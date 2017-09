FOTO: DGASPC Mureș a marcat 20 de ani de activitate printr-un spectacol artistic de excepție

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului aniversează 20 de ani de activitate încununată cu reușite. Ca să pună în valoare potențialul și talentele pe care copiii sprijiniți de către DGASPC le cultivă, instituția a organizat joi, 14 septembrie, pe scena Casei de Cultură a Studenților Mihai Eminescu un spectacol în care, timp de două ore, o parte din copiii și tinerii care au beneficiat de sprijinul Direcției au încântat publicul cu o gamă variată de numere artistice. Prezentatorii evenimentului au fost tinerii Anca Baci și Robert Kovács.

Muzică, dans și artizanat cu talent

Și-au dat concursul, pe rând, Georgiana Toth și Emanuela Romina Neagu, copii din familii de asistenți maternali profesioniști care au interpretat vocal și la orgă electronică melodia „O lume minunată”. Au urmat apoi copiii din Casa de tip familial Zau de Câmpie ai Trupei Bujorii Zaului care au prezentat dansuri populare. Atmosfera s-a electrizat de îndată ce au pășit pe scenă Vivien Varga, Daniela Vlagea, Nicol Varga, Andrea Răchită și deja faimoasa Duca Monica, coordonate de dna Pastor Tünde și reunite sub numele Trupa Together. Invitatele au susținut copiii din cadrul sistemului de protecție a copilului și au prezentat numere de gimnastică și dans modern de înalt nivel.

Denisa Lăcătuș și Emanuela Romina Neagu, copii proveniți din familii de asistenți maternali profesioniști, au interpretat la orgă electronică celebra piesă „Für Elise” de Beethoven. În continuare, Trupa Reușim împreună, compusă din beneficiari copii/tineri și angajați de la Centrele rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Târgu-Mureș și Ceuașu de Câmpie, au prezentat un moment de dans medieval care a dat o notă distinctivă spectacolului. Dna Olimpia Oltean, beneficiară a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Luduș a adus-o la viață pentru câteva momente pe Coana Chirița, spre hazul publicului. După ce micuțul Szász Ronaldinio a interpretat trei piese la orgă electronică, a fost luată o pauză de suc, prăjituri, cafea și socializare. În holul Casei de Cultură a putut fi admirată o colecție impresionantă de lucrări de tip handmade realizate de copiii și tinerii aflați sub spijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Partea a doua a spectacolului i-a adus pe scenă pe copiii din Casele de tip familial Sâncraiu de Mureș, membri ai trupelor The Legend și The Little Girls, care au prezentat dansuri moderne. Momentul a fost completat de un vals vienez interpretat de tineri beneficiari ai ai Complexului de servicii Căpușu de Câmpie. Nu a fost uitată nici muzica de inspirație populară, iar Adelina Juchi și Emese Moldovan, care provin din Case de tip familial, au cântat cu multă plăcere. Spre final, beneficiari ai Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Luduș au susținut un scurt recital de dans modern, urmați de trupa de street dance The Crazy Boys compusă din copii din Casele de tip familial din Petelea și Reghin.

Spectacolul a fost încheiat de o interpretare la fluier a piesei „La mulți ani” de către Barsony Florin Claudiu, provenind din Casele de tip familial din Sâncraiu de Mureș.

Andrei VORNICU