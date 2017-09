FOTO: Multiculturalitate, tradiții și voie bună de „Ziua Comunei Band”

Comuna Band și-a cinstit tradiționala sărbătoare duminică, 3 septembrie cu ocazia unei noi ediții a „Zilei Comunei Band”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Band. Sărbătoarea a debutat cu binecuvântarea creștină adusă de preoții români și maghiari, după care oficialitățile prezente au salutat momentul de sărbătoare, nu înainte ca primarul Radu Mircea să puncteze realizările ultimului an la nivelul comunei Band. „Comuna Band este una multietnică unde trăim împreună români, maghiari și romi. Putem spune că trăim în toleranță, cu respect unii față de ceilalți. Acest lucru este unul extrem de important, toți formăm o comunitate unită, împreună ne zbatem să reușim ca și comuna Band, o comună mare cu aproape șapte mii de locuitori, cu terenuri și agricultori foarte vestiți, să ajungă acolo unde îi este locul. În ce privește bilanțul ultimului an, unii pot spune că poate puteam face mai mult. Sunt de acord cu ei, dar sunt și cei care văd realizările din ultimul an. În anul care îl încheiem am reușit să facem 11 proiecte cu finanțare europeană sau de la guvern. Am accesat fonduri undeva la 7 milioane de euro, sumă cu care nu se poate lăuda nicio comună. De asemenea avem în lucru un sediu administrativ și un cămin cultural, investiția pe care o vom finaliza și care va reprezenta cea mai frumoasă zonă a Bandului. De asemenea vom da drumul la lucrări la canalizarea care o avem în Band. Am câștigat licitația pentru 7 kilometri de străzi. lucrări care vor începe luna viitoare. Toată viața mea s-a bazat pe muncă și pe cinste. Am venit la conducerea primăriei să fac ceva pentru comuna noastră, iar peste trei ani să ne bucurăm cu toții de roadele muncii Consiliului Local. Am în spate un colectiv bun, ne înțelegem bine, iar împreună vom face lucruri foarte frumoase”, a precizat Radu Mircea, primarul Comunei Band. „Sunt onorat să fiu prezent la acest moment de sărbătoare, la cei 685 de ani de la prima atestare documentară a Bandului, localitate unde trăiesc în prietenie români, maghiari și țigani. Îmi face o mare plăcere să mă mândresc cu Bandul și în București și sper să pot ajuta cât mai mult comunitatea de aici care se poate baza pe toate serviciile mele” – Vass Levente, deputat UDMR

„Vin cu mare plăcere de fiecare dată aici la Band și mă bucur că și în acest an am asistat la o dovadă a multiculturalității , o compoziție etnică asemănătoare județului Mureș care exprimă unitatea indiferent de etnie. Este un lucru îmbucurător, un lucru pe care trebuie să-l facem cu toții deoarece doar prin înțelegere putem să ducem înainte lucrurile” – Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

„ Cunosc de mulți ani această zonă unde lucrurile au bătut pasul pe loc, dar unde iată că într-un an de zile s-au întâmplat lucruri. Comuna a început să se dezvolte, iar acest lucru este vizibil cu ochiul liber, fapt pentru care conducerea primăriei merită toate felicitările. Îi asigur de tot sprijinul meu în continuare și al Consiliului Județean. Prezența numeroasă pe scenă dovedește acest lucru, astfel încât proiectele pentru acestă zonă să ajungă la bun sfârșit” – Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

„ Între noi primarii există un respect, însă față de primarul de aici de la Band formula „domn primar” reprezintă prea puțin. Noi îi spunem „domn general”, iar la următorul mandat îi vom spune „domn amiral”. Sănătate multă și toate cele bune pentru domnia sa și pentru toată lumea” – Ciprian Sand, primarul comunei Iclănzel

Program folcloric bogat

Sărbătoarea comunei band a continuat cu un bogat program artistic adus pe scenă de Ansamblul de dansuri populare „Zestrea Bandului”, Ansamblul de dansuri populare „Mezöhavas”, Ansamblul de dansuri populare „Takács Mihály”, și soliștii Alexandru Pugna, Ioana Pricop, Teodora, Teodor și Narcisa Țogorean, Ionela Moruțan, Alexandru Rusu, Abrám Tibor, Sergiu Chețan, Cristina Văidean, Alex de la Orăștie și formația Titán.