Cupa Mureșului, o pagină nouă în istoria motorsportului românesc

Fascinanta lume a competițiilor de viteză în coastă deschide o nouă filă în istoria motorsportului românesc: Cupa Mureșului. ACS CLUB AUTO CRONO Sf. Gheorghe organizează în data de 16 septembrie a.c. a IX-a etapă din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă Divizia 2 și etapa a III-a din Campionatul Regional de Viteză în Coastă, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

În lupta pentru titlul de campion piloții vor evolua pe un traseu nou în lungime de 3300 de metri. Concursul se desfășoară pe DJ 135 Măgherani – Sărăteni, între kilometrii 33 – 37.

Ambiția, priceperea își vor spune cuvântul în folosirea resurselor disponibile, în exploatarea autoturismelor, în adaptarea strategiei de cursă.

Program Cupa Mureșului

Recunoaşteri – I * orele 11:00

Recunoaşteri – II orele 11:40

Antrenamente cronometrate – I orele 12:20

Deschiderea temporară a circulației orele 13:00 – 13:30

Manșa I de concurs orele 13:45 – 14:45

Manșa a II – a de concurs orele 14:45 – 15:45

Deschiderea temporară a circulației orele 16:00 – 16:30

Manșa a III – a de concurs orele 16:45 – 18:30

Festivitatea de premiere orele 19:30

Conferința de presă cu câștigatorii orele 19:30

* Concurenţii CRVC vor lua startul după ultimul concurent CNVCD 2

Date tehnice traseu:

Traseul de pe DJ 135, pe care vor fi cronometrați concurenții, are o lungime de 3,3 kilometri, panta maximă este de 10%, lățimea minima 6,0 metri, iar diferența de altitudine dintre start și finis este de 491 metri.

Regulamentul particular poate fi consultat pe autocrono.ro .

Un eveniment desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv,

sustinut de Primăria Măgherani, Sectia de Politie Rurală Miercurea Nirajului si Jandarmeria Mures.

Parteneri: Retacom Srl, Mammoth Tyres, Plasma Serv Srl si Wirax Srl

Pentru buna desfășurare a unei competiții și pentru siguranța dumneavoastră vă facem câteva recomandari:

– pentru a cunoaște locurile destinate spectatorilor sau interdicțiile de stationare, consultați schița traseului;

– rămâneti pe poziții în timpul desfășurării probelor;

– nu părăsiți locația pânăa nu trece mașina de închidere a traseului;

– nu staționați în zonele interzise; respectați indicațiile oficialilor sau ale forțelor de ordine;

– staționați doar în zonele indicate de organizatori, de oficialii cursei sau de forțele de ordine;

– dacă observați ceva ce trebuie anunțat, nu ezitați să comunicați datele celui mai apropiat oficial, arbitru sau jandarm;

– fiți pregătiți pentru incidente neprevăzute;

– mențineți în permanență copiii sub supraveghere;

– dacă vă iubiți câinele nu-i dați drumul din lesă;

– nu depășiți marcajele sau benzile de avertizare;

– nu obstrucționați arbitrii în timp ce-și îndeplinesc atribuțiile;

– nu parcați autovehiculele la intrarea sau ieșirea de pe probă unde se pot crea ambuteiaje;

– nu stați pe traseu sub nivelului drumului;

– nu blocați căile de acces secundare;

– nu stați în fața panourilor indicatoare sau în fața semnelor de circulație;

– nu vă jucați cu securitatea dumneavostră sau a echipajelor;

– nu aprindeți focuri pentru niciun motiv;

– conduceți cu atenție spre zona de desfășurare a concursului și la înapoierea acasă spre cei dragi.

Protejați natura. Strângeți deseurile înainte de a pleca de pe proba de concurs.

Vă mulțumim și vă așteptăm pe probă să-i încurajăm și susținem pe concurenți.

###

Dan Străuți

Credit foto: Dan Străuți