Brad tîrgumureșean de Crăciun

Sergiu Papuc, viceprimarul orașului, ne-a oferit detalii despre bradul de Crăciun. „Bradul a fost tăiat de pe strada Moldovei, era lângă blocul numărul 4A. Era necesar pentru că era un brad de 50 de ani de înălțime foarte mare care reprezenta risc la orice eveniment meteo mai sever, putea oricând să cadă. În 6 decembrie aprinde luminile de sărbători. Bradul va fi împodobit anterior. Noi avem de la asociațiile de proprietari acceptul pentru a-l tăia tocmai din cauza risculul care era în zonă. Am primit autorizația de mediu, din acest punct de vedere nu avem nici o problemă. Mai mult, în acest an am plătit doar transportul efectiv al bradului, nu am achiziționat brad. Tot transportul a costat undeva la 2000 de lei. Bradul va fi un brad social-democrat”- a spus Sergiu Papuc, viceprimar Tîrgu Mureș

(G.B.)