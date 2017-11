Eremia Pop: „Încercăm să ne facem treaba în mica noastră comunitate”

Share



Prioritatea comunei Chiheru de Jos o reprezintă proiectele de dezvoltare, fără de care comunitatea ar avea de suferit. Despre cum se regăsesc aceastea pe agenda conducerii primăriei ne-a vorbit edilul comunei, Eremia Pop.

Reporter: Cum a fost anul 2017 în ceea ce privește proiectele de dezvoltare la nivelul comunei Chiheru de Jos ?

Eremia Pop: 2017 a fost un în care, împreună cu viceprimarul Ioan Neag și întreg aparatul Primăriei și Consiliul Local, am făcut un efort deosebit pentru a pregăti și promova proiecte de finanțare guvernamentale și pe fonduri europene. A fost un efort deosebit, lucrurile trebuiau luate de la zero. În primul rând, vreau să spun că nu am moștenit niciun proiect, au fost lucrări făcute și încheiate, dar nu am găsit niciun proiect în derulare, astfel încât să am soluții de finanțare cu un proiect terminat. Aceste proiecte au la bază chestii tehnice care durează foarte mult, care necesită bani. Astfel, am început de la zero, prin hotărâri de consiliu local, am nominalizat prioritățile în ceea ce privește întocmirea proiectelor și găsirea surselor de finanțare.

Rep.: Cu ce ați început?

Eremia Pop: Prioritatea a fost canalizarea. Aici, nu aveam nimic, deși fusese un proiect întocmit, dar, din cauza timpului care trecuse de la data întocmirii proiectului, nu mai erau valabile condițiile tehnice, standardul era depășit, plus legislația care ne-a obligat la întocmirea unui proiect nou în ce privește canalizarea. Cuiul lui Pepelea la canalizare a fost inexistența terenului întabulat pe primărie pentru stația de epurare, dacă nu ai stație, nu te primește nimeni cu un proiect. Practic, trebuia să mergem mai înapoi, să căutăm teren, deoarece primăria nu avea. Apoi caută oameni, și alte preocupări.

O mare șansă a fost faptul că cineva din Chiher a donat primăriei niște terenuri, fapt pentru care am întabulat un teren pentru a face investiții. Am întabulat pe primărie terenul respectiv, care se află în partea de jos a satului, deoarece, gravitațional, canalizarea vine de la Chiheru de Sus, iar în partea de jos a satului este stația de epurare. Acest proiect, cu măsurătorile și verificările din partea organismelor de finanțare, a durat vreo șapte, opt luni în cursul acestui an, perioadă derulată doar pentru a avea un proiect între coperțile unei mape. Finanțatorii au călcat terenul, l-au verificat, deoarece regulile acestea sunt extrem de dure. Suntem optimiști în ce privește acest proiect. După ultima verificare, după ultimul control din partea finanțatorilor, am înțeles că putem fi optimiști pentru că suntem cu un punctaj foarte bun pentru momentul în care va fi selecția la nivel de țară, când vor fi mii de canalizări în localitățile rămase nerezolvate. Este un proiect de canalizare prin AFIR pe o lungime de aproximativ 9 kilometri, valoarea lui este undeva la 500.000 de lei. Acest proiect este în faza de verificare de la București, iar,, începând cu anul viitor, sperăm să primim un răspuns favorabil. A fost un efort destul de mare, au fost mulți bani care s-au dus pe partea de proiectare. De fapt tot ce am început, în materie de proiecte, au fost cu bani din bugetul local, astfel încât bugetul local a fost vitregit. Banii pe care i-am avut nu am putut decât să-i punem în aceste proiecte.

Rep.: Cerințele sunt multe, cum reușiți să le îndepliniți?

Eremia Pop: Să vedeți aici filozofie! Pentru că sunt niște rigori impuse finanțatori, care nu sunt deloc întâmplătoare. Practic, nu mărești suprafața activă a căminului, în cazul proiectelor de renovare la căminele din Chiher și Urisiu. E logic acest lucru, deoarece la sat a scăzut numărul populației, o grămadă de cămine sunt goale și nu sunt deloc folosite. La noi, din fericire, căminele sunt active, avem activități cu copii. Au venit arhitecții și au spus: jos plafonul, trebuie grinzi aparente, pardoseală cu lambriu deasupra. Mai mult de atât, ambele cămine vor fi placate cu piatră pe diferite secțiuni, două ieșiri de incendiu, plus o terasă mare acoperită, pentru diferite festivități, la care se adaugă toaletele puse la punct, încălzirea centrală, bucătăria, practic, totul va fi supus modernizării. La aceste proiecte a fost făcută ultima verificare în această lună, fapt care ne dă o speranță că din primăvara anului viitor ne vom apuca de lucru.

