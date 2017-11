BRD continuă turneul „Manifest pentru dialog” și aduce spectacolul „Familii” pe scena teatrului din Târgu-Mureș

Share



Doi frați vitregi sunt nevoiți să conviețuiască împotriva voinței lor, o tânără mamă se confruntă cu alcoolismul soțului ei, un frate și o soră se reîntâlnesc cu ocazia decesului mamei lor, un cuplu tânăr trece prin momente de criză. Trei povești care se intersectează și astfel își modifică parcursul. „Familii” e un spectacol care dezbate probleme ale societății contemporane, precum egalitatea în drepturi, adopția de către un cuplu homosexual, violența conjugală, valorile familiei tradiționale și nu numai. Este mărturia despre legătura cea mai intimă dintre oameni, în complexitatea și diversitatea ei.

„Familii” este al treilea spectacol din cadrul turneului național „Manifest pentru dialog” susținut de BRD – Groupe Société Générale, care își propune să aducă în prim-plan teme relevante pentru societatea contemporană, se anunță într-un comunicat emis de către Golin. Turneul ajunge la Târgu-Mureș, vineri, 24 noiembrie, de la ora 20:00, la Universitatea de Artă Teatrală, spectacolul fiind urmat de o discuție cu publicul, moderată de regizorul Eugen Jebeleanu și un psiholog, în prezența actorilor.

„Teatrul are darul de a ne transforma în martori ai unor frânturi de viață, cu personaje inspirate din cei din jurul nostru, și ne oferă noi perspective prin care să privim o situație. De aceea, ne dorim ca an de an să susținem proiecte ale tinerei generații, care dezbat teme actuale, cu o relevanță mare pentru societatea în care trăim. Am lansat astfel umbrela «Manifest pentru dialog», sub care prezentăm publicului, an de an, un nou spectacol într-un turneu în 10 orașe, urmat de o dezbatere alături de un psiholog și echipă. Experințele din anii trecuți ne-au confirmat utilitatea acestor discuții și deschiderea spectatorilor de a dezbate emoțiile pe care le-au trăit ca martori ai celor petrecute pe scenă. Cu spectacolul «Familii» ne dorim să ducem mai departe misiunea noastră de a deschide noi perspective cu ajutorul culturii și a teatrului”, a declarat Cosmina Frîncu, Brand Manager, BRD – Groupe Société Générale.

„Mi-am dorit să fac un spectacol care să aibă o dimensiune documentară, ancorată în contextul actual al țării noastre, care să exploreze influența pe care politicul o are asupra intimului și a chestiona un subiect de actualitate, care ne privește pe toți: propunerea poiectului de lege care prevede modificarea definiției familiei în Constituția României. Eu cred într-un manifest al acceptării, al diversității și al libertății de expresie și într-un teatru empatic, care să provoace spectatorul la dialog”, a declarat Eugen Jebeleanu, autorul spectacolului „Familii”.

„Familii” este un spectacol de teatru social care dă voce unor indivizi anonimi. Personajele se confruntă cu sentimentul de abandon, fuga de responsabilitate, nevoia confirmării, identificarea rigidă cu părinții sau dimpotrivă, refuzul acesteia, patetismul întâlnirilor de familie, însușirea rolului de părinte, inducerea și resimțirea culpabilității. Prin acest proiect, regizorul caută să pună întrebări spectatorului, să îi trezească spiritul critic și civic și să îl facă să reflecteze asupra unor preconcepții sau etichetări de excluziune socială.

Din distribuție fac parte actorii Ioana Cosma, Oana Marin, Vladimir Petre, Ioan Paraschiv, Gabriela Pîrlițeanu, Ștefan Tunsoiu, Iustinian Turcu și Claudiu Urse.

Turneul „Manifest pentru dialog”, susținut de BRD – Groupe Société Générale, are loc în perioada 5 – 24 noiembrie în 10 orașe mari din țară și include o reprezentație în fiecare oraș.

Reprezentații anterioare:

Sibiu

Teatrul Național „Radu Stanca”

Brăila

Teatrul „Maria Filotti”

Constanța

Teatrul de Stat Constanța

Galați

Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

Iași

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – Sala Cub

Râmnicu Vâlcea

Teatrul „Anton Pann”

București

Cluj-Napoca

Timișoara

ARCUB Gabroveni – Sala Mare

Teatrul Maghiar de Stat

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Despre BRD – Groupe Société Générale

BRD – Groupe Société Générale este o bancă universală care oferă servicii atât persoanelor fizice, cât și companiilor și face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Ca actor în societate, BRD investește în cultură, educație și sport, sprijinind proiecte care construiesc, dezvoltă, cresc o nouă generație și aduc valoare pe termen lung. Cultura reprezintă un pilon esențial de dezvoltare a societății, BRD încurajând în această direcție proiecte culturale inovatoare, care să fie recunoscute și apreciate de tineri. Sub această viziune a fost creată Scena9, o platformă tânără de jurnalism cultural care oferă zilnic instrumente de orientare pe harta lumii culturale, și sunt susținute inițiative de teatru, film, artă vizuală contemporană sau muzică clasică.

Despre Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Teatrul Naţional „Radu Stanca” este continuatorul tradiţiei de aproape cinci secole de teatru în Sibiu şi în regiune şi, alături de Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, a reuşit performanţa unică de a obţine titlul de Capitală Culturală Europeană pentru Sibiu, în anul 2007. Situat în Sibiu, un oraş cu un potenţial cultural puternic, a dezvoltat parteneriate artistice importante cu organizaţii locale, regionale şi naţionale şi, de asemenea, cu universităţi şi asociaţii. Este un teatru de repertoriu (123 de spectacole diferite) şi are o numeroasă trupă de actori permanenţi, conduce o şcoală de excelenţă în artele dramatice şi producţiile lui sunt des reprezentate pe scene internaţionale. Festivalul Internaţional de Teatrul de la Sibiu, care primeşte mulţi artişti europeni în fiecare an, este condus în întregime de TNRS şi contribuie la formarea reală a unei platforme pentru schimburi şi comunicare în România şi în Europa.

Răspunzând tuturor provocărilor contemporane, spectacolele Teatrului Naţional „Radu Stanca” încearcă să surprindă diversitatea tendinţelor din artele spectacolelor, pornind de la tradiţie, cuvânt şi imagine, şi ajungând la spectacole muzicale, de instalaţii și teatru-dans. Spectacolele Teatrului Naţional „Radu Stanca” au fost invitate la cele mai importante festivaluri ale lumii, de la Edinburgh, la Avignon, Bruxelles, Roma, Tokyo, Seul, Sankt Petersburg, Moscova, Napoli, Paris, Merida, Liverpool, Londra, Budapesta, Tampere, Poznan, Varşovia, Koln, Freibourg, Barcelona, Lisabona, Porto, Cairo, Erevan, Tibilisi, Nitra, Atena, Thessaloniki, Belgrad, Varna Pecs, Lille, Tel Aviv și Sarajevo.