GALERIE FOTO: Chiherenii și urisenii și-au cinstit cum se cuvine sărbătoarea comunei

Primăria și Consiliul Local Chiheru de Jos și Asociația Culturală „Comoara Transilvaniei” au organizat la finele săptămânii trecute cea de a XIII-a ediție a „Zilelor Comunei Chiheru de Jos”. Au fost două zile pline, prilej de bucurie pentru toți locuitorii celor patru sate aparținătioare comunei, fapt pentru care sărbătoarea s-a dovedit a fi una a tuturor chiherenilor și urisenilor, după cum a afirmat însuși primarul comunei, Eremia Pop. „Avem o sărbătoare a tuturor celor patru sate, care să fie aproape de sufletul tuturor locuitorilor celor patru sate aparținătoare. Am inclus pentru prima oară în grupul organizatorilor familii din fiecare sat aparținător comunei. Am făcut această formă de organizare pentru a nu se îndepărta primarul, cu modul de a gândi sărbătoarea, astfel încât familiile din cele patru sate să-l ajute să facă o sărbătoare pe un drum corect. Nu este sărbătoarea primarului deoarece nu doar el este fiul satului, este sărbătoarea tuturor chiherenilor și urisenilor. În cele patru sate sunt atâția fii deosebiți, atâția oameni de mare valoare încât dacă te gândești să-i scri pe liste nu-ți ajung multe foi. Totul este să recunoaștem valorile din jurul nostru, să ne ajutăm de ele”, a precizat primarul Eremia Pop cu ocazia deschiderii oficiale a Zilelor Comunei Chiheru de Jos.

Oaspeți dragi din Trinca

Printre oaspeții prezenți la sărbătoarea comunei Chiheru de Jos s-au numărat primarii din Beica de Jos, Petelea, Corund și Praid, senatorul PSD Horea Soporan ,reprezentantul Direcției Agricolă Mureș Ioan Rus, precum și oaspeți din localitatea Trinca, Raionul Edineț, din Republica Moldova, care au semnat un acord de înfrățire cu cei din comuna Chiheru de Jos. „Am fost invitați de către colegul și prietenul meu, primarul Eremia Pop, la sărbătoarea tradițională a comunei Chiheru de Jos, prilej cu care am semnat acordul de înfrățire dintre cele două localități. Am venit cu o delegație formată din 23 de persoane, oameni din toate ramurile activității noastre, pentru a ne face cunoscută localitatea cetățenilor de aici din Chiheru. Suntem un popor, suntem copiii unei mame, dar crescuți și înfiați de diferite familii. Tot timpul am conștientizat cine trăiește peste Prut, oamenii de aici au știut cine sunt cei de dincolo de Prut. Așa au fost sistemele politice. Am socotit de comun acord să dăm posibilitatea cetățenilor noștri să se cunoască mai bine, să comunice, să aflăm mai multe unii despre alții, să avem posibilitatea pe parcurs să conlucrăm, să activăm în domeniul cultural, sportiv, în ce privește problemele social economice, poate și în ce privește de unele proiecte cu finanțare externă.Noi socotim că acesta este un eveniment istoric pentru localitățile noastre. Uneori mă revolt de acest aspect, să se înfrățească frații între ei. Noi oricum suntem frați, aparținem unui singur neam, unei singure mame, dar asta e procedura să putem conlucra juridic în toate domeniile”, ne-a declarat Anatolie Gudumac, primarul localității Trinca, Raionul Edineț, Republica Moldova.

Program artistic bogat

Programul folcloric al sărbătorii chiherenilor a adus pe scena amenajată în zona târgului dintre Chiheru de Jos și Chiheru de Sus artiști și ansambluri locale și invitate, acompaniați de orchestra condusă de Maestrul Marcel Râmba. La invitația celor doi prezentatori, solista Iulia Maier și Vasile Frandăș, au urcat pe scenă Ansamblul „Mugurelul”, Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin, Grupul Vocal al Școlii Gimnaziale „Iuliu Grama” din Chiheru de Jos, Grupul Vocal Cununița și soliștii Elisabeta Guzu, Remus Bondar, Georgiana Lobonț, Andrei Romanică, Alfred Garduli, Mariana Pop, Iulia Maier, Mihaela Botoș Lateș, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean, Dorin Pintea și Maria Neag. Seara s-a încheiat cu tradiționalul foc de articii, moment care a pus punct celei de a XIII-a edițiia sărbătorii comunei Chiheru de Jos, număr cu noroc dat fiind buna organizare dar mai ales mulțumirea celor care au petrecut două zile în compania celor dragi.