Concert simfonic extaordinar dirijat de Shinya Ozaki la Filarmonica Târgu-Mureș

Shinya Ozaki, care de peste douăzeci de ani este dirijorul permanent al orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, va dirija un concert simfonic extaordinar joi, 14 septembrie, de la ora 19.00.

„Facem deja tradiție în luna septembrie a fiecărui an prin organizarea unui concert extraordinar împreună cu Ambasada Japoniei în România, cu „Kumamoto-România Association”, și cu Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș. Ca în fiecare an, și acum acest concert îl are la pupitru pe Maestrul Shinya Ozaki din Japonia. Alături de el și de renumitul nostru ansamblu simfonic se vor afla în scenă două pianiste din Țara Soarelui Răsare, Misachi Kawaguchi și Reika Eto, iar din orașul nostru flautista Pethő Rebeka, percuţionista Hayashi-Kelemen Jacint Yuuka la vibrafon, acestea două din urmă eleve de excepție ale Liceului de Artă și care vor beneficia de câte o bursă din partea Asociației de prietenie Kumamoto-România.”, a declarat dirijorul Vasile Cazan, Managerul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș pe site-ul www.filarmonicams.ro.

Programul serii va cuprinde lucrări de referință din creația compozitorilor F.Devienne (Concert pentru flaut și orchestră în Sol major, partea I), Mark Glentworth (Blues for Gilbert), E.Grieg (Concert pentru pian și orchestra în la minor, partea I), R.Schumann (Concert pentru pian și orchestra în la minor, partea I) și B.Smetana (Poemul simfonic „Vltava”).

