Anca Parghel ar fi împlinit azi 60 de ani

Fără doar și poate Anca Parghel rămâne cea mai valoroasă cântăreață de jazz pe care a avut-o România. A studiat muzica la Iași unde a debutat alături de Ion Baciu Jr. A fost formatoare de școală deși nu a predat niciodată la Universitatea Națională de Muzică din București. Pentru că România nu a dorit-o, Anca Parghel a aplicat pentru un post de profesor la Conservatorul Regal din Bruxelles (Blegia) unde a activat pentru o lungă perioadă. A colaborat cu muzicieni de valoare deosebită, români și străini, printre care Johnny Răducanu, Pedro Negrescu, Mircea Tiberian, Garbis Dedeian, Ion Baciu Junior, Billy Hart, Archie Shepp, Larry Coryell, Jean-Louis Rassinfosse, Phillipp Catherine, Marc Levine, Claudio Roditi, Thomas Stanko, Ricardo del Fra, Stephane Galland, Jon Hendricks Band, Klaus Ignatzek.

La dispariția sa, pe 5 decembrie 2008, Johnny Răducanu afirma: „Era o cântăreaţă foarte importantă pentru noi şi… dacă ar fi fost sute ca ea… O ţară are nevoie de o sută de cântăreţe grozave, în afară de Aura Urziceanu şi de alte câteva fete care cochetează cu jazzul. Păcat că a murit. Pe Anca Parghel o cunosc de 20 de ani, dar românii o cunosc abia de un an… Ăsta-i stilul la noi, românii. Păcat.” Trebuie să amintim faptul că unele dintre cele mai importante voci de jazz din România printre care Ana Cristina Leonte, Irina Sârbu, Ozana Barabancea, Elena Moroșanu sau târgumureșana Ana Maria Galea au un destin comun. Toate aceste cântărețe au fost elevele Ancăi Parghel. Azi ar fi trebuit să îi spunem „La Mulți Ani” dar, destinul său a fost altul. Anca Parghel rămâne „întristarea tuturor celor ce se cred dive” – Anca Romeci, jurnalist Radio România. „Sunt un om norocos, în urmă cu zece ani, pe data de 24 aprilie, am cunoscut cea mai importantă cântăreață de jazz română din toate timpurile: Anca Parghel. Am debutat alături de ea pe scena de la Green Hours. Au urmat ani frumoși…concerte, turnee, apariții… dar în nici o zi nu am încetat să îi mulțumesc pentru ceea ce sunt! Azi, Anca Parghel ar fi împlinit 60 de ani, dar soarta, Dumnezeu sau habar nu am cine a făcut ca acest lucru să nu se întâmple niciodată. Am învățat pe 5 decembrie 2008 că suntem trecători, că există lucruri pe care oricât am vrea nu le putem schimba niciodată și am simțit că trebuie să trăiesc viața frumos, fără regrete bucurându-mă de fiecare clipă. Îmi e dor de maestra mea și aș face orice să o mai revăd”- Ana Maria Galea