Rep.: La capitolul drumuri ce aveți în plan ?

Eremia Pop: Am întocmit un proiect, prin PNDL, pe care l-am și câștigat, respectiv drumul de legătură dintre Chiher și Urisiu, un segment pe o lungime de 1,8 kilometri, care încheie, de fapt, legătura dintre Chiher și Urisiu pe drum asfaltat, cu un drum de calitate, rigole, poduri, podețe. De asemenea, avem un proiect pentru asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 12 kilometri în cele patru sate, proiect depus la AFIR Alba Iulia. Acest proiect, dacă va fi dus la îndeplinire, va rezolva un procent de 90 % din străzile comunale rezolvate în comuna Chiheru de Jos. Valoarea acestuia este de aproximativ 1 milion de euro. În prezent, suntem în stadiul de rezolvare a studiului tehnic de fezabilitate, urmează studiile geo și partea de avize.

Rep.: Vitală pentru o comunitate o reprezintă apa…

Eremia Pop: Apa la Chiher este rezolvată. Avem la Chiheru de Jos și Chiheru de Sus o rețea cu sursă de la Sovata, care furnizează cea mai ieftină și de calitate apă din județul Mureș. Sursele de priză sunt la Sovata, în munte, în număr de două, unde doar căprioarele trec, nicio casă nu se regăsește unde trece apa până să ajungă la noi. În ce privește Urisiul de Sus și Urisiul de Jos, ele nu au rezolvată problema apei potabile. Din câte am înțeles, în momentul în care s-a racordat Chiheru de Jos și Chiheru de Sus, ei au refuzat, au spus că nu le trebuie fiindcă au ei apă. Asta se întâmplă dacă îi lași pe oameni după banii lor, fac numai prostii. Din păcate, nimeni nu le-a explicat despre importanța introducerii apei potabile. În momentul de față, soluția ar fi un proiect scurt, un bazin în deal și introdusă apa potabilă în cele două sate Urisiu. Asta e varianta, care nu e una deloc costisitoare, un proiect pe care îl putem face din bugetul local sau chiar prin atragerea de fonduri. Acum sunt condiționate extinderile de apă la diferite localități, de întocmirea, concomitent, și a proiectului de canalizare. Asta este o perspectivă în ce privește rezolvarea acestei probleme. La Urisiu, avem o apă menajeră de la niște surse de sus din munte, folosită de oameni și la animale, pe toată perioada anului. Am captat acolo încă un izvor, există un debit de apă menajeră, problema este că trebuie să rezolvăm și problema apei potabile.

Rep.: Aveți proiecte pe apă, canalizare, drumuri, cămime. Alte proiecte?

Eremia Pop: Facem parte din Grupul de Acțiune Locală (GAL) Prietenia Mureș-Harghita alături de alte nouă comune. Suma care ne revine ca și comună este în jur de 50.000 de euro, prin care dorim să achiziționăm un buldoexcavator. Acest utilaj depășește această sumă, urmează să mai completăm cu fonduri din bugetul local. La nivel de comună mai avem un încărcător frontal, un tractor nou performant de 100 de cp, o remorcă, toate achiziționate în ultimul an. Mai avem în dotare un plug pentru zăpadă, utilaj pentru împrăștiat material antiderapant, precum și o freză utilizată pentru șanțurile din comună, racordată la tractorul nou pe care îl avem în dotare.

Perpetuarea tradiţiei

Rep.: Schimbăm un pic macazul și ajungem la activitatea culturală…

Eremia Pop: Am pornit o activitate foarte interesantă pentru copii, mai exact am achiziționat prin sponsorizare intrumente muzicale. Avem un profesor, Puiu Râmba, care vine să predea copiilor ore de muzică, respectiv instrumente cu corzi și pian. Avem două pianine stocate în Belgia care urmează să ajungă la Chiher, care vor fi duse la școală până la Crăciun. Va fi un fel de școală de muzică, contractată de către părinți, prin asociația profesorului Puiu Râmba. Pe lângă acestea, primăria va aloca un fond, nu mare, pentru cei 20-30 de copii care vor să studieze un instrument. În paralel, avem un contract nou introdus cu o firmă din Tîrgu Mureș care vine cu doi instructori, de două ori pe săptămână, care îi învață pe copii dansurile populare. Aceste dansuri au cam dispărut și era nevoie să vină cineva să-i învețe pe copii. Este vorba de familia Bologa, doi coregrafi foarte pasionați. Creștem, practic, nu doar instrumentiști ci și dansatori, tocmai pentru a perpetua tradiția. Copiii sunt tineri, au aptitudini și atunci e păcat să nu le punem în valoare talentul.

