Botezul creștinesc pentru creșa „Universul Prichindeilor”

Creșa „Universul Prichindeilor” din Reghin, proiect finanțat prin EEA GRANTS, a primit luni, 4 septembrie botezul creștinesc, cu ocazia sfințirii oficiată de părintele Dimitrie Gherman. Creșa are o capacitate de 25 de locuri, șapte dintre acestea fiind destinate copiilor de etnie romă. „Municipiul Reghin a depus un proiect pe care l-a și câștigat, proiect finanțat prin fonduri norvegiene, parter în proiect fiind oraşul Ungheni din Republica Moldova şi Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia, filiala Reghin. Creșa are o educatoare, un educator puericultor, un asistent medical, două infirmiere, o îngrijitoare și șeful de centru. Această unitate vine în sprijinul familiilor cu copii cu vârsta sub 3 ani. La momentul actual, ținând cont și de dosarele depuse, unitatea nu este suficientă, cele două unități deschise în municipiul Reghin pentru familiile cu copiii sub 3 ani nu sunt suficiente. Cum este și normal și firesc, fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă parte de o sfințire creștinească, fapt pentru care primul moment al inaugurării acestei creșe a fost acest moment de binecuvântare”,, a menționat Camelia Zambor, șef centru, creșa „Universul Prichindeilor”.

„Avem deschidere pentru alte finanțări”

Prezentă la sfințirea noii unități de învățământ, primarul Maria Precup a subliniat faptul că noua creșă nu acoperă cererea la nivel de Reghin, fapt pentru care se preconizează creșterea numărului de creșe. ”Când a fost finalizat acest proiect am avut o propunere să mai facem o creșă. Am făcut un sondaj, și am înțeles că nu mai este nevoie. Acum, când se înscriu copiii, spre bucuria noastră constatăm că ar mai fi necesară încă o creșă. Așa că ne apucăm de treabă și sper să mai facem încă o creșă cât de curând. Este o binefacere pentru noi această investiție realizată prin fonduri norvegiene. Nu am fost nevoiți să folosim bani din bugetul local, dar pentru că a fost urgent timpul pentru a nu pierde finanțarea, proiectantul a făcut un pic proiectul în grabă, și poate trebuia să mergem pe o extindere mai mare, să facem spațiile mai relaxante pentru personal, pentru personalul auxiliar, să fie toată lumea mulțumită. Cu toate acestea, subiectul nu este unul închis, avem teren, avem deschidere pentru alte finanțări, sau din bugetul propriu, prin care să remediem cu ce ar mai fi necesar. Părinții au așteptat cu foarte mare nerăbdare, fapt pentru care creșa este una binevenită. Sper ca ei să fie mulțumiți de condițiile oferite , care sunt extrem de bune, plus că personalul este unul extrem de dedicat și nerăbdător să-și intre în muncă”, a spus Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

La rândul său, părintele Dimitrie Gherman a salutat noua investiție care vine în sprijinul comunității reghinene. ”Ne bucurăm că facem parte din acest proiect minunat al municipiului Reghin în care Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia, filiala Reghin este partener. Ne-am bucurat în momentul în care primăria Reghin ne-a cooptat ca și partener, unul serios, așa cum suntem noi. Asociația a demonstrat acest lucru în toată activitatea noastră. Este un lucru normal ce se întâmplă, să avem creșe cât mai multe și cât mai dotate pentru copilașii noștri, astfel ca ei să crească sănătoși și voioși. Am început cu această slujbă de sfințire în care L-am chemat pe Dumnezeu să vină și împreună cu îngerii să aibă grijă de aceste suflete minunate, de copii noștri care de azi înainte vor fi ocrotiți de acest personal minunat, care îi vor crește, îi vor învăța și le vor da sfatul cel bun în toate”, a precizat părintele Dimitrie Gherman.