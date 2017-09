DJ Undoo îi susține pe cei pasionați de turntablism și mixing: „Dacă ești decis, poți trece peste toate dificultățile.”

Numele Alexandru Damian Mihăilă s-ar putea să nu spună mare lucru, dar numele de scenă DJ Undoo stârnește în fanii muzicii hip-hop o furtună de imagini, idei, colaborări presitigioase și definiția unui veteran. A pornit în lume din propriul dormitor în 1999 și a ajuns un nume reputat într-un gen în care longevitatea este rară. DJ Undoo este un pasionat promotor al platanelor și a mixerului și ține lecții celor care vor să-i calce pe urme.

Muzicianul a fost prezent la prima ediție AWAKE Festival la Gornești unde a susținut, alături de MC Psihotrop, un workshop cu acces liber pentru toți cei interesați. M-am numărat printre ei și, deși nu m-am apropiat de platane decât ca să-i fac lui Undoo două poze alături de acestea, l-am abordat pe DJ ca să stăm puțin de vorbă. A fost deschis și volubil ca în fața butoanelor. Citiți să vă convingeți.

Reporter: Ai o școală pentru DJ sau e un curs?

DJ Undoo: Se numește theDJ. E un proiect pe care l-am început cu Artskul, care e o comunitate din București din varii domenii creative. Am făcut primul curs în 2014, și din acest proiect s-a născut acest theDJ care e e de fapt o școală, în sensul că ținem workhsop-uri și cursuri. Am făcut și un prim tutorial online care se găsește pe site-ul nsotru. Am organizat și diverse evenimente cum e cel de-aici, de la Awake, tocmai ca să promovăm ideea asta de mixing și scratching pentru mai mulți doritori.

Reporter: Cam câți elevi ai în același timp?

DJ Undoo: În general, avem cam o grupă de 10 oameni, ca să putem să facem să fie OK ca experiență în care omul să pună mâna pe platane. Momentan nu avem suficiente scule ca să putem lucra cu grupe de 20 de oameni odată.

Un începător se poate descurca cu un buget de 2000-3000 lei

Reporter: Pentru cei care vor să se apuce de asta, care ar fi echipamentul minim, de bază, de care ar avea nevoie?

DJ Undoo: Depinde. Noi învățăm oamenii pe clasicele pickup-uri. Folosim și un sistem digital ca să ne fie mai ușor cu muzica fiindcă nu se găsesc discuri pe toate drumurile și e mai complicat să-ți procuri muzică doar pe vinyl, așa că folosim această combinație de platane și mixer analog cu sistemul ăsta digital gen Serato. Într-adevăr, dacă le vrei pe cele mai de top, e o investiție mai mare, dar acum sunt producători în toată lumea care fac acum modele pentru toate bugetele.

Reporter: Cam care ar fi investiția minimă, dar la o calitate decentă, pentru un începător?

DJ Undoo: Dacă-și ia ceva second-hand, poate să găsească și la 2000 lei. Dar sistemul ăsta digital, de exemplu, necesită și un laptop, și atunci lucrurile se complică. Dar pe de altă parte, poate să găsească o pereche de platane și un mixer care sunt mult mai ieftine decât niște CD playere mai performante. Așa poate să se apuce și pe ceva foarte vechi, second-hand, dar nu e recomandat. Dar la un buget de 2000-3000 lei se poate face un setup. Nu e ceva foarte ieftin, dar nici nu mai e ca înainte când era doar un model de pickup și nu îl găseai. Acum e mult mai accesibilă treaba.

Autodiscliplină, timp și perseverență

Reporter: Care e cea mai mare dificultate pentru un începător?

DJ Undoo: Dacă ești decis, poți trece peste toate dificultățile. Dacă nu ai bani de scule, faci cumva rost de ei dacă vrei. Pe urmă, dificultatea este că trebuie să exersezi. E muncă. La fel ca orice altă chestie, trebuie practică. E nevoie de autodisciplină și nu toată lumea e dispusă să facă asta. Ca să fii bun tehnic, să zicem, dar chiar și ca un selector, ca să cauți muzică și să știi muzică, trebuie să dedici timp. Dup-aia, ca să mixezi bine muzica aia sau să faci scratch-uri sau depinde ce muzică vrei să performezi, necesită din nou timp. E vorba de autodiscliplină și de perseverență.

