Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, discurs memorabil la şedinţa cu directorii de şcoli din Mureş. Situaţia Liceului Teologic, în continuare „alambicată”…

Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, Ioan Macarie, a făcut vineri, 15 septembrie, cu ocazia unei şedinţe de lucru cu directorii de unităţi de învăţământ din judeţ, un scurt bilanţ al activităţii sale de aproximativ cinci luni din fruntea învăţământului mureşean.

Funcţia de „general”, preluată ca un ordin de serviciu

În discursul său, Ioan Macarie a mărturisit că a acceptat funcţia de inspector şcolar general ca „un ordin de serviciu” şi nu pentru satisfacerea unor interese pecuniare sau de altă natură.

„Am preluat în 17 martie această funcţie, ca un ordin se serviciu. Să ştiţi că nu m-am uitat niciodată nici la salariu, şi cu atât mai mult la o diplomă în plus. Faptul că am un Ordin de Ministru de numire ca şi inspector şcolar general cu delegare de atribuţii să ştiţi că nu îmi dă nimeni puncte nici în plus şi nu îmi ridică nimeni o statuie. Permiteţi-mi în două-trei cuvinte, pentru că mă deranjează extrem de mult că s-a creat imaginea că inspectorul general vine dimineaţă, bea cafeaua, dă două-trei ordine şi apoi se duce. Să ştiţi că nu am apucat să mă duc şi nici nu m-au lăsat alţii, că dacă mă lăsau alţii, mă duceam. Eu, vă repet, am preluat această funcţie ca un ordin se serviciu, după foarte multă gândire şi multă analiză. Şi atunci când Ministerul a demis 13 „generali”, prima care mi-a dat telefon a fost soţia şi s-a bucurat. Mi-a zis: vai, ce bine că te-au demis, ce bine că vom avea familie! Am luat-o din respect pentru dumneavoastră, din respect pentru colegii mei şi din experienţa pe care o spun alţii că o am. Activitatea unui inspector şcolar general, doamnelor şi domnilor colegi, nu constă în cantitatea de timp petrecută în această funcţie, ci în calitate şi intensitatea timpului trăit”, a afirmat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Liceul Teologic şi interesul superior al elevilor

Din alocuţiunea inspectorului şcolar general al judeţului Mureş nu a lipsit subiectul despre criza de la Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş.

„După foarte multe discuţii, foarte multe întâlniri, după multe ore petrecute la Prefectură, la Consiliul Local, la Consiliul Judeţean, la Primărie, şi îmi asum şi spun şi cu formaţiunile politice, la Minister ore întregi, cu părinţii de la Liceu Teologic Romano-Catolic, părinţi mai înţelegători sau mai puţin înţelegători, inclusiv cu ambasadorul Vaticanului. Poate râdeţi, dar să ştiţi că până şi acolo s-a ajuns. Pentru că foarte greu am înţeles că secolul 21 ne obligă doamnelor şi domnilor colegi la toleranţă şi la respect. Şi dacă geografia ne-a făcut în contextul actual vecini, economia ne-a făcut parteneri, necesitatea ne-a făcut aliaţi, trebuie şi vă îndemn să facem tot ce putem ca natura ce a creat natura, omul să nu distrugă. Aş avea foarte multe să spun pe acest subiect. Fac apel la înţelepciune şi la raţiune, pentru că după şase luni de zile încă lucrurile se pare că nu sunt aşezate pe făgaşul lor normal, încă nu primează interesul superior al copilului. Să ştiţi că niciunuia dintre dumneavoastră nu i-aş dori să treacă prin ce am trecut noi: atât doamna Kozak Mioara, cât şi eu. Aş dori să aveţi puterea şi mă întreb de unde am avut noi puterea să trecem peste aceste lucruri, în condiţiile în care acest principiu pe care vi l-am enunţat nici acum nu vrea să fie înţeles. Sper ca măsura pe care ne-a transmis-o Ministerul şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi-a asumat-o să fie înţeleasă şi în ceasul al 12-lea. Şi îmi permit să vă mai spun că în situaţia alambicată acestei stări de fapt pe care o cunoaşteţi, poate mai presus de orice este citatul din Carol al II-lea al Suediei care spunea: cu cât am început să cunosc mai bine oamenii, cu atât am început să iubesc mai mult câinii! Şi cu asta cred că am spus tot!”, a precizat Ioan Macarie.

Alex TOTH