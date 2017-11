Află cine este noul lider al elevilor mureșeni !

Share



Tânărul Ștefan Manea, în vârstă de 15 ani, va fi liderul elevilor mureșeni în anul școlar 2017-2018, în urma alegerilor prin care a fost decis președintele Consiliului Județean al Elevilor, cel mai important for reprezentativ. Ștefan Manea este elev la Liceul Teoretic “Andrei Barseanu” din Târnăveni, clasa a X-a, profil știinte ale naturii, intensiv engleză. ”Acum 2 ani de zile am fost ales președinte al CJE Mureș, acum o zi am împărtășit această experiență cu un coleg hotărât și plin de inițiativă. Cu această ocazie îmi iau rămas bun de la Consiliul Elevilor și îi mulțumesc pentru tot. Putem doar spera că ”urmașii” noștri să fie mai buni decât noi și să atingă noi culmi”, a declarat Alexandru Todea, cel care a ocupat funcția anterior, timp de două mandate.(E.V.)