Un cunoscut complex turistic mureșean pune la bătaie patru locuri la masa de Revelion! Le poți câștiga cu un like și cu ceva noroc.

Pentru cei care preferă să își petreacă noaptea dintre ani la restaurant, Darina are o propunere tentantă. Dacă ești norocos, poți câștiga un loc la masa de Revelion de la Peștișorul de Aur http://darina.ro/cazare-sancraiu-de-mures/restaurant-pestisorul-de-aur și alături mai poți lua trei prieteni. Darina vă propune pentru Revelionul 2018, de la elegantul restaurant din Sîncraiu de Mureș, una dintre cele mai frumoase atracții turistice din județul Mureș, surprize artistice, muzică live și un meniu festiv.

Petrecerea este susținută de Formația Policrom (Sala 1), Neluțu și Ramona Macarie (Sala 2). De asemenea, va completa distracția, o tombola cu multe premii. Meniul pregătit pentru masa de Anul Nou este inedit, iar bucătarii se vor întrece pe ei înșiși. Băuturile vor fi atent selectate.

Pașii de participare sunt simpli:

1. Like paginii Darina Hotels & Stores.

2. Like și share postării.

3. Lasă un comentariu în care etichetezi 3 prieteni alături de care vrei să îți petreci revelionul la Peștișorul de Aur.

Te poți înscrie o singură dată în concurs.

Atenție !!! Doar cei care urmează pașii de mai sus intră în concurs.

Concursul este valabil până în 1 decembrie.

Câștigătorii vor fi aleși cu ajutorul random.org

Succes!

Florin Marcel Sandor