Rep.: În acest an v-ați înfrățit cu cei de peste Prut…

Eremia Pop: Este vorba de relația de înfrățire cu localitatea Trinca, Republica Moldova. După ce ne-au fost oaspeți în această toamnă, urmează să mergem și noi la ei. Este vorba de un grup de vreo 20 de familii, pe diferite specialități, agricultor, silvicultor, învățător, să le facem și noi o vizită, să le cunoaștem tradițiile, obiceiurile și modul cum își desfășoară ei activitatea, astfel ca această relație de înfrățire să fie una vie și adevărată. Avem de învățat de la ei, vreau să spun că ei fac o agricultură extrem de performantă, plus că sunt oameni extrem de harnici. Ei trăiesc, practic, din sudoarea muncii lor, din agricultură, pământul la ei e tot lucrat, cum la Chiher nu se prea întâmplă. Ei au vreo 300 de vaci cu lapte în localitatea lor, iar la Chiher dacă mai poți număra cinci vaci. Cei de acolo sunt altfel decât am crezut noi, toate gospodăriile le sunt extrem de aranjate, nu cum mă așteptam eu, în necunoștință de cauză.

Provocările lui 2017 şi 2018

Rep.: V-a afectat creșterea salariilor la bugetari, la nivel de primărie?

Eremia Pop: Am aplicat grila recomandată de actul normativ privind majorarea salariilor. Ne-a fost aprobată de Prefectură. Oricum erau destul de mici aceste salarii ale angajaților, iar prin această mărire consider că sunt niște salarii normale. Oameni buni cu o mie de lei doar din întâmplare îi mai poți ține. Sunt câțiva funcționari foarte buni, care sunt legați de sat, au aici casă, familie, altfel nu îi poți ține la o mie de lei și ceva, oameni cu școală, cu facultate. A fost binevenită această reglementare, deoarece, cum spuneam, salariile funcționarilor erau destul de mici, iar majorarea îi stimulează să fie și mai eficienți. Această mărire nu ne-a dezechilibrat bugetul, noi nu am mers pe limita maximă.

Rep.: Cum vi s-a părut anul 2017?

Eremia Pop: Când vezi zilnic că scade valoarea leului în raport cu euro, îți dai ușor seama de cum se prezintă situația. Plus că și carburanții s-au scumpit foarte tare în ultima perioadă, ceea ce afectează pe toată lumea. Acest lucru va duce la o avalanşă de creşteri ale prețurilor. Noi încercăm să ne facem treaba în mica noastră comunitate, să avem un trai mai bun, să mai aducem fonduri pentru a spori confortul general, cu drumuri, canalizări. Situația generală din țară ne afectează pe toți, ce cumpărai cu un leu acum câteva luni, nu mai e valabil azi.

Rep.: Care rămâne provocarea pentru 2018 ?

Eremia Pop: Pentru 2018, mi-aș dori să mă ocup de aceste proiecte, să le câștigăm, să nu se poticnească și, desigur, să le implementăm. Pe lângă acestea, este loc în continuare de proiecte, pe care le discutăm cu consilierii locali, cu firme de specialitate, să putem merge înainte cu dezvoltarea comunei. Tot ca o provocare pentru anul viitor, avem un program inedit, respectiv un teatru de vară pe care dorim să-l amenajăm în comună. Avem mănăstirea greco-catolică, plus niște poieniţe extraordinare, înainte de intrarea în Chiheru de Jos, cum vii de la Reghin. E vorba de un teatru de vară, cu o casă alegorică, cu grajd, conie, cu tot ce trebuie. Zona este una minunată, ca și cum ar fi o covată, pădure de jur împrejur, cu sursă de apă, unde dorim să facem această investiție. Aici se pot organiza sărbători câmpenești, întâlnirea fiilor comunei și alte manifestări. De la drumul principal, zona este la o distanță de niciun kilometru, unde vrem să amenajm acest loc minunat. Dorim să ne apucăm mai serios de acest proiect începând cu anul viitor. În prima fază, să începem cu bani de la GAL şi să îl continuăm cu fonduri locale sau chiar cu o finanțare externă.