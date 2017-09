EXCLUSIV. Interviu cu colonelul care a asigurat vizitele Prinţului Charles în Mureş. Ioan-Vasile Şarlea, 11 ani de misiuni reuşite în SPP

După 11 ani de misiuni îndeplinite cu brio în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), colonelul Ioan-Vasile Şarlea s-a retras din activitate şi a devenit pensionar, începând cu luna septembrie 2017. La finalul carierei militare, apreciată atât de structurile centrale ale SPP, cât şi de preşedintele României din anul 2014, care i-a acordat Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în grad de „Cavaler” cu însemn pentru militari, colonelul Ioan-Vasile Şarlea a acordat un scurt interviu cotidianului Zi de Zi, prilej cu care a transmis mulţumiri tuturor colaboratorilor care şi-au adus contribuţia la reuşitele misiunilor de protecţie şi pază a demnitarilor străini şi români care au vizitat judeţul Mureş din anul 2006 încoace.

Reporter: Câţi ani aţi activat în SPP?

Colonel Ioan-Vasile Şarlea: Am 11 ani de activitate în SPP, plus 19 ani în cadrul Ministerului de Interne, mai exact la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. În total, 30 de ani în sistemul de siguranţă naţională.

Rep.: În ce a constat activitatea dumneavoastră?

I.V.S.: În decursul celor 11 ani de activitate în cadrul SPP, am avut numeroase misiuni specifice de protecţie şi pază pe raza judeţului Mureş, şi nu numai, la care au participat, printr-o foarte bună colaborare, toate structurile de siguranţă din judeţ, respectiv Poliţie, Jandarmi, SRI, Direcţia de Informaţii a Armatei, STS, Prefectura, Consiliul Judeţean, ISU, SMURD, Primăria Târgu-Mureş şi alte instituţii, unele chiar centrale, sau chiar primari şi lideri politici. Am asigurat vizitele unor şefi de state, premieri în general din Uniunea Europeană, dar nu numai. Am avut misiuni şi în timpul vizitelor pe care Prinţul Charles le-a făcut în judeţul Mureş. Vizitele de care aminteam au fost organizate de SPP, mai exact au fost documentate pe zona de securitate, iar în colaborare cu celelalte structuri participă fiecare, pe competenţele lor, la îndeplinirea misiunii: pe parte rutieră, pe parte de servicii de pază, cu aeronave în Aeroport… Activitatea a avut o plajă foarte vastă de instituţii.

Rep.: Efectiv, cine beneficia de protecţia dumneavoastră?

I.V.S.: Foşti şi actuali preşedinţi ai României şi omologi ai acestora din alte ţări, preşedinţi de Parlamente, premieri, membri ai unor familii regale cum am avut de exemplu din familia regală din Marea Britanie şi Danemarca.

Rep.: Cu ocazia pensionării, aveţi vreun mesaj pentru foştii dumneavoastră colaboratori instituţionali?

I.V.S.: Le transmit mulţumiri pentru colaborarea din decursul ultimilor 11 ani, pe care eu o consider excelentă. În cei 11 ani de misiuni nu s-a înregistrat niciun eveniment neplăcut legat de demnitarii care au vizitat judeţul Mureş şi fac precizarea că au fost sute de vizite în toate zonele judeţului. Totodată, am colaborat excelent şi cu colegii din structurile centrale ale SPP, motiv pentru care transmit mulţumiri întregii conduceri a SPP, în special directorului acestei instituţii, domnul general Lucian-Silvan Pahonţu.

Rep.: Profesionalismul dumneavoastră a fost apreciat chiar de Traian Băsescu, preşedintele României din anul 2014, care v-a acordat Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în grad de „Cavaler” cu însemn pentru militari…

I.V.S.: Aşa e, dar fac precizarea că niciodată nu am fost singur în misiuni, ci am beneficiat de suportul instituţiilor partenere şi al colegilor mei din SPP. Le transmit mulţumiri încă o dată pentru colaborare şi le doresc succes în misiunile viitoare. Au fost şi alte scrisori de mulţumire, de exemplu din partea baronesei Emma Nicholson, care a vizitat judeţul nostru de mai multe ori.

Rep.: Ce veţi face în continuare?

I.V.S.: Până la numirea unui noi coleg în locul meu, mă voi ocupa în continuare de misiuni. Îmi doresc ca pe viitor să îmi dedic timpul familiei, părinţilor, şi altor activităţi de care nu m-am putut ocupa din cauza activităţii de la SPP. Fiind la capitolul mulţumiri, doresc să închei prin a transmite mulţumiri familiei mele pentru înţelegerea şi pentru sprijinul pe care mi le-au acordat pe durata celor 30 de ani de activitate. Până la urmă, când faci cu drag misiunile, ele par simple, deşi nu sunt simple deloc. Sunt două lucruri esenţiale în viaţă: să vii la lucru cu plăcere şi să mergi apoi acasă cu drag…

A consemnat Alex TOTH