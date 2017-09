GALERIE FOTO: Basarabenii din Trinca, uniți în guget și simțire cu frații din Chiheru de Jos

Zilele comunei Chiheru de Jos desfășurate în perioada 9-10 septembrie au consfințit semnarea acordului de înfrățire dintre localitățile Chiheru de Jos și Trinca, Raionul Edineț din Republica Moldova. Povestea acestei relații începe în vara acestui an când o delegație, din care a făcut parte și primarul comunei Chiheru de Jos Eremia Pop, a fost prezentă în Republica Moldova, Raionul Edineț. Cu acest prilej, la sugestia lui Ilie Frandăș, au fost puse bazele relațiilor frățești dintre cele două localități. „Am fost prezent la dânșii în vara acestui an, într-o lume pe care nu am cunoscut-o și despre care nu am știut nimic real despre ea. Am întâlnit o lume cu totul deosebită, oameni de o hărnicie exemplară, și când spun asta am avut ca și reper lucrul pământului și existența unui număr mare de animale. Toate gospodăriile dânșilor arată cum arată la noi cele mai bine puse la punct. Spun toate acestea ca să știți că nu am făcut un parteneriat de dragul unei idei administrative, sau de o preamărire, să-și pună primarul încă un punct roșu că a făcut ceva. Avem acest parteneriat cu o localitate de mare valoare. Valoarea genetică a lumii de acolo este superioară, atâția oameni frumoși și atât de harnici n-am văzut în multe localități”, a precizat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Momentul din vara acestui an care a precedat semnarea acordului dintre cele două localități a fost rememorat de primarul din Trinca care și-a exprimat dorința ca acestă legătură de suflet cu cei din Chiher să se dezvolte în beneficiul ambelor comunitățile. „Procedura semnării acordului din vara acestui an a fost susținută de strigăte de „Trăiască România”. Sunt unele momente care ne ating precum struna la chitară sau vioară, când îți dau lacrimile, lacrimi de iubire dar și de regret că a trebuit să treacă atâția ani ca astăzi noi să semnăm un acord de înfrățire. Pentru ce este necesar să se înfrățească frații, doar oricum suntem frați. Dar este o procedură de protocol care ne dă posibilitatea pe viitor să legiferăm această legătură pentru a avea posibilitatea de a activa, de a ne cunoaște mai bine tradițiile, obiceiurile, de a conlucra în domeniul învățământului, culturii, sportului, pentru rezolvarea problemelor social economice în amebele localități, pentru a scrie, a promova și a implemente de investiții cu finanțate externă. De aceea, la primul semnal din partea dumneavoastră ca să semnăm acest acord de înfrățire, eu m-am înflăcărat, m-am aprins, așa cum la noi se controlează țuica. Îi dai foc în lingură și dacă arde înseamnă că-i bună. Așa și eu ard de dorința de a semna acest acord de înfrățire. Suntem bucuroși să fim alături de cei din Chiheru de Jos deoarece se spune că la bine și la greu rudele și prietenii trebuie să fie alături. Iată că și noi suntem alături de ei, ne bucurăm de sărbătoarea comunei Chiheru de Jos, făcută pentru cetățeni. Semnarea acordului de înfrățire socot că este un eveniment istoric pentru amebele localități, care va rămâne mult timp în amintirea noastră și care va aduce beneficii pentru amblele localități de pe malurile Prutului”, a precizat Anatolie Gudumac, primarul localității Trinca, Raionul Edineț, Republica Moldova. Printre oaspeții prezenți s-a numărat și Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, Republica Moldova, care nu și-a ascus dorința ca într-o zi cei de dincolo de Prut să facă parte, cu acte în regula, în marea familie românească și europeană. „Tot timpul am fost de acord că Uniunea Europeană trebuie să fie cel puțin până la Nistru, pentru că în esență cei de dincolo de Prut pătimesc foarte mult, aflându-se la granița dintre două mari imperii. Deseori sunt folosiți ca și monedă de schimb. Sunt buni români și dincolo de Prut, care așteaptă să se integreze în acest spațiu, dacă nu european, măcar în cel românesc. Din păcate soarta este încă foarte dură”, a precizat primarul de Edineț.

Momentul mult așteptat a fost cel al semnări parteneriatului de înfrățire dintre cele două localități, semnat în prezența fiului primarului de Trinca, dovadă a permanenței relațiilor care vor urma dintre Chiheru de Jos și Trinca, Republica Moldova. ”Cineva spunea : iubițivă fraților, că râd de voi străinii. Numai prin unire noi suntem o forță, iar forța este stimată și respectată și de prietenii noștri, dar și de dușmani. Noi sperăm că ne vom uni forțele acestor două localități, și o să facem tot posibilul pentru bunăstarea cetățenilor localităților noastre. Din cei trei feciori ai mei, pe unul l-am luat cu mine ca să fie martor la semnarea acestui acord, iar ce nu a putut să facă tatăl, rămâne pe umerii și în responsabilitatea feciorilor mei și a copiilor dumeavoastră. Se spune că o îmbrățișare nu este în stare să schimbe lumea, dar poate să schimbe starea sufletească. Schimbând aceste mape, semnând acest acord de înfrățire, mă simt fericit și împlinit că am făcut acest gest istoric”, a subliniat primarul localității Trinca.