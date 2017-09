Galerie FOTO: ”Dracula Dog Show”, așteptăm deja ediția viitoare!

Azim face baie o singură dată pe săptămână. Acceptabil, după unele standarde, veți spune. Dar dacă vă spun că acea singură baie durează nu mai puțin de opt ore? Și că la asta adaugă zilnic patru ore de bicicletă, coafură, lecții de bune maniere și altele? Pregătirea lui durează ani de zile și costă…dați voi o sumă. Ei bine, nu vă mai fierb. Azim este un ogar afgan, unul doar dintre cele peste 800 de exemplare canine de excepție care au defilat pe covorul roșu al celei de-a XII-a ediții târgumureșene ale Dracula Dog Show și Dracula Golden Trophy.

Marele Circ…canin

Atmosfera acestor concursuri canine seamănă izbitor cu cea din Marele Circ, cu sute de oameni care bat lumea largă săptămână de săptămână, cu cățel, fără purcel dar cu o întreagă suită, în căutarea trofeului suprem. Comparația nu îmi aparține. Aceasta provine de la un profesionist, un așa-zis ”handler”, adică cel care coordonează întreaga pregătire a câinelui de performanță, pe nu

me Attila Schlosser. Attila a venit la Târgu Mureș efectiv din lumea largă, pe care de fapt o reprezintă. Alaiul său a constat din nu mai puțin 5 câini cu proprietari români, maghiari, italieni sau ruși, cu crescători americani, sud-americani, români și italieni, și desigur o echipă redusă de ”doar” 3 persoane aici, cu toții specialiști în dresaj, comportament canin și desigur îngrijire, igienă și coafură canină. Majoritatea câinilor au sosit cu alaiuri asemănătoare, și în multe cazuri însoțiți și de proprietari, crescători dornici de aplauze, prieteni și chiar și fani. Rezultatul este unul extrem de cosmopolit. Atât pe platoul din fața Cetății Medievale, unde s-au desfășurat o parte dintre rundele concursului precum și dintre premieri, cât și în Parcul Municipal, atmosfera a fost una prin excelență europeană, în care se regăseau cu frecvențe asemănătoare toate limbile europene, în afar

a românei și maghiarei. ”Aproximativ 500 dintre cele peste 800 de exemplare înscrise în concurs au sosit din afara granițelor. Participanți din 28 de țări au prezentat aproximativ 150 de rase. Juriul internațional a trebuit să efectueze nu mai puțin de 1500 de jurizări zilnice”, a explicat ing. Lokodi Csaba Zsolt, preşedintele Asociaţiei Chinologice a Judeţului Mureş, organizator al evenimentului.

Din secretele jurizării

Important de știut pentru publicul larg este faptul că astfel de concursuri nu sunt concursuri de frumusețe. Jurizarea câinilor se bazează pe estetică, dar mai important este ca toate caracteristicile morfo-biologice ale câinelui să corespundă cu caracteristicile omologate ale rasei, a explicat președintele Lokodi. Detalii despre această jurizare a oferit și Attila Shclosser. ”A fost chiar un caz în care a câștigat trofeu extrem de important un câine doar pe jumătate toaletat. Coafura câinelui a fost realizată doar în jumătatea stângă, cea examinată de arbitru, iar publicul vedea partea dreaptă, nefinisată. Au fost atunci multe comentarii…”, își amintește Attila. Un alt exemplu interesant este în modalitatea de arbitrare la terrieri, recunoscuți vânători. Am putut remarca eu însămi cum, în

timpul jurizării, arbitrul emitea un sunet aparte, la oarecare distanță de urechile patrupedului. ”Este o metodă consacrată, care urmărește în ce măsură câinele răspunde la stimuli. La auzul acestui sunet, câinele trebuie să adopte o ținută alertă, cu urechile ridicate și gata de acțiune”, a specificat handler-ul.

Ciobănescul, câine cu necesități modeste?

Importanță deosebită au avut pentru noi, mioritici la rândul nostru, participarea a unui relativ mare număr de ciobănești carpatini și mioritici. Cele două rase au fost omologate acum doi ani, în cadrul unei expoziții mondiale care a avut loc la Milano, de către asociația chinologică

internațională. Animale impunătoare, superbe și extrem de educabile, judecând cel puțin după cumințenia cu care rezistau vacarmului general. Am surprins un astfel de superb exemplar canin la un ”pit-stop”. Pauzele dintre runde sunt ocupate cu o atentă re-toaletare a câinelui, iar fiecare mângâiere inconștientă este urmată de minute de periere și aranjare minuțioasă a fiecărui fir de păr. Cât consumă, a întrebat cineva. ”N kilograme de carne de vită, de pasăre, boabe, kilograme de legume…”, nu am putut reține întreaga listă, dar, pe scurt, cam două vedre. Ciobănescul mioritic Codruț, al târgumureșeanului Marian Constantinescu, a și primit calificativul ”excelent” în

categoria medie din prima zi de concurs. Cu tot ”consumul” remarcabil, proprietarul consideră că este totuși o rasă nu foarte pretențioasă. Asta dacă nu observăm grija cu care este aranjat și ultimul fir de păr…

Salutări de la Cabral

Cu atâtea rase și atâția oameni, târgumureșeni vizitatori dar și însoțitorii câinilor, s-ar putea scrie volume despre show. Pentru că asta a fost, un adevărat show, desfășurat nu doar în ring. Întreaga

atmosferă, efervescența, zarva plăcută, cosmopolitismul, toate la un loc, m-au făcut să fiu un pic mândră că așa ceva se petrece în orașul meu. În ce privește derularea competiției, aceasta a fost apreciată de președintele asociației mureșene drept ”lină și lipsită de evenimente”. Sau, aș traduce eu, perfectă. Iar dacă ar fi fost nevoie de vreo ”pată de culoare”, printre participanți am dat și de Cabral, însoțit de doi câini de talie mare, chiar și față de el. Nu m-am lăsat până nu i-am luat și lui o declarație. ”Atmosferă superbă la Târgu Mureș, mulți competitori și mulți vizitatori. Am avut noroc și de vreme bună, așa că n-a stat nimic în calea unor concursuri de toată frumusețea. Am apreciat și

locul în care a fost organizat evenimentul și de apreciat sunt și eforturile organizatorului. Sper să revenim și cu alte ocazii…”, a declarat Cabral. Și, recunoaștem, noi sperăm la fel…

Edith VEREȘ