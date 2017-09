Ceremonie cu emoţii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Horea” al judeţului Mureş a organizat, miercuri, 13 septembrie, la Sighişoara, o ceremonie de marcare a Zilei Pompierilor din România şi împlinirea a 169 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, în cadrul căruia fostul comandant al inspectoratului, generalul în rezervă Dorin Oltean şi-a luat rămas bun de la camarazii săi, informează www.agerpres.ro.

“Pentru mine a fost un privilegiu şi o onoare să fac parte din această tagmă, această categorie de oameni deosebiţi, din categoria salvatorilor. Trebuie să recunosc că, ori de câte ori aud sirena sau un girofar, mă gândesc că cineva are nevoie de ajutorul nostru, de aceşti eroi anonimi. În proporţie de 99%, victimele nu-şi cunosc salvatorii, iar aceştia rămân anonimi şi intervin 24 de ore din 24. A fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea, perioada pe care am petrecut-o cu aceşti oameni deosebiţi. Sunt mândru că am făcut parte din această categorie de oameni deosebiţi”, a declarat, în cadrul ceremoniei fostul şef al ISU Mureş, generalul în rezervă Dorin Oltean, care a decis recent să se retragă din activitate.

(Redacţia)