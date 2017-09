FOTO: Cîntec, joc și voie bună la Ziua Comunei Deda

Primăria și Consiliul Local Deda a organizat sâmbătă, 9 septembrie „Ziua Comunei Deda”, eveniment ajuns în acest an la cea de a doua ediție. Nouatatea ediției din acest an a fost adusă de de locația care a găzduit sărbătoarea, denumită zona de agrement situată pe malul Mureșului, inaugurată oficial cu ocazia zilei comunei Deda. „Întreaga vale a Mureșului este în sărbătoare când Deda sărbătorește ziua comunei, prin cânt, joc și voie bună. Am inaugurat împreună cu locuitorii comunei această investiție nouă denumită „Piața duminicală”, sau zonă de agrement de pe malul Mureșului, locul desfășurării Zilei Comunei Deda. Merită să amintim că proiectele care se vor derula în perioada 2017-2020 sunt sume deosebit de mari accesate prin fonduri europene, cât și din fonduri guvernamentale, dar și din fonduri proprii ale comunei Deda. Această investiție inaugurată oficial la această sărbătoare a fost realizată din fonduri proprii, care s-a ridicat la aproximativ 4 miliarde de lei vechi. Vor mai fi și alte investiții, o grădiniță nouă cu program prelungit în valoare de 600.000 de euro, modernizarea căminului cultural, a sălii de spectacole și a bibliotecii comunale din Deda, în valoare de 600.000 de euro, precum și realizarea extinderii rețelei de canalizare și apă în satele Deda, Bistra Mureșului, Pietriș și Filea, în valoare de 2, 5 milioane euro”, a precizat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda. După binecuvântarea creștină oficiată de preoții Gabriel Fărcaș, Ionuț Cadar și Sergiu Andone au urcat pe scenă oficialitățile județene printre care Cristina Ilie, șef cabinet Prefectura Mureș, Vasile Gliga, președintele PSD Mureș ,Horea Soporan, senator PSD, Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș Ioan Macarie, inspector școlar general IȘJ Mureș, Gheorghe Ștef, director AJOFM Mureș, alături de primarii comunelor Lunca Bradului, Aluniș, Suseni, Beica de Jos, comuna Sadu, județul Sibiu, și primarul orașului Ungheni. „Aici la Deda cuvintele cred că sunt de prisos, vorbesc de la sine faptele, fie că este vorba de domeniul culturii de care răspund în cadrul Consiliului Județean, fie că vorbim de domeniul economic. Un mic exemplu în acest sens este această piață renovată, care a însemnat un efort substanțial din punct de vedere financiar. O felicit pe doamna primar Lucreția Cadar și pe toți cei care au fost alături de ea pentru realizarea acestui proiect, care complează șirul proiectelor de succes derulate la nivelul comunei Deda care au adus sume importante pentru bunul mers al vieții sociale”, a precizat Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș. La rândul său, Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a subliniat sprijinul oferit de instituția pe care o reprezintă evenimentelor culturale, printre care și cele organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri de anul viitor.”Consiliul Județean finanțează foarte multe activități culturale pentru că noi dorim să arătăm că se poate, că există tradiție, există folclor și obiceiuri, așa cum dorim să arătăm că există respect pentru înaintașii noștri și pentru tot ceea ce înseamnă spiritul și simțul românesc. Ne-am înhămat la o muncă grea, dar dorim să arătăm că dacă vrem se poate. Dorim să pregătim anul viitor când vom sărbători Centenarul Marii Uniri și tot ceea ce vom face de acum înainte va fi dedicat acestei sărbători ”, a precizat Ovidiu Dancu. Programul artistic al sărbătorii de la Deda a adus pe scenă elevii Grupului Școlar „Vasile Netea” din Deda, Ansamblul Cununa Călimanilor, Ansamblul Ghiocelul din Bistra Mureșului, Ansamblul Csargo din Aluniș, Ansamblul Moștenitorii Hodacului, Ansamblul Hora din Ungheni, Grupul Instrumental Zâmbete și Acorduri din Sadu, și soliștii Dorin Ioan Bumbu, Miruna Crăciun, Natalia Andone, Ionela Matei, Ilinca Fărcaș, Alexandra Stoica, Marian Suciu, Andreea Petruț, Mădălina Mureșan, Daria Chirilesc, Loredana Pop, Andreea Alexandrescu, Andrei Bumbu șiMonica Pârlea. Oaspeții de seamă au fost soliștii Anca Branea, Marius Ciprian Pop, Ovidiu Furnea, Sidonia Prodan și trupa Bosquito. Sărbătoarea s-a încheiat cu un foc de artificii.