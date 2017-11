FOTO: Cupa „Florea Bogdan”, de la tradiție la performanță

Share



Școala Gimnazială „Florea Bogdan” din Reghin și Primăria Municipiului Reghin au organizat sâmbătă, 18 noiembrie, prima ediție a concursului de educație rutieră Cupa „Florea Bogdan”. Partenerii evenimentului au fost Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, Poliția Locală a Municipiului Reghin, la care au onorat cu prezența echipaje de la Colegiul Național „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației, Maramureș, Liceul Tehnologic Suncuiuş, Bihor, Școala Gimnazială nr. 1 din Bocșa, Caraș-Severin, Școala Gimnazială Șelimbăr, Sibiu, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, Mureș, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș, Arad, Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, Cluj, și Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, Dâmbovița. Meritul principal în organizarea evenimentului îi revine familiei Moldovan, Dănuț Moldovan, profesor de sport în cadrul Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan”, coordonatorul patrulei școlare, soției, Camelia, profesoară de kinetoterapie și, nu în ultimul rând, lui Marian, fratele lui Dănuț, care s-au îngrijit de toate cele necesare în vederea bunei desfășurări a concursului. Strădania lor continuă cu succes munca începută de profesorul Viorel Suciu, de numele acestuia se leagă cele 14 titluri naționale obținute de-a lungul timpului de către elevii fostei Școli Generale Nr. 6, actualmente Gimnaziul „Florea Bogdan”. Un merit esențial în organizarea evenimentului l-au adus și sponsorii, SC Maviprod SRL, Mobila Dalin SRL, Alpina SRL, SC Sabisor SRL, Magazinele Sirius și Magazinul Birotic Art. „Este foarte important să cunoaștem responsabilitatea, respectul, tot ce înseamnă ordine în viață. Voi, dragi copii, sunteți cei care nu veți greși în viață, cei care veți fi cei mai buni șoferi. Ceea ce faceți este, în primul rând, pentru beneficiul vostru. În primul rând vă petreceți foarte frumos timpul, ajungeți la performanță, depășiți emoțiile, iar pe viitor veți ajunge oameni puternici și veți ști ce înseamnă să fii corect în tot ceea ce faceți”, le-a spus elevilor participanți Maria Precup, primarul Municipiului Reghin. La rândul său, inspectorul școlar Sorin Pătru a felicitat gazdele reghinene pentru bunele condiții oferite participanților. „Ca de obicei, la Reghin, toți factorii, începând de la primărie, se implică extraordinar de mult în organizarea oricărei activități la nivel școlar. Am avut, anul acesta, o experiență extraordinară, am organizat o finală la baschet, și vă spun, ca și organizare, a fost cea mai bună etapă finală. Vreau să mulțumesc familiei Moldovan, Cameliei Moldovan, profesoară de kinetoterapie, profesorului Dănuț Moldovan, precum și fratelui acestuia, Marian, pentru faptul că există această competiție la nivelul județului și municipiului Reghin. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei care au venit din alte județe. Aceste activități extrașcolare le răpesc din timpul liber, fapt ce denotă un adevăr, își iubesc elevii, dar, mai ales, meseria, iar pentru acest lucru au tot respectul meu”, a precizat Sorin Pătru. Printre cei care au onorat cu prezența s-au numărat și reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Mureș, comisar Marius Andone, reprezentanții Poliției Municipale și Locale Reghin, precum și conducerea școlii gazdă, în frunte cu directoarea Camelia Boariu.

Trei probe

Concursul s-a desfășurat în Sala de Sport a Gimnaziului „Florea Bogdan”, unde concurenții au avut de trecut proba de poligon, proba de parc școală și proba de teorie. „Sunt trei probe în cadrul acestui concurs, prima fiind proba de poligon, de îndemânare pe bicicletă, unde sunt testate abilitățile copiilor. Urmează apoi proba de parc școală, în sala de sport este desenat un orășel, se pun indicatoare iar copiii trebuie să meargă pe bicicletă cu respectarea regulilor de circulație, să se asigure, să semnalizeze, fieare greșeală urmând să fie penalizată cu cinci puncte”, a precizat Dănuț Moldovan.

Cei mai buni dintre cei buni

Echipajul Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” a fost format din elevii Rareș Andrei Moldovan, Diana Moldovan, Paul Pop, Zajzon Cristina, coordonați de profesorul Dănuț Moldovan, care la finalul concursului s-au clasat pe primul loc la echipe, urmați de Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, coordonator Dorel Verde, și Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, județul Dâmbovița, coordonator Susana Marinescu. „Sunt câteva concusuri pregătitoare pentru faza națională, din care sunt selectați cei care vor participa la concursurile internaționale. În aproape toate județele vor avea loc concursuri interjudețene, plus faza națională, care are loc în perioada iunie-iulie, organizată de către Ministerul Învățământului. La acestea se adaugă și un concurs internațional organizat de către Federația Internațională de Automobilism, la care participă și un echipaj din România. În acest an, România a ieșit pe locul 8 la acest concurs internațional desfășurat în Albania, unde au fost prezente 27 de țări. În echipajul României am avut și un elev al școlii noastre, Paul Pop, iar eu am pregătit lotul alături de o profesoară din județul Argeș. Până anul trecut, România nu a mai participat la acest concurs de vreo 15 ani. După această pauză îndelungată, anul trecut am avut prima participare în Cehia, unde am avut doi copii de la noi de la școală, Diana Moldovan și Cristina Zajzon, România clasându-se la final pe locul 10”, a precizat Dănuț Moldovan.

Clasament îndemânare pe bicicletă în poligon

Locul I: Darius Ruben Tamaș de la Liceul Pedagogic “Regele Ferdinand” Shighetu Marmației, coordonator Nelu Miel

Locul II: Sergiu Oltean, Școala Gimnazială Nr.1 Gherla, coordonator Dorel Verde

Locul III: Paul Pop, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Clasament respectarea regulilor de circulație în parc școală

Locul I: Sergiu Oltean, Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, coordonator Dorel Verde

Locul II: Paul Pop, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Locul III: Diana Moldovan, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Clasament teorie:

Locul I: Rareș Moldovan, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Locul II: Sergiu Oltean, Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, coordonator Dorel Verde și Zajzon Cristina, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Locul III: Diana Moldovan, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Ion Dănuț Moldovan, și Cristian Bădiță Ungureanu, Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, coordonator Susana Marinescu

Clasament individual compus

Locul I: Rareș Moldovan, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan, și Sergiu Oltean, Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, coordonator Dorel Verde

Locul II: Diana Moldovan, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan

Locul III: Paul Pop, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, coordonator Dănuț Moldovan