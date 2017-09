UPDATE. NEPI aduce în Tîrgu Mureș un mall de Centenar

NEPI Rockcastle a anunțat astăzi că va începe anul viitor construcția mall-ului de la Tîrgu Mureș, locat pe Calea Sighișoarei. Mall-ul va avea 50.000 mp, iar fondul de investiții va aloca acestui obiectiv 50 milioane de euro. Potrivit reprezentanților NEPI, centrul comercial va fi inaugurat până la sfârșitul lui 2018.

Redacția Zi de Zi a anunțat în 5 decembrie 2016 că Nepi Nineteen Offices Investment SRL, companie a grupului de investiții sud-african New Europe Property Investment, a obţinut în urmă cu o lună certificatul de urbanism pentru construirea unui centru comercial în Tîrgu Mureş. Amplasamentul este situat pe Calea Sighişoarei. Grupul NEPI a dezvoltat până acum în zona de retail 16 centre comerciale și mai deține în portofoliu clădiri de birouri și facilități industriale.

În 1 noiembrie 2016, SC Nepi Nineteen Offices Investment SRL obţinea certificatul de urbanism cu nr. 2048, eliberat de către Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș, în vederea construirii unui centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi pe Calea Sighişoarei fără număr, la ieşirea din Tîrgu Mureş spre Sighişoara, deasupra E 60. Compania a achiziţionat teren de la mai multe persoane private şi intenţionează să investească câteva zeci de milioane de euro în construirea unui centru comercial cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 50.000 de mp.

Compania Nepi Nineteen Offices Investment SRL, una dintre firmele din grupul NEPI, a fost înfiinţată în acest an şi este deţinută de fondul de investiţii sud-african NE Property Cooperatief U.A şi de Nepi Bucharest Two SRL. Compania este administrată de Nepi Investment Management SRL.

NEPI a inaugurat în 2016 două centre comerciale, Shopping City Timișoara, iar în 1 decembrie Shopping City Piatra Neamț, ultima o investiție de 25 de milioane de euro. Recent inauguratul centru comercial din municipiul reședință de județ, pe două niveluri, are o suprafața totală închiriabilă de 28.000 de metri pătrați și dispune de 1000 de locuri de parcare.

Ligia VORO

Foto: Mega Mall București (sursa foto: www.nepinvest.com)