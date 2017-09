Tinerețe fără bătrânețe la „Cupa Senior”

Ediția a II-a a competiției de tenis de câmp rezervată veteranilor s-a disputat la sfârșitul săptămânii pe terenurile Clubului Sportiv Mureșul din incinta Parcului Municipal din Târgu-Mureș. Pornită la inițiativa lui Ioan Ciuchină în vara anului trecut, întrecerea tinde să devină una de tradiție. Motivul este acela că majoritatea participanților care au răspuns prezent la prima ediție s-au prezentat și la cea de a doua și au afirmat că susțin necondiționat continuarea acestei întreceri. Un aspect de remarcat este faptul că această competiție nu este susținută financiar de către nicio oganizație sau de către autorități. Costurile închirierii terenurilor, mingi și alte materiale necesare au fost suportate integral de către participanți. Numitorul comun este pasiunea pentru acest sport, indiferent la ce nivel l-au practicat cei prezenți în tinerețe, sau mult mai târziu, în cazul unora. Fiind vorba depre o competiție pentru veterani, regulile au fost parțial diferite. S-au jucat doar meciuri de dublu, iar condiția de participare a fost aceea a mediei de vârstă a perechilor. Aceasta este de 60 de ani, astfel încât un participat de „doar” 50 de ani era obligat să-și aleagă un partener de minimum 70.

Victorii clare, dar și jocuri echilibrate

Pentru jucători în majoritate ajunși la vârsta a treia, efortul susținerii a câte două partide pe zi a fost unul considerabil. Cele 8 perechi înscrise au fost împărțite în două grupe, în care s-a jucat în sistem turneu, fiecare cu fiecare. Primele două clasate în fiecare grupă au disputat semifinalele, în cruce, locul 1 din grupa A-locul 2 din grupa B și locul 2 gr.A-loc 1 gr.B. Semifinalele s-au disputat în a treia zi a întrecerilor și, după o scurtă pauză, câștigătorii celor două semifinale au jucat finala. Pe primul loc s-a clasat perechea alcătuită din doi jucători septagenari, Schnitzer Ivan (70 ani) și Magyari Albert (73 ani). Aceștia au avut un mic avantaj față de perechea alcătuită din Ioan Ciuchină (71 ani) și Daniel Botezan (49 ani), care s-au încadrat la limită în media de vârstă. Aceștia din urmă au avut în schimb de disputat o semifinală mai dificilă, decisă în tie-breack, cu set decisiv disputat într-un maxi-tie-breack, până la 10 puncte, în fața perechii alcătuită din frații Horváth Sándor (64 ani) și Lászlo (62 ani) (foto 2). A fost un prim set în care finaliștii au revenit în primul set de la 0-3, au egalat la 4, dar au cedat cu 4-6. L-au câștigat pe al doilea cu 6-3 și s-au impus în decisiv cu 10-6. De cealaltă parte, câștigătorii întrecerii au câștigat cu un dublu 6-2 în fața perechii Vasile Macarie (69 ani)-Aurel Știrb (70 ani), astfel încât au avut mai mult timp de odihnă la dispoziție. Finala a fost totuși una relativ echilibrată, în care învinșii au avut momente în care păreau că pot reveni. De la 0-3 au egalat la 4, dar au cedat la 4 primul set. Câștigătorii s-au desprins din nou la 3-0, au avut șansa de 5-1, dar s-a ajuns la 5-3. Mai omogenă, echipa Schnitzer-Magyari și-a valorificat serviciul și s-a impus meritat cu 6-3.

Sportul nu este suficient susținut în România

Dintre cei 16 participanți, doar Schnitzer Ivan a practicat tenis cu adevărat de performanță, evoluând cu mulți ani în urmă la echipa de primă divizie a clubului Mureșul. Acesta este plecat din România din anul 1982, trăiește în Israel, dar în fiecare vară vine cu plăcere în țara natală și se bucură că cineva a avut inițiativa de a organiza un asemenea turneu. „În fiecare an vin cu cea mai mare plăcere în România, în perioada verii. Având în vedere că am jucat tenis aici, la Târgu-Mureș, particip cu mare bucurie la acest concurs. Am plecat în urmă cu 35 de ani în Israel, dar am amintiri frumoase din perioada în care am jucat tenis aici, la Mureșul, cu Tiberiu Ovics ca antrenor. Târgu-Mureșul are multe terenuri de tenis și s-ar putea face mult mai mult. Tinerii nu sunt însă încurajați, terenurile costă mult, iar antrenorii sunt mai mult preocupați de lecții particulare. Eu vin cu plăcere să joc, atâta cât îmi permite sănătatea, am mulți prieteni, cu unii mă cunosc de zeci de ani. Cred că ar fi nevoie de o implicare mult mai mare și din partea orașului, mai mult sprijin pentru cei mici, dar acest lucru este valabil în toată România. Tenisul este un sport foarte frumos și ar putea aduce beneficii orașului”, a declarat Schnitzer Ivan (foto 3) după încheierea finalei.

Iinițiator, organizator și jucător totodată, Ioan Ciuchină (foto 4) a încheiat a doua ediție disputând finala, o condiție care consideră că i-a depășit cu mult condiția. „De obicei organizatorii nu participă și ca jucători, dar este pasiunea mea, pentru asta am și avut această inițiativă. Sunt multe de spus, dar mă voi rezuma la doar câteva cuvinte. A fost o plăcere pentru mine să organizez această nouă ediție dedicată oamenilor de vârsta a doua și a treia. Acest concurs poate fi considerat un eveniment care ar trebui repetat și încurajat. Este vorba despre oameni care merită toate felicitările pentru participare, oameni care au și ei unele probleme medicale, dar tocmai sportul îi menține în formă. Am simțit la un momen dat că sunt depășit de efortul pe care a trebuit să-l depun în aceste zile, dar sunt mulțumit că am făcut față și am disputat chiar o finală, în care am pierdut onorabil. Majoritatea dintre noi avem nepoți, poate a unora chiar joacă tenis și ar fi fost frumos să fie prezenți aici, să-și încurajeze bunicii. Pentru unii ar putea fi un stimulent pentru a-i îndrepta spre sport, dar din păcate sportul nu este suficient sprijinit și prea puțini copii rămân fideli unei anumite discipline”, a concluzionat organizatorul Ioan Ciuchină.

(foto 5- cei patru finaliști)

Ca și la ediția trecută, cel mai vârstnic participant a fost Lászlo Tibor. În acest an nu a ajuns în fazele finale la cei 76 de ani, dar și el a promis că nu va lipsi de la ediția viitoare. Pentru completarea tabloului evenimentului, putem preciza că la încheiera uneia dintre zilele de concurs participanții au organizat o masă festivă, de la care nu a lipsit intonarea imnului „Farmecul tenisului”, compus tot organizatorul întrecerii.