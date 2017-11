Angajaţii APIA continuă protestele!

Share



Pe o vreme friguroasă în cele mai multe județe ale țării, angajații agenției de plăți din teritoriu continuă să tragă câte un semnal de alarmă în fiecare zi până miercuri, 22 noiembrie, când a fost anunțat un protest național în fața Ministerului Agriculturii. Salariații sunt nemulțumiți pentru că noua lege a salarizării – cea care mută contribuția de la angajator la angajat, le va scădea lefurile semnificativ, începând cu 1 ianuarie 2018.

Deși recunosc că au salariile bune, funcționarii agenției de plăți spun că acestea sunt meritate deoarece instituția a adus sume record din fonduri europene, fapt recunoscut în nenumărate rânduri și de ministrul agriculturii, Petre Daea. ”Toate aceste termene stricte au fost respectate cu eforturi deosebite făcute de angajații APIA și nimeni nu se aștepta ca asta să ne fie răsplata. Noi n-am cerut creșteri salariale. Am cerut păstrarea drepturilor salariale. Este cumva chiar frustrant când știi că ești instituția cu cel mai mare grad de absorbție pe fonduri europene din România și în același timp, cei mai văduviți, să spun așa”, a declarat ieri, în prima zi de protest, pentru www.radiomures.ro, Ovidiul Săvâșcă, director al APIA Mureș.

Ministrul agriculturii le-a spus angajaților de la APIA că nu își merită salariile

Într-o vizită fulger la centrul APIA Olt, acolo unde întâmplător sau nu se află și Octavian Mateescu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor APIA, ministrul agriculturii le-a reproșat angajaților agenției de plăți că nu își merită salariile chiar dacă acum câteva zile îi lăuda și le aprecia munca pentru plata subvențiilor din Campania 2017.

”Am ajuns să credem că domnul ministru crede că așa merităm, să ni se scadă salariile, a venit cu o atitudine de intimidare. Cam asta e percepția. La centrul județean când a venit erau aproape 40 de colegi și când l-am întrebat despre salarizare, nu a vrut să discute. Colegii au întrebat la fel, nu le-a răspuns. Percepția noastră este că el crede că nu merităm să rămânem la salariile actuale”, a spus liderul sindical pentru Agrointeligența.

Acesta spune că funcționarii APIA nu cer măriri și recunoaște că nivelul actual de salarizare în rândul funcționarilor APIA este unul bun dar meritat, având în vedere sumele record pe care agenția le-a adus în țară, în conturile fermierilor, din banii europeni. ”Noi avem niște salarii bune, nimeni nu contestă asta, suntem conștienți de lucrul acesta. Am venit și am lucrat sâmbete, duminici, zile legale libere, oricând ni s-a solicitat. Nouă nu ne-au mai fost plătite din 2008 orele suplimentare, ci au fost date doar ca recuperare. Deci aceste ore s-au acumulat și vă spun că ar trebui să închidem agenția cel puțin un an dacă și-ar lua angajații aceste ore. Am venit mereu când am fost chemați peste program, termene peste termene, s-a lucrat în stres să știți. Pe de altă parte, atenție, suntem controlați de audit intern și extern, Curte de Conturi, DNA. Deci, pe de o parte politicul face presiuni să dăm bani, iar pe de alta organele de control vin și ne trag la răspundere de ce și cum îi dăm, să fie alocați corect. Deci vorbim despre salarii, dar nimeni nu aduce în discuție și răspunderea pe care o avem când facem aceste plăți”, a punctat Mateescu.

Federația Națională a Sindicatelor APIA a depus deja cererea de autorizare a protestului la autoritățile locale din Capitală pentru a se aproba un protest al funcționarilor în centrul Bucureștiului, în fața MADR și APIA, în ziua de miercuri.

sursa: Agrointeligența