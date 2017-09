Fotbalul (și nu numai) mureșean, pe marginea prăpastiei

Cu un prim meci pierdut în Liga I de fotbal feminin, 1-2 pe teren propriu cu CSȘ Târgoviște, ASA Târgu-Mureș mai are răgaz de aproximativ trei săptămâni pentru a-și regla conturile. În etapa a doua urma să întâlnească tot pe teren propriu formația Universitatea Alexandria, dar întâlnirea afost amânată deoarece Ana Maria Gorea se află la lotul național al României pentru partida de sâmbătă cu Italia, din preliminariile Mondialului Franța 2019, iar Mădălina Boroș se află cu reprezentativa U 19 la preliminariile Euro 2018 din Elveția. Este o gură de oxigen pentru echipa antrenorului Seches Carol, care are oricum doar 12 jucătoare în lot, dintre care una este împrumutată de la Cluj și vine doar la meciuri. Echipa a câștigat în ultimii 7 ani un titlu național, două cupe ale României și a fost până în vara acestui an mereu vicecampioană și finalistă a Cupei, cu excepția edițiilor în care și-a adjudecat trofeele. Finalul sezonului recent încheiat a găsit însă echipa „în corzi”, deseori cu doar 11 jucătoare, uneori nici cu primul „11” disponibil. Mai mult, aproape jumătate din lot era alcătuit din fete de 14-15 ani, fără experiență, introduse doar pentru a face act de prezență. Majoritatea jucătoarelor care s-au aflat an de an în lotul care lupta pentru trofee au părăsit clubul și în momentul de față antrenorul se străduiește să mențină echipa. Multe din deplasări le-a făcut din resurse proprii, sau din împrumuturi, iar jucătoarele rămase sunt neplătite de multe luni. „Suntem amânați de la o lună la alta, mereu ni s-a promis că se rezolvă problemele, dar așa nu se mai poate. Ne-am săturat cu toții, familia mea s-a săturat de mine, deoarece îmi consum toată energia și resursele proprii pentru a menține echipa. Mai bine ne spuneau în urmă cu câteva luni să ne căutăm altceva, iar cei care au în sarcină sprijinirea sportului de performanță să se ocupe de festivaluri și acte de binefacere pentru cei care nu fac nimic pentru orașul ăsta. Nu știu dacă vom mai avea cu cine continua în ediția asta, dar așa nu se mai poate”, a declarat antrenorul fetelor de la ASA.

Băieții accentuează criza printr-o grevă de protest

În același ton, echipa masculiniă, aflată pe locul secund în Liga 2 a refuzat să se prezinte la antrenament din cauza neplății salariilor. Acest lucru a fost negat de către directorul general Cristian Chertes, la fel ca și numirea ca antrenor principal a lui Carol Fekete, care a afirmat cu o zi înainte că nu și-a dorit și nu își dorește acest post. Urmau negocierile cu el, dar situația se pare că situația s-a înrăutățit tocmai înaintea unui meci foarte important pentru mureșeni, cel de luni, cu Chindia Târgoviște. Afirmațiile sunt contradictorii. Cert este că unele cercuri se împotrivesc cu vehemență susținerii echipelor de performanță, nu doar a celei de fotbal. Unele surse au afirmat că, din umbră, au apărut susținători care sunt gata să achite, sau chiar au achitat mare parte din datorii. Totul este confuz, iar transparența este un element străin conducerii ASA. În spatele afirmaţiilor oficialilor stă disperarea jucătorilor, care şi-au cerut banii și nu este exclus ca protestul jucătorilor să continue, când și așa ASA pare a fi la limita existenţei. Clubul este în insolvenţă și sursele de venit se rezumă la micile sponsorizări. Cât va mai dura acalmia și câți suporteri va mai avea echipa, sunt două întrebări la care răspunsul poate veni în curând.