor cu taxă la programele de studii de la Facultatea de Medicină: 20 de locuri Medicină – linia română; 20 de locuri Medicină – linia maghiară; 23 de locuri Educație fizică și sportivă.

Înscrierea candidaților la examen este exclusiv online în perioada 6 – 7 septembrie 2017. Metodologia de admitere este identică cu cea din sesiunea iulie 2017. Informații se pot obține accesând site-ul Universității: www.umftgm.ro.

„Am ales să studiez la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș pentru că este una dintre cele mai bune universități din România. Aș fi putut să învăț în UK, însă am considerat că UMF este cea mai bună opțiune pentru mine. M-am bucurat de o educație la cel mai înalt nivel și în doar câteva săptămâni am învățat foarte multe lucruri noi. Campusul universitar este foarte frumos, iar oamenii pe care i-am cunoscut sunt fantastici.”

Sterling Roberts

„Când am început căutările pentru universitatea la care urma să studiez, mi-am dorit să găsesc o altfel de universitate și mi s-a părut o idee foarte bună să studiez la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Nu regret nicio secundă alegerea pe care am făcut-o! De când am venit aici am cunoscut o mulțime de oameni noi, ceea ce mi s-a părut foarte frumos.”

Sarah Yamabo