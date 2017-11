Viorel Suciu, o viață dedicată performanței pe două roți

Share



Una din cele mai frumoase povești despre pasiune și dăruire este cea a profesorului de sport Viorel Suciu din Reghin. De numele său se leagă atât handabalul școlar, dar mai ales activitatea de pregătire a patrulelor școlare de circulație. Dovadă stau cele 14 titluri de campion național obținute de elevii săi pregătiți la fosta Școală Generală Nr. 6, actualmente Gimnaziul „Florea Bogdan” din Reghin.

L-am întâlnit pe distinsul profesor sâmbătă, 18 noiembrie, la Cupa „Florea Bogdan”, concurs de educație rutieră aflat la prima ediție, care a reunit echipaje din nouă județe ale țării. Nu am ratat momentul pentru a mai afla câte ceva din munca sa cu elevii, începută prin anii 80, încununată cu premii, dar, mai ales, multă satisfacție.

„Începutul a fost foarte greu, la nivel județean sunt întotdeauna oameni care te vreau și oameni care nu te vreau, cum, de altfel, se întâmplă și în ziua de astăzi. Începutul s-a datorat unui mare simpatizant al patrulelor școlare care era șeful Circulației pe Reghin, Gavril Șimon, un om deosebit de ambițios. Cu ajutorul lui am început la modul foarte serios această pregătire a patrulelor școlare. Am câștigat prima fază județeană în 1986. În acel an, la prima participare la faza națională, am luat locul 6, fiind depunctați fiindcă nu aveau toți din echipaj ciorapi albi. Din opt care erau membrii echipajului, unul avea ciorapi albi iar restul nu, fapt pentru care am fost depunctați cu 70 de puncte, ceea ce ne-a retrogradat pe locul 7”, ne-a povestit profesorul Viorel Suciu.

A doua participare la faza națională a fost în 1987, unde lucrurile au stat cu totul altfel, Școala Generală Nr. 6 obținând primul titlu de campion național.

„După prima participare, cea din 1986, ambițiile au fost mult mai mari, fapt pentru care am luat cu echipa Școlii Generale Nr. 6 Reghin locul 1. În acel an, am avut în echipaj și o fată, participantă la Campionatul European (Tineretul și securitatea circulației rutiere) de la Budapesta, unde patrula școlară a țării a luat locul 3. La faza națională, la ultima probă, cea de depanare, copiii mei nu aveau antrenamentul necesar. Trebuia dată roata din spate jos, pusă înapoi, iar elevul meu, a scos un timp modest, de aproape trei minute. La fete în schimb, o aveam pe cea care a participat la Campionatul European, care a surclasat-o net pe fata de la Argeș, și ea participantă la Campionatul European, fapt care a dus la obținerea locului 1. Era atunci un profesor foarte bun de la Costești, Ludovic Ţuşcă, care, la final, a venit la mine, m-a felicitat și a spus: este primul concurs pe care îl pierd cinstit”, ne povestește Viorel Suciu.

Muncă, satisfacții și nedreptăți

În spatele acestor rezultate obținute de patrulele de circulație pregătite de profesorul Viorel Suciu se ascunde multă muncă, pasiune, dăruire, astfel că rezultatele au curs pe bandă rulantă, nu fără dezamăgiri, resimțite și astăzi de profesorul Suciu.

„La Reghin, este singura patrulă de circulație din România care în 1995, din opt membri ai patrulei, toți au făcut zero puncte penalizare în poligon, unul extrem de greu, cu o singură excepție. Un elev de clasa a 3-a, la ultimul obstacol avea de trecut o punte, și când i-am strigat Bravo!, a ieșit cu o roată afară și a fost penalizat. Avem 14 titluri de campion național. Putea fi și al 15-lea, la Dej, în 1994, unde eram de departe cea mai bună patrulă. Reprezentanții Ministerului Învățământului voiau să-i scoată campioni pe cei din Cluj, gazdă fiind Dejul, lucru care s-a și întâmplat. Am plâns cu copiii o zi întreagă, fiindcă eram foarte foarte buni, dar alții au decis altfel. La festivitatea de premiere, când s-a dat cupa locului 1, nimeni nu a aplaudat, la locul 2 la fel, liniște. Când ne-a fost atribuit locul 3, nu i-a mai putut opri nimeni din aplauze pe copii. A fost cea mai mare nedreptate care ni s-a făcut în ce privește aceste concursuri de patrule de circulație. De asemenea, în 1995, am avut finala pe țară la Homorod. Aici, toți copiii au fost grozavi, dar, cu toate acestea, reprezentanta Ministerului Îmvățământului a hotărât pe moment să nu-mi dea voie la un copil de clasa a 3-a să intre în concurs. Am fost nevoit să aduc urgent un alt copil, care a ajuns cu cinci minute înainte de a face proba teoretică. Copilul era bunicel, dar la proba de depanare a greșit și a căzut pe locul 35, astfel că nu am mai putut lua cu echipa locul 1. În schimb, la festivitatea de premiere, am golit masa de premii, copiii mei au luat toate locurile 1 la cinci probe, la fel și locurile 2 și 3. Drept recompensă, reprezentanții Ministerului de Interne m-au contactat, spunându-mi că au nevoie de doi copii pentru lotul național. Le-am zis că le dau opt copii, nu doi, practic tot echipajul. Cinci dintre aceștia au fost la concursul internațional de la Praga, unde cehii ne-au felicitat, spunând că un asemenea echipaj cum a avut România, e prea bun și nu mai are ce să-i mai facă”, își amintește Viorel Suciu.

„A fost o muncă făcută din pasiune”

În prezent, munca profesorului Viorel Suciu este continuată de un fost elev de-al său, Dănuț Moldovan, profesor de sport la Gimnaziul „Florea Bogdan”. Cu toate acestea, profesorul Suciu este mereu alături de cei care îi duc mai departe munca, pe care nu-i menajează deloc, oferindu-le un sfat sau chiar o mică lecție despre muncă și seriozitate.„Rezumând toată activitatea mea în ce privește patrulele școlare, a fost o muncă făcută din pasiune, la care se adaugă copiii de excepție pe care i-am pregătit. Sper ca la următoarea ediție a Cupei „Florea Bogdan”, să-i aduc pe toți elevii cu care am lucrat, cred că s-ar strânge peste o sută, doar din cei cu care am participat la finalele pe țară și din cei care au ieșit campioni naționali”, a conchis profesorul de sport Viorel Suciu.