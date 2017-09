FOTO: Liceul„Petru Maior”, la un nou început de drum

Primul clopoțel al noului an școlar 2017-2018 a sunat luni, 11 septembrie pentru cei aproape 1400 de elevi ai Liceului Tehnologic „Petru Maior” din Reghin cu ocazia festivității de deschidere a anului școlar. Au onorat cu prezența la festivitate primarul Maria Precup, reprezentați ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș precum și noua conducere a școlii în frunte cu directorul Ioan Valer Marcu și cei doi directori adjuncți, Melania Platon și Crișan Martha. „La orice început de an școlar gândurile care ne cuprind sunt întotdeauna în legătură cu cuvântul cel adevărat de unde izvoresc toate cuvintele. Ne îndreptăm acum privirile la cei mai mici, care vor descoperi abecedarul, pentru ca mai târziu, cei care vor pleca din această unitate de învățământ să fie călăuziți de cuvântul filozofal sau cuvântul vieții, deprins tot de aici. Chemarea noastră, ca oameni, este să fim responsabili, tot ceea ce învățăm prin cuvânt, fie cuprins în formule, fie cuprins în rugăciune, în dialog, să prindă viață. Să nu uităm că în relațiile noastre cel mai important este dialogul, comunicarea, deschiderea unora spre ceilalți. Cu acest cuvânt de deschidere dragi elevi, atât față de părinți, pe care să-i cuprindeți cu brațele deschise atunci când nu veți înțelege cuvântul, să vă deschideți sufletele spre cadrele didactice care sunt chemate să se aplece cu răbdare, cu înțelepciune și cu pregătirea care o au pentru a vă descoperii și desluși cuvântul cuprins în formule, în fapte, și în viață”, a precizat părintele inspector Dorin Claudiu Chiorean.

„Să fiți o echipă, să fiți puternici”

La rândul său, primarul municipiului Reghin Maria Precup, a ținut să sublinieze valoarea ridicată a școlii reghinene, implicit a Liceului Tehnologic „Petru Maior”. „Împreună cu foștii directori, cărora le mulțumesc pentru activitate, am avut o colaborare extraordinară, niciodată nu am ținut cont de culoarea politică, și recomand în continuare cadrelor didactice să facă politica învățământului și a sistemului educațional, nu politici care uneori ne dezamăgesc. Politica noastră este ca această instituție să fie mereu fruntașă, cu elevi de bună calitate, să avem în continuare olimpici, iar de „Zilele Reghinului” să avem cât mai mulți olimpici premianți. Trebuie să ne dăruim acestui sistem de învățământ pentru că este singura noastră salvare. Țara noastră, poporul nostru, lumea întreagă are nevoie de copii bine pregătiți, și acest lucru se poate face doar cu eforturi substanțiale care trebuie să le depună atât elevii cât și cadrele didactice care sunt extraordinar de bine pregătite în municipiul nostru, precum și părinții și bunicii care sunt alături de noi atunci când acest sistem trebuie să meargă în continuare și să de-a rezultate.Vă doresc ca acest an școlar să fie cel puțin la fel ca anii precedenți, să fiți o echipă, să fiți puternici, și toate eforturile să fie călăuzite pentru copiii noștri, pentru că viitorul nostru depinde de ei”, a spus primarul Maria Precup.

Credință și speranță într-o lume mai bună

Un nou început este și pentru conducerea Liceului Tehnologic„Petru Maior” care, prin directorul Ioan Valer Marcu, speră să fie unul de bun augur. „Suntem în fața unui nou început, prima zi din anul școlar, o zi importantă când copii au prioritate. Chiar dacă vacanța nu e niciodată suficientă, așteptăm cu nerăbdare una din cele mai importante sărbători ale toamnei, și anume începerea anului școlar. Pășim în noul an școlar pe care ni-l dorim cu toți mai bun, cu multe realizări frumoase, cu credință și speranță într-o lume mai bună. Începem cursurile anului școlar 2017-2018 cu speranța că toate realizările și eforturile noastre vor da roade, iar voi dragi elevi veți beneficia de servicii educaționale de calitate. Dorim să conștientizați școala ca fiind a doua voastră casă și ca urmare să-i respectați pe oamenii ei, profesori sau personal administrativ, să o îngrijim și să o modelăm după inițiativa și personalitatea noastră”, a menționat Ioan Valer Marcu.