Dănuţ Borbil, argint mondial la skandenberg

Sportivul Dănuţ Borbil a câştigat recent, în urmă cu câteva zile, medalia de argint la Campionatul Mondial de Skandenberg penru Amatori, competiţie care s-a desfăşurat în Budapesta, în perioada 2-11 septembrie. La bază profesor de sport, Dănuţ Borbil îşi desfăşoară activitatea ca poliţist local în cadrul Direcţiei Poliţia Locală Târgu-Mureş – Biroul Intervenţii şi a concurat în capitala Ungariei la categoria „Plus 100 de kilograme”.

Reporter: Care este secretul obţinerii unei medalii de argint la un asemenea nivel ridicat, respectiv un Campionat Mondial?

Dănuţ Borbil: Multă muncă şi seriozitate. Fără muncă nu se poate face nimic. În rest, diferenţa dintre locul 1 şi 2 este dată de alţi factori cum ar fi medic, antrenor, preparator fizic, condiţii, suplimente nutritive, alimentaţie, remuneraţie, ceea ce la noi nu se întâmplă în România.

Rep.: La valoarea dumneavoastră, bănuiesc că aveţi oferte pentru a concura pentru echipe din alte ţări…

D.B.: Da, am primit oferte, doar că Asociaţia Română de Skandenberg nu este de acord cu plecare noastră. Din ce am înţeles de la un alt coleg care vrea să concureze pentru Suedia, i s-ar fi cerut o anumită sumă de bani, ceea ce nu ştiu dacă sunt mulţi dispuşi să o dea. Dar nu asta este problema, pentru că nici nu cred că aş fi interesat să lupt pentru o altă ţară. Mi-ar plăcea însă ca sportul, în special skandenbergul, să fie mult mai băgat în seamă atât de autorităţi, cât şi de Asociaţia Română. Sper ca în viitor să se înfiinţeze o federaţie de profil. Aşa cum am spus, diferenţa dintre locul 1 şi 2 o fac alţi factori. Echipa Rusiei de exemplu are medic, preparator fizic, antrenori, parteneri de antrenament, ceea ce eu nu pot spune că am. Din 2013 nu am mai făcut un meci la masa de skandenberg, pentru că nu am partener. Majoritatea posibililor parteneri nu vor să facă skandenberg cu mine pentru că a doua zi au dureri foarte mari de ligamente şi tendoane inflamate. Pe lângă aceste aspecte, sportivilor din străinătate le sunt plătite cazarea, transportul, tot ce ţine de participarea la competiţii, chiar şi medaliile, plus au o rentă lunară de la Campionatul Mondial care se termină până la următorul Campionat Mondial. Noi nu avem nimic din toate acestea.

Rep.: Unde sunteţi legitimat?

D.B.: Nu sunt legitimat, mă antrenez la sala veche a UMF-ului.

Rep.: Ce vă doriţi de la viitor din punct de vedere sportiv?

D.B.: De la viitor îmi doresc, clar, să iau cât mai multe medalii. Vreau să câştig titlul mondial, să particip la o altă versiune a Campionatului Mondial de profesionişti care va fi organizat de un polonez, unde participă spuma skandenbergului mondial. Mi-ar plăcea să particip şi să mă clasez în primii zece. Locurile 1-10 acolo e ca şi cum ai lua o medalie la Campionatul Mondial de Amatori la care am participat.

A consemnat Alex TOTH