Reporter: În cele mai intense momente de practică ale tale, cam cât timp ți-ai alocat pe zi ca să te perfecționezi?

DJ Undoo: Asta e o chestiune de mentenanță. Acum am un program de antrenament de o oră pe zi. La început, fiind mai mic și având și mai mult timp liber, cred că îmi alocam patru-cinci ore pe zi, adunat. La începu, ca să acumulezi anumite skill-uri, ca să treci de un anumit nivel și să ai un anumit breakthrough, ai nevoie de mai multe ore. Se numește acea practică deliberată în care îți alegi un moment special în care repeți și o faci în așa fel încât îți îmbunătățești munca și anumite lucruri. Îți dai seama de greșelile pe care le faci și stabilești niște criterii ca să poți să vezi că ai evoluat. Dacă te obișnuiești să faci ceva greșit, îți va fi apoi greu să te dezobișnuiești. Practica fără o conștientizare a erorilor nu este bună.

„E o capcană să fii exagerat de critic față de tine.”

Reporter: Ție cine ți-a atras atenția asupra propriilor greșeli? Tu ai fost propriul tău profesor?

DJ Undoo: Da, pot să spun asta pentru că, având un studio acasă, mă înregistram, iar aste e o chestie foarte importantă fiindcă astfel te asculti și îți auzi greșelile. Dar trebuie să fii foarte sincer cu tine și să recunoști că, mă, acolo am fost pe lângă ritm, acolo am scăpat beat-ul ș.a.m.d. E însă o capcană să fii exagerat de critic față de tine și să faci o treabă bună, dar să ai impresia că mai mergea nu știu ce chichiță. Și aici trebuie un echilibru.

Reporter: Ce DJ-i sau producători te-au influențat cel mai mult?

DJ Undoo: Eu fiind din background-ul de hip hop, am fost cel mai influențat de artiști din zona asta. Prima oară cred că am văzut la MCM Franța o emisiune de hip hop în care se arătau difuzau clipuri din străinătate. Acolo am văzut piesa „Nas Is Like” a lui Nas, produsă de DJ Premier. Pe urmă au urmat DJ Revolution, Qbert și alții, iar de la noi au fost Dox, Freaka, Deceneu, DJ Sleek. Am fost influențat atât de scena locală, cât și de cea de-afară, pe vremea când circulau casete și făceam schimb cu alții, până a apărut internetul.

Reporter: Am observat că mulți producători cunoscuți, printre care J Dilla și Madlib, au o bogată colecție de albume și o cultură solidă în multe genuri. Tu ți-ai extins gusturile și în alte zone?

DJ Undoo: Nu am cultura lor și o zic cu sinceritate. Eu dau vina și pe faptul că, deși avem muzică bună, artiști și o istorie muzicală, nu ne comparăm cu ce au ei în spate, cu felul în care au crescut și cu colecțiile de discuri pe care le-au avut. Mulți artiști străini povestesc că au avut colecții ample încă de la părinți. Noi n-am avut însă cultura asta de a deține discografii pe care să le transmitem de la o generație la alta ca să facem o fundație. Am fost rezident mai mult timp și atunci a trebuit să ascult mai multe genuri și să ies din zona mea de hip hop. Ascult destul de mult reggae, care mă liniștește, și ascult dancehall când vreau ceva mai energic. Îmi place foarte mult și muzica de chill-out pe care o ascult la numeroase posturi de radio online.

Reporter: Cum ți s-a părut publicul de la Awake care a participat la workshop-ul tău și a lui Pishotrop?

DJ Undoo: Mi s-a părut super mișto. O parte din concurenții noștri care pun muzică au performat super bine și au făcut amosferă aici chiar dacă scena e mai micuță: au venit, au urcat, au dansat, au postat pe Instagram și pe toate cele. Până acum a fost un sentiment bun.

Andrei VORNICU