Zilele Papiu. „Îmi este foarte ușor să identific elevii din Papiu”

Share



Zilele Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș s-au desfășurat în perioada 23-28 octombrie, sub sintagma „98 de ani strălucire și valoare”. După Primul Război Mondial, în 3 octombrie 1919, Școala Superioară de Fete, care a funcționat în clădirea construită în perioada 1912-1913, a devenit Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”. Vineri, 27 octombrie, de la ora 12.00, în Sala de festivități, a avut loc un moment aniversar, în cadrul căruia au fost evidențiate rezultatele foarte bune obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare, în jur de 50 de elevi reușind să obțină rezultate remarcabile în anul școlar 2016-2017.

Cristina Someșan, directoarea Colegiului Național Papiu, i-a felicitat pe elevi, apoi le-a transmis colegilor săi profesori: „să nu uităm, dacă profesorii noștri și-au pus sufletul pentru noi, și noi suntem datori să ne punem sufletele pentru elevii noștri”. „Bravo copii! Ca ei, școala are încă zeci, poate sute, fiecare își are o poveste, fiecare își are meritele lui și în spate sunt părinți și profesori”, a adăugat Crisitina Someșan.

Papiiștii – „elevi extraordinari”

La eveniment au participat și absolvenți ai Colegiului Național. „Am absolvit Colegiul Papiu în 1998, (…) am urmat studiile la Facultatea de Farmacie, am terminat-o ca șefă de promoție, am continuat-o cu doctorat și acum sunt cadrul didactic la catedra de Bio-Chimie. Am terminat profil de matematică, dar mi-a plăcut mai mult chimia.

Din experiența mea de cadru didactic, îmi este foarte ușor să identific elevii din Papiu. Asta pentru că sunt pe primele locuri la admitere, pentru că iau cele mai mari note în sesiune și, lăsând la o parte modestia, elevii din Papiu au multe calități. Sunt elevi extraordinari! Este un liceu care ne înzestrează cu tot ce avem nevoie, însă ne și obligă să menținem un anumit nivel în ceea ce facem”, le-a spus elevilor conf. univ. dr. Amelia Tero-Vescan, Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.