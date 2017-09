Elevii și profesorii Liceului Romano-Catolic arondați Liceului Bolyai Farkas

Inspectorul școlar general al IȘJ Mureș Ioan Macarie, a precizat în cursul zilei de vineri, 8 septembrie că elevii și profesorii din cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic vor începe anul școlar în cadrul Liceului Teoretic Bolyai Farkas. Mai exact, elevii și profesorii vor rămâne în cadrul clădirii Liceului Teologic Romano-Catolic, doar că vor fi arondați Liceului Teoretic Bolyai Farkas, până la soluţionarea definitivă a procesului referitor la modul de înfiinţare a liceului catolic.

„Conform precizărilor Ministerului Educației Naționale din cursul zilei de joi, 7 septembrie. vineri, 8 septembrie, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a hotărât ca elevii școlarizați în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic, a cărui înființare a fost suspendată până la soluționarea definitivă a dosarului și până la pronunțarea definitivă a instanțelor judecătorești în recursul formulat împotriva sentinței 479 din 15 iunie 2016, să fie școlarizați la Liceul Teoretic Bolyai Farkas. Aceeași decizie a luat-o Consiliul de Administrație și în cazul cadrelor didactice, a personalului nedidactic și cel auxiliar”, a precizat Ioan Macarie, inspector școlar general al IȘJ Mureș.

Ioan Macarie a salutat decizia C.A. al IȘJ Mureș, precizând că aceasta vine în principal în sprijinul elevilor. „Practic, aceasta a fost și propunerea mea pe care am lansat-o de când sunt inspector școlar general. Se știe foarte bine faptul că în spațiul public m-am exprimat pentru soluționarea acestei probleme, am făcut tot ce a depins de mine să găsim formule pentru copii în primul rând. În prima idee, am propus ca acești copii să se întoarcă înapoi la Colegiul Național „Unirea”, părinții nu au dorit acest lucru, iar până la urmă iată că rațiunea și înțelepciunea a învins, iar începând de luni, 11 septembrie, copii vor funcționa scriptic la Liceul Teoretic Bolyai Farkas. În ce privește spațiul, copii vor rămâne tot acolo, nu este singura unitate școlară din Târgu-Mureș care funcționează în mai multe locații. Este o soluție foarte bine venită, îmulțumesc pe această cale inclusiv Ministerului Educației Naționale care, la informările care le-am făcut au înțeles și au pus mai presus de orice interesul superior al copilului. Asta a fost esențial pentru decizia luată. Nu a depins de Inspectoratul Școlar Județean faptul că s-a luat atât de târziu această decizie, se știe foarte bine, Consiliul Local trebuia să i-a decizii privind organizarea și reorganizarea unității școlare”, a spus inspector școlar general al IȘJ Mureș.